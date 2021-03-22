恒指專訪｜香港公司佔比勢下降　恒指是香港指數抑或中國指數？

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-22 18:10

近年內地來港上市的公司眾多，在中資「溝淡」之下，內地企業在香港股票市場的市值佔比節節上升。根據港交所公布的數據顯示，內地企業在港的市值佔比，由2019年的73.24%，大幅增至80.11%。

在這個背景之下，恒指公司是次為恒指改革推出其中一項諮詢總結，是將「香港公司」數目保留20至25家，但在恒指成份股增至最多100家企業的大前提下，「香港公司」的數目維持目前相若水平，其市值佔比勢進一步下跌。然而，內地企業市值佔比持續增加，到底恒生指數是一個香港指數，還是中國指數？

恒指五大改革諮詢總結

中資企業來港上市已是大勢所趨，根據四大會計師行之一的德勤所發表的報告，截至2020年12月31日止，香港新股市場有98%集資額是來自內地企業。在中資企業一面倒進入香港市場，作為代表香港市場的恒生指數，亦要相應調整成份股的組成架構。

恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄接受《香港01》訪問時表示，恒指公司今年推出「世紀改革」的目的之一，是要恒生指數更進一步反映香港股票市場的實際狀況。他點出，近年本港迎來的大型IPO，都是內地企業為主，在此趨勢之下，香港企業的市值佔比無疑會相應下降。

近年不少大型內地企業來港上市，香港上市公司的市值佔比無疑會相應下降。（資料圖片）

保留20至25家「香港公司」 已覆蓋港企8成市值

黃偉雄稱，恒指公司最終決定保留20至25家香港公司，其考慮十分清晰，因為「香港企業」是香港市場需要保留的元素。至於保留20至25家「香港公司」能夠有著多大的代表性？他提出一項數據回應，便是該20至25家「香港公司」已經覆蓋了香港上市公司的八成市值。

根據港交所統計數據顯示，2020年香港股票市場的主板上市公司市值合共約47.3萬億元，撇除內地企業的上市總值，非內地企業的主板市值為9.3萬億元。截至3月22日止，根據恒指公司對於「香港公司」的定義，成份股之中共有24家，合共市值約7.1萬億，已覆蓋主板非內地企業市值的78%以上。

事實上，恒生指數成立於1964年，起始正式公開時有33隻成份股，當中不乏「英資公司」及「香港企業」。如今，滙豐（0005）及友邦（1299）與一眾本地地產股一樣，均被歸類為「香港公司」，原因是超過50%收入來自中國內地以外的公司，均被定義為「香港公司」。目前「香港公司」在指數佔有24席，權重佔比約41.5%。而根據恒指公司的模疑結果，當恒生指數成份股數目增至80隻時，香港公司僅佔23席，比例降至33.1%。

由於滙控超過50%收入來自中國內地以外，故被恒指公司定義為「香港公司」。（資料圖片）

非「保育」性質 而是充份代表市場

然而，對於保留20至25家「香港公司，」有市場人士認為仿如「保育」性質，但恒指公司並不認同，更強調新措施的目的是令指數組成更加均衡及分散。黃偉雄補充，「做指數係做Portfolio（投資組合），重要目的係充份代表市場」。

總括而言，恒指公司認為，恒生指數是代表香港市場的指數，但在內地企業持續赴港上市的趨勢下，恒生指數有必要增加內地企業的市值佔比，以充份代表香港股票市場的實際狀況。