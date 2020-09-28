專訪｜AEON「12蚊店」吸客手法曝光　日籍舵手﹕按區定產品

香港經濟前景未明，市民消費時更加精細算，產品既要物美更要價廉。消費模式轉變，造就主打廉價生活用品店發展空間。永旺（0984）旗下生活用品店Living PLAZA by AEON，絕大部份產品均可以12元便有交易，成功疫市突圍，今年計劃合共再開15間店，記者透過訪問永旺董事總經理中川伊正，了解「12蚊店」的經營之道。

Living PLAZA by AEON 的前身是10元店JUSCO Living Plaza，現在Living PLAZA by AEON則是「12蚊店」，不過，該店有90%貨品售價是12元；10%貨品售價高於12元，主要是一些大型貨物如收納箱等。中川伊正說，家居用品為主打，佔比達到50%；文具及精品是20%；食品、化妝品及個人護理、其他季節性商品則各佔10%。商品主要來自日本及馬來西亞等地，附加成本包括船運、送貨及匯率等，為了提供優質、優惠的商品給客人，因此決定把價錢定在12元。「現時市民對日常生活用品需求較大，我們會盡量控制成本，保持價格低廉。」

每個月檢討商品組合

理想的12元店店舖面積為2,000呎，但商品種類繁多，及時淘汰銷量欠佳的產品則變得至為重要。中川伊正表示，集團每個月會有內部會議去檢討12元店的商品組合，這樣可以為客人帶來新鮮感。而每間店的商品組合也是按照地區需要來調節，例如在學校區內的分店，就會主打文具及精品。

截至9月1日，Living PLAZA by AEON在全港共有62間店，當中有11間是設於大型綜合百貨店（GMS）及獨立超市內。中川伊正透露，鬧市的舖位人流較多，店舖面積較大，相對地生意也會較好。未來若果租金水平及店舖面積符合要求，也會考慮開店。

訪問時，中川伊正並揀選了近期Living PLAZA by AEON最抵買的十款產品：