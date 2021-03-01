恒指改革｜成份股最多增至100隻留25%港企　溫傑：做法屬「保育」

撰文： 許世豪 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-01 20:01

恒生指數公司今日（1日）公布《優化恒生指數持續成為香港市場最具代表性和最重要的市場基準之建議》諮詢結果。其中，恒生指數成份股數目數目，由原本諮詢建議增至65至80隻，經諮詢後恒指公司目標於2022年中前將成份股數目增至80隻，最終數目將固定為100隻。

事實上，恒指公司於2006年6月30日將成份股數目由33隻加至38隻，並於2007年2月9日宣布將成份股逐漸增加至50隻。恒生指數於2020年12月的季檢生效後，成份股已經增至52隻。根據上周五的季檢結果，季檢生效後恒指成份股將增至55隻。

▼恒指改革懶人包▼

溫傑：恒指公司拎定quota

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，恒指改革方向與市場預期接近，不過成份股遞增至100隻則較預期多，他估計，恒指公司是希望「拎定quota先」，「唔洗下下兩年先檢討一次，若果加至100隻，相信一啲本身入唔到的中、大型公司有機會受惠。」

有不少人都將「染藍」與否作為投資指標之一，他提到，上周五公布的恒生指數季檢結果令市場大跌眼鏡，其準則難以估計，是否「染藍」仍需要考慮不同因素，「未來都好難估邊啲會入（成份股），所以都係唔好估。」

溫傑指，成份股數目遞增至100隻較預期多。（資料圖片）

保留香港公司屬「保育」

至於恒指公司將保留20至25隻香港公司，他指過去有聲音指成份股「香港」元素不足，形容今次做法是「城市發展與保育」之間關係，估計未來增加成份股都會是中概股為主。

目前有55隻成份股，距離明年中80隻的「目標」，仍有25隻股份需要納入成份股當中，期間只有五次的檢討，意味平均每次檢討需納入約5隻股份。溫傑認為，做法對恒生指數走勢一定會有波動，亦會改變對恒指目標價，不過他認為成份股權重上限為8%，估計最終影響指數走勢的，只會是權重較高的約10至15隻股份。

香港股票分析師協會副主席郭思治亦認為，恒指改革後，有部分被剔除的股份或會重新納入，恒指走勢亦會波動，但是否會令指數進一步上揚至3萬點，甚至4萬點，仍要視乎大市資金流向、市況等因素。

郭思治料，恒指改革後能否再創新高，視乎大市資金流向、市況等因素。﹙資料圖片﹚

瑞銀亞洲：利好窩輪市場發展

瑞銀亞洲上市衍生產品銷售部主管卓素華表示，恒生指數納入更多成份股，並不一定令輪商發行更多衍生產品。不過，當個別股份獲納入成份股之後，有機會令交投量增加，變相令輪商更容易進行對沖，將利好窩輪市場發展。

對於窩輪產品數目有望增加，會否增加指數的波動性，卓素華不排除有機會增加波動性。不過她認為，指數納入更多成份股，以及下調成份股的權重上限，有利指數組成更加平均，難言恒指改革後會否變得更波動。