Lululemon專訪｜千元一條運動褲！　高層親解「賣得貴」原因

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-03-08 07:35

一條運動褲逾千元？加拿大運動服裝品牌Lululemon的產品價格高企，可謂人所共知，更被形容為「運動服界的Apple」。亞太區及社區副總裁Keen Yim指出，公司並非刻意將產品定於高價，而是希望提供產品給追求質素的消費者。他明言公司投放大量時間以研發產品之餘，會根據用戶意見以微調整產品

Lululemon在加拿大溫哥華總部設有研發中心Whitespace，裡面有3D打印機、激光切割機、熔斷機、跑步機、固定式自行車、熱感攝像頭等設備，有多達50名團隊人員在此研發新布料，以及測試人們穿上產品時做運動的「體感」。

Keen Yim坦言業內不少公司都不會溝料，傾向是轉換顏色、有基本切裁、功能，但公司希望自己調出合適的布料，將運動褲變成悠閒風格的服飾。

「因為要做量，好多時運動品牌會將男裝pink it and shrink it（轉為粉紅色及削減尺寸），將所有嘢拉20%，轉下個色就當係女裝，但我地要經過長時間研究，係拉條腰、定係拉長度和闊度。」

他續指公司會用上獨家的布料，又會根據各地人口的身材比例來設計產品，令客人穿上產品時可以「修腿修肚」，而產品也較為注重細節，例如減少車線數量，以降低摩擦量；縫製褲子時，在中間部分加多一塊布料，避免女性穿上時露出私處形狀。

疫情之下，不少企業都容許員工在家工作，人們的穿著習慣也有改變。Keen Yim說現在不少公司的文化慢慢改變，人們上班時穿得「愈來愈casual（休閒）」，更加注重舒適度，故公司便推出了可以穿著逛街的便裝，部分客人也會穿著上班，成為上班族的Dress Code（服裝要求），這亦帶動了公司的生意。