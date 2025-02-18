滙豐業績周三揭曉料增派息10%　股價搶先破頂　重回紅底不是夢？

本港銀行股將於本周起陸續公佈去年全年業績，當中大行龍頭滙豐（0005）將於周三﹙18日﹚公佈。市場預期，滙豐去年全年除稅前盈利將錄得316.77億美元（約2470.8億港元），按年升4.4%，若單計第四季稅前盈利料為16.45億美元（約128.31億元），按年大增68.3%，料將帶動末期息派發按年增10%至34美仙。市場並關注其重組計劃，預計行政總裁艾橋智將於業績會上，就重組計劃公佈更多細節內容。



滙豐股價近期表現標青屢創新高，截至昨日收市，升1.18%至85.5元，若計及早年低價供股及回購等因素，已屬於歷史新高。（資料圖片）

第四季稅前盈利料按年大增68%

滙豐股價近期表現標青屢創新高，截至昨日收市，升1.18%至85.5元，若計及早年低價供股及回購等因素，已屬於歷史新高。有專家指出，按目前股價來計算，滙豐股息率仍有望高達約7.8厘，相較目前逐漸回落的銀行定存息，具備較大吸引力。但對於今年內滙豐股價是否有望企上100元，恢復紅底股身份，專家就意見不一。

鴻鵠資產管理行政總裁陸庭龍表示，港股受惠於DeepSeek效應而令市場氣氛有所改善，不單只是科技股，連帶大型成份股包括滙豐也受惠，而目前市場並正憧憬3月召開的兩會上，中央出台的支持經濟政策，恒指短期內相信沽售壓力有限。

從滙豐基本面來看，其削減美洲及歐洲等盈利能力較低業務，將業務重心放置亞洲市場，並推出節省成本的重組計劃，市場認為策略方向均屬於正確，也有助推動近期股價的上升。

對於滙豐股價今年內能否繼續向上，重新成為紅底股，陸庭龍就估算，這需要恒指重上26000點來配合。（資料圖片）

陸庭龍：成為紅低股 需恒指重上26000點配合

而事實上，除了滙豐，國際銀行板塊股價表現均屬靚麗，當中和滙豐一樣在本港上市的渣打（2888），股價更升破百元重回紅底股身份，昨日升1.48%至109.8元。

至於滙豐股價今年內能否繼續向上，重新成為紅底股，陸庭龍就估算，這需要恒指重上26000點來配合，但基本面包括宏觀經濟情況未穩，過去一段時間的經驗來看，股市高位回落風險並不小，故此目前較難預測後市。不過，本港銀行板塊來看，相較以本地業務為主的恒生（0011）及中銀香港（2388），會較偏好有國際業務的滙豐及渣打，因前者受內地及本港房地業市場拖累，是否會繼續拖累資產素質及增加撥備，仍需進一步觀察。

黃瑋傑：股息率有望達7.8厘 今年目標價92元

輝立證券董事黃瑋傑也較為保守，預計滙豐今年目標價為92元，較目前水平仍有約7.6%升幅。雖然滙豐股價已企上逾80元，但派息有望增加，股息率計算下來仍有約7.8厘，相較目前逐漸回落的銀行定存息，具備較大吸引力。

黃瑋傑預計，滙豐今年目標價為92元，目前股息率計算下來仍有約7.8厘，相較逐漸回落的銀行定存息，具備較大吸引力。（路透社）

伍禮賢︰有望恢復紅底股

光大證券國際證券策略師伍禮賢就比較樂觀，他表示，近期國際銀行板塊表現強勁，估計與市場對於宏觀經濟前景趨於正面，為銀行資產素質帶來支持。同時，環球投資市場向好，也帶動銀行財富管理業務，為盈利帶來支持。他預計，今年內滙豐股價有望企上100元，恢復紅底股。

除了派息有望上升外，滙豐並有望繼續保持回購。綜合投行預測，滙豐今年股份回購金額將介乎80億美元至110億美元，中位數為90億美元，相較去年總回購金額110億美元。摩根士丹利認為，隨着環球監管要求改變，滙豐未必需要再保持特別高的資本水平，如果將目標區間降至14%或以下，將可有更大彈性回饋股東。

伍禮賢預計，今年內滙豐股價有望企上100元，恢復紅底股。在環球金融市場暢旺及經濟平穩環境下，銀行財富管理業務有望繼續保持強勢。（資料圖片）

財富管理業務有望繼續保持強勢

由於去年美國和英國等央行先後減息，投行預計滙豐2024年底料降至1.52厘，較2023年同期低0.14個百分點，加上滙豐先後出售核心業務收入來源減少，去年第四季度淨利息收益料按年降3.5%至79.9億元，並拖累營運收入跌16%。

伍禮賢表示，2023年同期滙豐業績曾就交行（3328）持股作30億美元的大額減值而影響，故此具低基數效應，有利單季盈利表現。分開不同業務來看，非利息收入受減息環境影響，或延續前三季的下跌趨勢，但包括財富管理業務的非利息業務，則有望繼續有不錯表現。

銀行板塊基本面前景來看，伍禮賢表示，在環球金融市場暢旺及經濟平穩環境下，銀行財富管理業務有望繼續保持強勢。雖然今年美國息口仍望向下，不利於銀行息差及利息收入業務，但在經濟平穩的環境下，貸款規模有望有所擴張。在本港上市的環球銀行股中，相較渣打，會偏好股息率較高的滙豐。