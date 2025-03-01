Nvidia績後巨震　專家撐「東升西降」港股AI續牛　籲守3股勿換馬

被譽為「地球上最重要股票」的英偉達Nvidia（美：NVDA）周內放榜業績，因欠驚喜，股價震盪不止，這場自Deepseek橫空出世，引爆的科技股重估值浪潮，或將延續。



著名基金經理黃國英表示，相信由港股領軍的「東升西降」行情未改，今次牛市，可對標當年ChatGPT面世，引發的美股漲勢。其力薦3大港股科技股，明言即便是將至的「兩會行情」，可能令消費等其他板塊炒起，也宜堅守勿「換馬」。



中國人工智能系統Deepseek與Open AI的ChatGPT的APP標誌。

黃仁勳親放話 芯片需求驚人

先看Nvidia今次交出的成績單，截至1月底季度，經調整純利錄得220.7億美元，按年升72%；總收入就為393.3億美元，按年升78%，勝於預期。業績指引下季營收可達450億美元，按年增65.1%。

最為核心的，生產芯片的數據中心分部，貢獻收入約9成，期內收入按年增93%，至356億美元。公司行政總裁黃仁勳明言，Blackwell的需求是驚人的，並成功大幅增產，是公司史上最迅速的增產行動，第四季實現了110億美元的Blackwell架構收入，有望在首季實現數十億美元銷售。

英偉達行政總裁黃仁勳明言，Blackwell的需求是驚人的，並成功大幅增產。（資料圖片）

Nvidia毛利率呈跌勢 大摩：超預期表現已不夠

作為美股「股王」，Nvidia風吹草動，或都左右大市。放榜後，公司盤後漲跌都曾觸約5%。而翌日交易時段，更重挫逾8%，即在Deepseek登場導致的狂瀉17%以後，創下最大單日跌幅，跌至120美元，市值蒸發逾2,700億美元，折合約2.1萬億港元。該股周五收報124.8美元。

從財報本身看來，市場憂慮的部分原因，在於毛利率的下挫，由此前季度的74.6%縮至73%，不及預期。而指引中，毛利率還有進一步縮減的趨勢，即將介乎70.6%至71.0%。

大摩報告形容稱，在AI故事日益轉向應用層面的背景下，僅超越盈利預期及指引，對公司而言已不足夠。但其續撐，毛利率壓力是暫時性的問題，處於「陣痛」的過渡期，並不會影響長期潛力，續上調其目標價至162美元。

黃國英相信，當前的Nvidia股價波動，或受Microsoft退租數據中心的影響。（資料圖片）

黃國英：資金興趣不在美股 惟可留意Nvidia、Meta

黃國英資產管理創辦人黃國英的觀點，稍有差別，他認為今年Nvidia將平穩，近期的波動或也有微軟Microsoft退租數據中心，引發算力懷疑的影響，公司財務狀況與指引本身均無問題，相信今年的訂單不會減退，但2026年能否維繫，就需再觀望一至兩季。

他表示，黃仁勳強調了多次，當前芯片量需求仍大，只是市場「聽不進去」。黃國英認為，即便Deepseek出現，也難減少對高端芯片的需求，而Nvidia當前的估值，在芯片股中其實算平，股價破頂並不困難，只是上落範圍會縮窄。

他也明言，當前資金的興趣不在美國，而在歐洲及香港，不過處於資產分散配置的角度，Nvidia與Facebook母企Meta（美：Meta）仍值得持有。

黃國英相信，今次港股的科技牛市，將複製當年ChatGPT引爆的美股走勢。（資料圖片）

料港股可復刻ChatGPT行情 三大科技股值博

資金興趣回歸香港，黃國英預計，「東升西降」將維持，今次港股的科技牛市，將複製當年ChatGPT引爆的美股走勢，上升的股份會較集中。且較之於美股已連升幾年，相信港股的動力仍足，因為就連此前特朗普「禁投令」殺到，不利影響也只維持了一天。

他解釋稱，Deepseek除卻緩解了出口管制的壓力，更重要的是，改變了市場對模型的觀念。以前的觀點是「贏家通吃」，「以前認為，有最好的模型，天下就是你的。現在概念下就是模型夠用就行，而不需要追求『超級』」。

市場相信港股科技公司，模型是「夠用」的。他明言，阿里巴巴（9988）仍會是「最強的一隻」，遠拋離早先電商業務的競爭對手京東（9618）和拼多多。而騰訊（0700）則對標Facebook母企Meta，「這兩間公司AI的故事是一樣的」，意指其都將成為AI應用端的主力，擁有強大的用戶基礎和生態系統。

他也提醒，由於出口管制的陰霾仍然未消散，相信內地仍會投入更多支持給中芯（0981），但缺點是，中芯估值已然較貴，但業績表現還未跟上，推薦級別會稍弱。

兩會或轉炒消費股 籲勿換馬

市場近期的另一焦點，則是下周三（5日）開幕的兩會。黃國英表示，市場憧憬兩會行情，資金往往會熱炒地產、內需消費等板塊，許多投資者或選擇此時「換馬」，尤其是近期牛市行情，或令投資者收入頗豐。

黃國英則主張相反，直言「不要追消費地產股，要守在科技股上」。他解釋稱，Deepseek改變了環球資金對於科技板塊基本面的看法，但消費股最大的問題，仍是內捲、通縮等，料短期內無法解決，故而不建議投資者「換馬」。