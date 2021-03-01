疫苗正式開打　AXA安盛推保障產品搶市場　數碼化提升營運效率

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-03-01 08:00

本港上周開展疫苗接種計劃，不少保險企業紛紛推出相關副作用保障產品，率先推出這個產品的是全球最大保險集團AXA安盛，行政總裁尹玄慧接受《香港01》專訪時表示，公司一直因應時代轉變和客戶需求，再推出新產品，眼見港府即將讓市民接種疫苗，公司便在去年12月底推出「疫苗副作用保障」計劃，即使不是其客戶，也可以免費參加，顧客反應相當熱烈，不少同行也推出同類產品。

她續道是次並非公司首次行業首創推出新產品，早在去年農曆新年、疫情初期時，公司便陸續推出多項新產品，包括「守護前線」醫護保障計劃和免費新型冠狀病毒中小企保障等。

疫情期間，訪港旅客大減，大大衝擊本港經濟。（羅君豪攝／資料圖片）

疫情肆虐逾一年，香港至今開關無期，除了旅遊業受到打擊外，倚賴內地客的保險業都有一定影響。保監局公布數據顯示，去年首三季有效長期業務的保費收入總額按年上升5.1%，至4,127億元；源自內地訪客的首三季新造保單保費大跌81.9%至65億元，佔個人業務總額6.6%；期內一般保險業務淨保費為328億元，上升8.4%。

尹玄慧直言以往十多二十年，香港人壽保險一大部分的客源是內地客人，由於內地客未能來港買保單，倚重做內地客生意的本地代理生計也有影響，他們唯有轉攻本地市場。「可能個分別是以前做的每張單都是大單一點，現在做本地客人市場是細單一點，但可以做多一點！」同時，疫情也令大眾提高健康和危機意識，使自願醫保計劃、延期年金、儲蓄保險、家居保險等產品均錄增長。「本地客生意有增長，圍番成個數都係細少少。」

尹玄慧說疫情使市民的科技應用率大大提升，升幅以倍數計，方便他們推廣一站式保險及健康生活數碼平台Emma by AXA。（網頁截圖）

去年六成保單經遙距投保購買

疫情下有危有機，期內市民對科技接受度大為提升，不少人都會使用遙距投保。尹玄慧覺得遙距數碼系統可更加方便保險經紀與客人，他們不用每次都要面對面洽談，只需透過視像電話便可，到最後簽單時再約出來見面。「客人無論在網上或面對面投保時，均需要清楚保障範圍、賠償金額、不保事項、條款等，即使是網上投保，也會有保險經紀負責向客人解釋。」她透露去年公司有六成保單是經遙距投保購買，包括：自願醫保、延期年金、癌症及中風治療保障等，但儲蓄產品或者其他複雜的產品，客人傾向是見面再簽單。

數碼化另一好處是提升營運效率，尹玄慧指過往保險業的不少工序要靠人手，隨着公司業務走向數碼轉型，員工可以減少大量涉及人手輸入資料的繁瑣工序，他們可以轉做更多資料前置處理（Data cleaning）、資料整合、數據分析和顧客服務工作。目前公司大數據應用得最多的是保險索償，公司會分析客人提交的醫院或診所收據正本，再分析收費水平是否合理，從而改善其醫療網絡名單；另一方面，公司也可使用大數據了解客人的需求，之後向他們推薦合適的產品。「經紀角色好難被AI（人工智能）取代，一些複雜、額度大的保單，就算可以上網看到資料，最後客人都會想問問經紀。」

疫情陰霾揮之不去，尹玄慧表示疫情終有一日會完，市民可把視線放遠一點，不要給現在的低潮影響。（廖雁雄攝）

行路賺保費回贈 鼓勵客人多做運動

這場抗疫戰長路漫漫，要戰勝疫情，最重要是維持身心健康。為了鼓勵客人多做運動，AXA安盛旗下的全方位身心支援服務平台AXA BetterMe設有「AXA Goal」，客人每天以至少步行1萬步為目標，達標若干日數可在下個保單年度享回贈優惠，最多可獲20%保費回贈。另外，平台也設有「心靈加油站」，可讓市民免費體驗，透過練習靜觀冥想，他們可提升正能量及放鬆身心。尹玄慧指公司正考慮把精神病列為保障項目，但因為香港醫生較少，病人輪候時間長，設計醫療網絡名單時有較大困難，故希望先在預防和教育方面多下功夫，讓市民聽聽錄音，每日有十多分鐘時間冥想休息，抒緩壓力。她說：「除了冥想外，我自己周末也會多做運動抒壓，近期會玩Ringfit（《健身環大冒險》），如果把強度調高，也會很辛苦！」

不少人都覺得女性較難晉升至高級管理層，尹玄慧是AXA安盛首位華人女CEO，平日工作十分繁忙，下班後亦要兼顧家庭。她笑稱自己「下班後比上班更忙」，教完子女做功課後，還要check email（查看電子郵件），完成上班時未做完的事項，「這是很普遍的，全香港的父母都這麼辛苦」。她坦言作為女性管理層，最重要是準備好心態，自己工作時往往都會希望超越自己及他人的期望，提升個人的工作能力，只要在工作範圍內做得好，自然便有更多升遷機會。