恒指專訪｜半世紀最大改革　黃偉雄解說　「股一藍」價便殘又點睇

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-22 18:00

恒生指數迎來推出半世紀以來最大的改革，3月初公布諮詢總結後，今年5月、即下一次指數檢討便開始生效。是次改革涉及五大重點改革，包括增加成份股數目、擴充行業的代表性、縮短上市歷史要求、維持20至25隻香港公司成份股、改善成份股權重分佈。

《香港01》訪問了恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄，分享到恒指公司的看法及剖析建議內容。

五大改革總結之中，變化最大的便是恒指成份股的數目，由原本的50隻，增加至80隻，目標在2022年中完成。而恒指成份股的最終數目將固定為100隻，較原來倍增。恒指公司黃偉雄稱，接獲的回覆之中，大部分均表示支持增加恒指成份股數目，當中有些人更認為「再多啲都仲得」。

故此，恒指公司最終訂立2022年中前增至80隻的中期目標；至於「終極」目標則是將恒指成份股數目增至100隻。由80隻的中期目標，至100隻的終極目標需時多久呢？黃偉雄坦言，「行得快行得慢都係睇市場發展有幾快」，他舉例指，若然香港新股市場發展較快，成份股增加的速度便更快。

改革後，恒指成份股數目大幅增加，但是否「量多便能取勝」？黃偉雄稱，恒指公司的想法是令指數變得更多樣化，「今次係透過增加成份股數目，以及改善選股方式，令指數組成更加均衡，更能夠代表市場」。他補充，由於恒指公司是留意到近年港股市場發展比較快，便觸發改革恒指的計劃，繼而出現是次的歷史性改革。

恒指五大改革諮詢總結

取消最少上市歷史要求受爭議

綜合今次的諮詢建議，五大改革之中，「取消合資格候選成份股最少上市歷史要求」是支持度最低的一項。60份回覆之中，只有約27份支持，支持度不及50%。最終，恒指公司的諮詢總結繼續保留最少上市歷史要求，由原本所有候選公司須有至少兩年的上市歷史，縮減至三個月。

「回覆對諮詢建議有保留嘅地方，主要係完全拎走最少上市歷史要求，但大部分都唔反對縮短上市歷史要求嘅方向」。黃偉雄稱，部分回覆認為目前最低上市歷史要求最高達兩年，時間實在太長，觀乎一些中概股在美國上市已經一段時間，足以觀察公司的營運表現，故此過去的要求已經不適用。

縮短最低上市歷史要求，市場最為關注是衍生「炒高新股入指數」的問題。黃偉雄解釋指，新措施只是讓上市公司更快獲納入考慮範圍，能否「染藍」仍須委員會討論及商議。他補充，除了企業的市值要求之外，委員會同時會考慮企業的行業代表性、流通量等一系列數字，是貫徹始終的做法，又指該項建議經微調後，已獲大部分市場人士支持。

恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄（右）稱，恒指「擴容」後，指數組成將會變得更分散，覆蓋率更好。（受訪者提供）

擴容後市盈率增加 黃偉雄：反映現實市況

事實上，將恒指成份股「擴容」後，指數組成將會變得更分散，覆蓋率更好。參考恒指公司的模擬結果，截至1月至2月的數據，假設恒指成份股已經達至80隻時，市值覆蓋率將會由原本的56.5%增至71.2%，成交額覆蓋率則由50.2%增至66%。不過，與此同時市盈率由15.7倍，大增至19.1倍；股息率則由2.6%降至2.1%。

黃偉雄認為，模擬結果顯示市值及成交額的覆蓋率增加，是代表指數更均衡及更具代表性。而指數的平均市盈率增加，以及股息率減少，則是反映出現實市場狀況。他強調，模擬結果僅供參考，或反映指數有機會出現該等情況，實際影響仍然要視乎每季的變動。

恒指歷年上破三萬點大關後，便欠缺承接力，反覆向下，形成長期大型上落市。（資料圖片）

「三萬點魔咒」不置評 成功指標在於代表性

恒生指數推出至今50多年，近十年幾乎「有波幅無升幅」，今年一度上試3萬點大關，可是不久之後便告失守。黃偉雄直言無法對此作評論，「指數升升跌跌無法預計」，而恒指公司如何衡量指數成功與否，僅在於指數的均衡程度及代表性。

除了「三萬點魔咒」之外，恒指公司選股亦屢遭批評，更被譏諷「股一藍價便殘」，個別股份「染藍」後便會愈見疲弱，拖累指數表現。黃偉雄認為，這個只屬部分成份股出現的現象，情況「偏向Random」，恒指公司亦無法預計個別股份的表現發展。他強調，恒指公司選股的原則不變，會留意市場發展，隨著環境改變不斷變化。