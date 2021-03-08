專訪｜三大運動足以覆蓋七成用家　Lululemon攻港最大挑戰是請人

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-03-08 07:30

疫情之下宅經濟抬頭，不少人對健康關注度提升，即使居家抗疫，也不忘繼續做運動，以瑜珈服起家、有「運動服界Apple」之稱的的Lululemon也是這股逆市浪潮的受益者。

Lululemon亞太區品牌副總裁嚴英健接受《香港01》專訪時表示，公司過去5年不斷向亞太區消費者宣揚健康意識，提倡運動生活，疫情後人們的健康意識增加，期內生意逆市上升，中國區生意按年增加一倍以上，其中網店銷售增幅較大，門店銷售也錄增幅。「運動產品同其他零售業相比，有冇遊客係唔太緊要。始終運動生活係每個人都需要有嘅嘢，若果大家明白健康嘅重要性，生意自然會有增長！」

Lululemon在香港共有八間店鋪，大部分都是開設於大型商場內。﹙鄺月婷攝﹚

加拿大運動服裝品牌Lululemon成立於1998年，現為世上第三大的運動品牌，市值達到382.2億美元（2,967.16億港元），勁過一間長和﹙0001﹚。公司2015年在香港開設首間分店，嚴英健透露在進入香港市場時，曾在中環蘇豪區及北角辦公室內設立Showroom（陳列室），並花了2年時間讓店員去各大健身中心找人來試用產品，藉此測試市場反應及深入研究市場，「開頭會做得辛苦、慢，但當我哋開舖果陣，就會很有信心。」

當初的努力，奠定公司在香港的發展，目前分店數目已增至8間分店。疫情之下，大眾健康意識上升，嚴英健估計未來運動風氣仍會持續，香港市場還有不俗的成長機會。因此，Lululemon趁商舖租金回落，於去年5月於海港城開設面積達5,600呎的巨舖，今年2月更在圓方開設第8間店，成為零售業奇葩。

Lululemon亞太區品牌副總裁嚴英健透露公司出售的褲子平均單價是過千元。﹙梁鵬威攝﹚

產品價格高30% 被稱為「運動服界Apple」

目前公司三大重點項目是瑜珈、健身及跑步，嚴英健解釋這是因為在整個運動市場中，該三項運動保守估計已經涵蓋市面上七至八成用家。「某大品牌可能做足球，但可能真正踢波的人較少，更多人會睇波、買曼聯衫，而我們是希望賣產品給真正的用家。」

他強調，雖然公司產品價格較其他運動品牌高30%，但對年輕人有一定負擔，「大家都會覺得Lululemon產品優質，你買唔買得起係一回事，到有一日你個收入水平上升，1,000蚊條褲係貴，但當你負擔得起，或者重視產品質素，咁你就會買！」

市場把Lululemon稱為「運動服界的Apple」，皆因兩個品牌都是將設計、風格和美感集為一身作為品牌的核心。嚴英健笑稱Lululemon有很多「花名」，Apple只是其中一個，公司在韓國更被稱為「瑜珈界的愛馬仕（Hermès）」，這可能因為公司是生活方式品牌，除了出售產品，也會提供免費瑜珈課和健身，舉辦社區活動或者跟慈善機構合作，希望讓更多人邁向健康生活，「做大市場個餅」。

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港人約25歲才有運動習慣

被問及在香港市場與其他市場有什麼分別，嚴英健認為本港中小學對體育課不太重視，學生每星期可能只有1至2堂體育課，難以培養學生的運動意識，大部分人都會在踏入社會工作後，大約是25歲左右，可能因為發現自己新陳代謝逐漸減慢，身體較易累或者有肚腩，才開始有運動習慣，當中瑜珈和簡單健身便是較輕量的入門運動，讓大眾邁向健康生活。

Lululemon去年6月以5億美元收購居家健身初創公司 Mirror，該公司的旗艦產品為健身鏡，可以實時反饋用戶的錯誤運動動作，又會用月費形式收取預先錄製和同步直播健身教練的課程費用。嚴英健說客戶每日都會花費一定時間健身，收購Mirror有助公司獲得龐大的用戶數據，了解不同人仕的健身需求，從而分析用戶的生活方式。「一間成功嘅公司，不單些止要明白消費者目前嘅需要，仲要掌握到更多用戶數據，用黎研發創新產品，創新唔可以憑空想像，都要有數據支持。」

嚴英健透露Lululemon計劃在2022年推出女裝鞋，將會以有競爭力的價錢進攻波鞋市場。﹙梁鵬威攝﹚

在零售市道吹淡風之際，Lululemon卻計劃在本港開更多分店，除了會考慮開設大舖，也會開設細小的社區店，並擴大現有店舖面積，讓店內的男女產品和不同運動產品比例更加平均。嚴英健坦言若果做生意的基本面夠強，根本不怕租金貴，Lululemon擁有一定生意基礎，不太過於擔心租金開支，最難反而是請員工，因為公司希望請到追求健康生活、熱愛運動的員工，故一般來說，都是由店長到不同的瑜珈班內尋找合適的員工。

同時，店員每星期均要到不同的瑜珈班結識新導師，了解用戶的意見，加強與社群之間的關係，並且培養市場觸覺。「我們一直在請人，只要時機適合，齊腳就可以開舖！」未來公司將會加大北美以外市場的市佔率，並會在2022年推出女裝鞋，之後就會推出男裝鞋，公司將會以有競爭力的價錢進攻波鞋市場。