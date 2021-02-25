租用酒店或賓館作過渡屋　議員指業界憂2年租期太長　持觀望態度

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-25 12:46

政府擬推行先導計劃，資助使用酒店和賓館房間作過渡房屋，預計會租用約800個合適房間，住戶最快上半年開始入伙。 運輸及房屋局副局長蘇偉文今日（25日）出席立法會會議時指，當局會檢討計劃成效，亦會視乎需求，若計劃受歡迎，不排除改良及進一步擴大計劃範圍。他表示，理解酒店或賓館房間面積或較細，故從現實而言，這類單位租戶以小家庭為對象會較務實。 蘇偉文又指，已聯絡及實地視察過逾10間賓館，初步傾向由業界出租整幢酒店或賓館，營運上會較簡單，不過當局會持開放態度，以檢視個別處所，能否提供彈性安排。

政府擬推行先導計劃，資助使用酒店和賓館房間作過渡性房屋。（資料圖片/鄭子峰攝）

姚思榮：業界多持「觀望」態度

今次計劃規定酒店或賓館租期至少2年。姚思榮在會上表示，有業界擔心租用時間太長，屆時旅遊業或已復蘇，又憂慮住戶長住，對設施的損耗較大，故他們多持「觀望」態度。

蘇偉文認為，2年期可保障住戶有合理居住年期，又透露過去曾有業界建議以3個月起跳，但考慮到穩定居住期的重要性，故最終未有採納。至於租金方面，則主要沿用過往過渡房屋的準則，即以綜援租津上限、或住戶入息四分一作參考指標。

可用其他方法提供煮食、洗衣服務

蘇偉文指，明白酒店或賓館有硬件局限，未必設有煮食或洗衣服務，故會租用合適的房間，利用其他方法替代，例如設共享洗衣、煮食空間，或於附近提供社區廚房服務等。至於計劃中的資助額，亦會涵蓋添置簡單裝備。

蘇又指，現時有一間非政府機構，已與業界簽訂合作備忘錄，當中提到會有一層撥作共享空間，提供煮食、洗衣設施，甚至有賓館可提供洗衣機。他希望，酒店或賓館的改動可減到最低，使業界完成計劃後，無須經過繁複過程，已能即時恢復原有功能重新營業。

運輸及房屋局副局長蘇偉文指，當局會檢討計劃成效，亦會視乎需求，若計劃受歡迎，不排除優化及進一步擴大計劃範圍。（立法會直播）

大部份已全面或局部停業

有議員亦質疑，將酒店或賓館暫轉做過渡屋，會否影響酒店從業員生活。蘇偉文表示，在有興趣參與計劃的酒店或賓館中，大部份已暫時全面或局部停業，而參與計劃後，他們亦能盡快恢復本業，故不論短期或長期租用，都不影響從業員，反而能讓處所復業。

被問及當局能否為有關單位設定標準合約，以方便非政府機構與業界達成協議。蘇說，有非政府機構已初步表示願意將範本交出共用。

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