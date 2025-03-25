Nvidia前華人高管　拆解獨角獸孵化式　倡港創科形成「跨界合力」

自人工智能AI重塑產業，科技板塊變身市場寵兒，美股科企巨頭的名號，如雷貫耳。天九企服董事長兼CEO戈峻，恰是做遍英特爾Intel、蘋果Apple、英偉達Nvidia三大科企的全球副總裁，曾與黃仁勳、庫克等共事，現轉投內地企業家資源整合平台，致力孵化創科企業，已有成功幫助內地民企登錄美股的「往績」。



公司去年在香港開設國際總部，適逢本港近年力推創科，戈峻提出，無論是內企藉港出海，抑或是本地發展，香港能力足夠，惟尚未形成「跨界合力」，需思考「是不是有巢就能引鳳凰來」，為香港創科發展拆招。



早料中美貿戰難展身手 轉攻初創孵化

翻查履歷，於美國路易斯克拉克大學西北法學院，取得法學博士學位後，戈峻在三大科企共效力近30年，更曾力排眾議，成為早期帶領英特爾、蘋果進入中國市場的「先鋒」。

其在2019年退出英偉達，他解釋稱，儘管當時「高官厚祿」，但正值中美貿易戰初交鋒，意識到給公司設計的戰略「可能要無限期押後」，並非其所追求，因此尋求轉型。

戈峻現執掌的天九集團，協助初創民企規模化推廣，主要聚焦後期PE（私募股權投資）階段，並不從事前期的天使投資以及VC（風險投資），去年就曾幫助3、4間企業上市，已知案例就有登陸美股的聯掌科技（美：LZMH）。

而更多企業會採用收購兼併等方式，登陸資本市場，例如去年底「併購六條」推出，擴大行業兼併範圍，戈峻形容稱，內地併購「井噴式」爆發，已有近30間企業前來洽談合作。

自人工智能AI重塑產業，科技板塊變身市場寵兒。（資料圖片）

總結獨角獸孵化「公式」︰資源+資本

作為資深舵手，戈峻表示，初創一定是先有創新idea，有研究成果，再商品化，資本市場是殘酷的。他比喻稱，早期種子基金、VC給的錢似「雨露」，可以滋潤創新的「幼苗」，但若想長成「參天大樹」，需要大量的資本投入，就目前市況背景看來，不太現實。

企業成長不僅要「資本」，還要「資源」，「要兩條腿走路，光靠錢，有的時候也會把它（企業）淹死」。戈峻總結獨角獸孵化「公式」，即1個創新企業 + 若干企業家資源 = 1間獨角獸。他表示，創新企業需在各地找到聯營合作夥伴，「有錢出錢，有力出力，有關係出關係，有人脈出人脈」，其公司正是打造此種O2O（線上線下整合）資源整合平台。

揀選潛力企業的標準，戈峻也指出，首先需揀「風口賽道」，如AI、機械人、生物醫藥等；其次則需觀察團隊，如果急功近利，只想藉資本市場搵快錢，就不會是合作對象。最後則會審視運營情況，考察營收、現金流等指標，是否曾有專業機構拋出「橄欖枝」，不過也非「一刀切」，例如零售行業，可能盈利率較低，但若市場份額高，也會考慮在內。

天九企服董事長兼CEO戈峻表示，企業成長不僅要「資本」，還要「資源」。

內企出海盼藉港優勢 惟本地未形成跨界「合力」

公司去年在港開設國際總部，戈峻明言，全球化新進程中，有抱負的內地企業，未來定會選擇出海，「你不佈局，就出局」，而內企出海所需的營銷、合規服務等，均是新挑戰。

但香港對此卻並不陌生，其指出，香港經濟發展更成熟，跨國的語言障礙也更小，足以成為支持內企出海的重要節點。不過其也坦言，香港當前的一大問題，在於各類型的專業人才之間，沒有形成一個很好的組合或平台，未能形成「跨界合力」。

他舉例稱，可能會計師公會只提供專業服務，商會只激活商機，機構間合作未必緊密。無論助內企出海，亦或扶持本地創科，「跨界合作，才會產生新的想法、商機，進一步推進經濟發展」，而此種統籌整合的角色，類似於內地的「統戰部」，由港府牽頭最合適。

此外，儘管香港有足夠的實力，但內地企業對於香港金融市場、專業策劃、配套人才服務等，認知是不夠的，戈峻笑稱，「一想到香港，大家第一反應還是吃東西和買東西，認知還是在消費層面」，因此怎樣打包服務，形成「拳頭優勢」，都是香港需思考的。

戈峻表示，內地企業對於香港金融市場、專業策劃、配套人才服務等，認知是不夠的。（資料圖片）

籲思考創科新區 是否有巢就能引鳳凰？

港府近來亦積極動作，在臨近深圳等北部地區，建立利於創科發展的區域，戈峻表示，樂於見此，但也呼籲思考，當前的創科區域，是否仍更多局限在商業地產的概念，「是不是有巢就能引鳳凰來？還不一定！」

他表示，不僅需要足夠的地，更需要有能夠吸引人才的新項目或政策。他援引數據指，內地一年有超過700萬的理工科學生，相當於美國、俄羅斯、印度及伊朗一年畢業的總和有餘，這些學生也在尋找機會，港府可以牽線搭橋、人盡其用。

其跟進指出，港府此前亦有人才引進計劃，他本人也曾與政策製定者溝通，「引入的是不是真的是人才，是不是用在了關鍵的問題上，我認為不一定是要引入，而可以鼓勵更多的合作」，使香港的企業、機構懷有更開放的態度，與內地的研究團隊、高校建立合作。

除卻內地人才，戈峻更呼籲香港用好廣泛的「全球人脈」，直言內地企業家經常帶領團隊走向海外，招商引資，而非僅搭建一個平台，相信香港當然也可以做到。其本人也與貿發局、生產力局、投資推廣署等多有接洽，希望可以令企業家和項目也「走出去」。

除卻內地人才，戈峻更呼籲香港用好廣泛的「全球人脈」。（資料圖片）

曾共事黃仁勳、庫克 性格各異予啟示

憶及在頂尖科企的工作經歷，戈峻透露，曾與多位「猛人」共事，其在英特爾效力20年，蘋果4年，英偉達就有1年半，合作過的舵手，各具特色，對當下管理公司，頗有啟示。

他依次評價稱，英特爾共事的幾任老闆中，最欽佩Andy Grove，其本身頗具革命創新精神，只遺憾未能得到延續，戈峻形容稱，「英特爾所有的能力都足以支持它成為現在的英偉達」，但恰是在原有的產品領域中，沒有繼承自我革命。

而蘋果庫克的特點是非常自律、重視細節；英偉達黃仁勳一是拼、二是敢，在未來前景不明中，仍然敢於去做，但也需慶幸碰上好時機，前期主攻的遊戲圖像認知，其實是非常小的市場，但在AI浪潮下，市場恰好需要對圖片的處理和認知。

最後，戈峻形容他自己稱，他的特點就是對世界充滿好奇心，永遠想去突破。他表示，任何一個人，在任何一個時間節點，都會有一次再出發的機會，見到新的風景，這也正是其常講的「凡是過往，皆為序章」，無論在自我職業規劃，亦或在企業管理中均值得借鑒。