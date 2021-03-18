專訪｜半島母企大酒店：房價減半吸本地客　行業最快兩年後復甦

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-03-18 14:12

新冠肺炎疫情肆虐逾一年，使酒店業陷入寒冬，半島酒店母企大酒店（0045）去年虧損19.4億元，金額為有紀錄以來最大，集團更預計今年仍可能出現營運虧損。

去年表現差強人意，大酒店董事總經理兼行政總裁郭敬文接受《香港01》訪問時直言，行業最快兩年後復甦，復甦步伐取決於疫苗接種情況，以及各國何時解除旅遊限制，但他有信心，集團生意情況不會再差下去，故無計劃再減低成本，而且財政情況穩健，目前無資金壓力。

本港封關逾一年，訪港旅客大減，航空業、旅遊業和酒店業大受影響。（資料圖片）

強調財政穩健 資金起碼「夠用兩年多」

以往半島酒店主要做國際市場生意，現在本港實施封關和隔離措施，海外旅客難以來港旅遊，對其生意有相當大的影響。郭敬文指，集團現時主要以Staycation優惠套餐吸引本地客，除了會贈送晚餐外，客人更可學做點心和參加太極活動等，令香港客房出租率由去年第二季的13%升至第四季的39%，出租率雖有回升，但房租價格較正常低一半。另外，本地飲食客人具一定消費能力，隨着政府放寬堂食限制，他發現酒店餐飲收入已經好轉，惟酒店餐飲收入原本有一大部分是來自宴會，這部分的生意尚未回復。

大酒店分別在亞洲、美國及歐洲擁有10間半島酒店，郭敬文透露，去年有6間酒店受疫情影響而要停業一段時間，香港、北京和上海的半島酒店就一直有開業，可是，現在紐約半島酒店仍然關閉，集團仍在決定何時復業。

他嘆道：「即使開返酒店，入住率只有20至40%，同之前比就差得遠。」郭強調目前大酒店的股東資金達368.44億元，淨債務與總資產比率為20%，借貸不太多，財政情況穩健。即使現在經營有虧損，但集團融資能力大，亦已安排借貸，借貸足夠覆蓋倫敦、伊斯坦堡，以及仰光建造新的半島酒店及山頂纜車升級工程等發展計劃之成本，資金水平「起碼夠用兩年多」。

大酒店具有150年歷史，郭敬文說不少員工已在集團工作10至20年，對集團歸屬感高，故較少員工離職或轉行。（資料圖片）

料最壞情況已過 不希望減價吸客

去年集團全球員工數目由7,451名減至5,609名，即縮減了四分之一的員工。郭敬文指，員工數目大減主要因為北美洲的一些物業長期關閉，集團惟有裁員，但本港裁員數目相對較少，僅總公司員工受影響，前線營運員工則未有裁員情況。

他續道，去年集團員工進行了數個月的自願無薪假計劃，前線員工一個月要放兩日無薪假，管理層就要「放多少少」，這些無薪假計劃已於去年9月結束，員工的年尾花紅也有受影響，幸好員工流失率不大。公司估計未來生意情況不會再差下去，故沒計劃再減低成本，「若果業務好轉，仲要增加經營費用！」

集團預期酒店業全面復甦將需時數年，郭敬文坦言集團生意倚賴國際旅遊，旅遊業復甦取決於疫苗效果和接種情況，以及各國決定在何時和甚麼情況下才會解除旅遊限制，但疫情對各行各業造成很大影響，特別是航空公司運力大減，這需要一定時間方可恢復，「最快也要兩年」。

即使市道恢復，集團也不希望靠折扣吸客，「半島嘅酒店房建築成本高，家具手工好好，我哋比好多心機去提升服務質素，都想客戶欣賞產品，集團又賺到合理回報。」他續指本港酒店業在疫情前已受社會運動影響，希望未來香港的社會情況可以逐漸穩定，港府也要加強推廣宣傳旅遊業，令商人及旅客對香港恢復信心。

郭敬文建議港府應為香港旅遊業做好長遠規劃，令在港做生意及旅遊變得更加吸引。（受訪者提供圖片）

未打算出售現有資產套現

勞工及福利局局長羅致光昨日指，當局不會推出新一輪保就業計劃，去年集團一共收到僱傭相關津貼1.3億元，若欠缺保就業資助，恐令集團經營情況「雪上加霜」。郭敬文稱自己不希望本港經濟情況太差，令政府再出保就業補貼。而去年集團的EBITDA虧損（稅息折舊及攤銷前利潤虧損）只是6,100萬元，儘管今年可能繼續虧損，但金額也不會太大，即使沒有補貼，他重申，手頭上的資金也足夠用兩年多。「業內可能會見到酒店買賣，或者將酒店改為其他用途嘅情況，但我哋未有打算出售現有資產。」

近期緬甸政局不穩，大酒店正於緬甸仰光建造新的半島酒店，郭敬文指，仰光現時情況「好亂」，不太明朗，這樣一定不利業務發展，但最重要是確保地盤及員工安全。同時，疫情會令地盤需要關閉，工人也要有隔離安排，這或會令酒店建造計劃有少許延遲。