虛擬銀行｜eDDA收費風波暫告段落　盡覽各行安排　業界仍有微言

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-24 17:00

虛擬銀行與傳統銀行就電子直接扣帳授權（eDDA）收費爭議去年6月曝光，近日大致「傾掂數」。因應新安排，各大虛銀本月起相繼下調客戶每次從傳統銀行轉款入戶口的金額上限，支援銀行亦有刪減。與此同時，各銀行之間的eDDA費用亦改經香港銀行同業結算有限公司（HKICL）紀錄及統一代收。

收費爭議表面上告一段落，但有虛銀業內人士對新安排頗有微言，透露有客戶反映使用虛銀體驗轉差，他批評個別銀行實行分層收費模式不合理，相信業界不希望就此了事，會不斷與銀行談判。

eDDA是甚麼？ 電子直接付款授權服務（eDDA）是「轉數快」（FPS）的一項附加服務，提供直接扣賬授權功能。「轉數快」支援的其中一類eDDA是由收款人設立，以虛擬銀行為例，存戶利用eDDA連接個人傳統銀行戶口與虛銀帳戶，方便跨行調動資金，過程可不用離開相關虛銀App，只須簡單按鍵，就可「拉錢」到個人虛銀戶口。 虛銀無分行，接受存款主要經兩渠道：FPS即時轉賬或eDDA。前者現時免費，後者根據最新安排，提款銀行會向存款銀行（虛銀）收費，視乎「轉錢」金額而定。

據悉，每間虛銀已因應與各大銀行「談判」的結果，調整了eDDA「轉錢」的新安排，包括降低客戶每次轉款的金額上限、調整客戶可使用的eDDA銀行名單，3月初已生效。

與此同時，各銀行就eDDA「轉錢」所徵收的費用，也由以往「一刀切」改為分層收費模式，不同行有不同安排，視乎轉賬金額而定。

ZA Bank表示，願意承擔相關成本，盡量讓客戶繼續免費用eDDA轉賬。（黃寶瑩攝／資料圖片）

單筆轉賬上限 各虛銀差異大

例如，ZA Bank公布，自3月1日起，客戶若透過eDDA轉賬服務（「入錢易」）將資金從滙豐銀行、恒生（0011）及中銀香港（2388）等3間銀行存入，單筆轉賬上限會由原先的100萬元下調至1萬元。該行沒有透露 銀行就此徵收的費用是多少，但表示願意承擔相關成本，盡量讓客戶繼續免費使用轉賬服務。

又例如Mox Bank於同一日起更改部分銀行「入錢」的交易限額，涉及中銀香港、星展香港、東亞銀行等6間銀行的「入錢」交易，每筆限額2,000元。 WeLab Bank的「存款」功能銀行清單則移走恒生銀行、星展（香港）等數間銀行，至於在清單上的銀行，更新每次存款轉賬金額，每次交易上限將由3萬元調整至2,000元。

據本網統計，各虛銀eDDA轉賬上限差距大，由2,000元，至無上限。

各銀行之間的eDDA費用經HKICL紀錄及統一代收。（HKICL官網截圖）

3月起由HKICL統一收費

另一邊廂，銀行之間就eDDA費用的「交收」亦有新安排。據《香港01》了解，各銀行之間的eDDA費用亦由本月開始，經香港銀行同業結算有限公司（HKICL）紀錄及統一代收。

虛銀業內人士指，以往收取eDDA費用的模式，可以是銀行之間「開單」追費用，甚至就收費有商討，但3月開始，HKICL會扮演劃一代收費用角色，HKICL會即時紀錄eDDA交易所涉的雙方銀行，「舉例，4月HKICL會向各銀行發出賬單，列出3月份總共要支付的eDDA費用，當中會列明要向A銀行支付金額、向B銀行支付金額，如此類推，若部分銀行就eDDA實行分層模式收費，相信所顯示的金額亦已計及分層模式，銀行收到賬單後則要確認有關賬項」。

這正如市民收到信用卡賬單後，核對賬單，確認賬項正確，就向HKICL入錢，而各銀行在HKICL有各自戶口，由HKICL將錢分予相關交易銀行於HKICL的戶口。

業內人士補充︰「換言之，之前雙方銀行還可商討找數，3月開始就劃一直出，即時支付，故3月是cut-off，若大家在3月前就eDDA價格同意，有關銀行則繼續維持在eDDA表內，未能有共識的則暫時移走相關銀行。」

eDDA收費風波告一段落，但虛銀業界對新安排仍有不少意見。﹙資料圖片﹚

業界︰ 無奈接受新安排

表面上，eDDA收費風波告一段落，但虛銀業界對新安排仍有不少意見。對於客戶而言，隨着HKICL本月劃一向銀行代收eDDA費後，虛銀客戶亦隨之要適應新的eDDA過數上限、支援銀行。業內人士表示，實施新安排後，有客戶反映轉錢不便，體驗較以往差，又指eDDA是既有的轉錢機制，客戶經eDDA轉錢或多或寡，亦不會因此產生額外的成本，批評個別銀行實行分層收費模式並不合理。該業內人士又指，虛銀無奈接受新安排，只因需要在平衡客戶體驗及虛銀可承受的費用中間取捨。

業內人士認為，虛銀eDDA之所以要被收費，是因為資金太容易由原來的銀行提走了，「大行當然不希望錢流向虛銀，但不會明言。你想像一下，傳一個eDDA交易10元，跟傳一個eDDA交易100萬元，理論上都是經同一樣科技，為何按比率分層收費，是要阻大筆錢離開該些銀行」。

另有業內人士認為，今次爭議可算是塵埃落定，相信下調客戶每次轉款的金額上限，能有助虛銀控制營運成本，且最新上限的設置已考慮虛銀用家的使用情況，站於虛銀角度而言，有分層的收費率確是「相宜了」，但強調會繼續與多間銀行商討，冀爭取提升每次轉款的金額上限。