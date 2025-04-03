「對等關稅大棒」落錘超預期　全球貿易戰鹿死誰手尚未可知

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在他自稱的「解放日」（Liberation Day）宣布對全球185個貿易夥伴徵收所謂的「對等關稅」（reciprocal tariffs）措施。此外，特朗普當日還宣布國家緊急狀態。



首先，對等關稅的幅度遠超預期。按特朗普說法，徵收邏輯為非美國家對美貿易壁壘（折算成關稅稅率）的50%，且最小值為10%。

特朗普向全球185個國家開徵對等關稅，具體關稅稅率如下：

分國別看，中國34%、歐盟20%、越南46%、TW32%、日本24%、印度26%、韓國25%、泰國36%、瑞士31%、印尼32%、馬來西亞24%、英國10%、南非30%、巴西10%、新加坡10%、菲律賓17%。據白宮消息稱，加拿大和墨西哥不在此次對等關稅列表中，且此前的美墨加貿易協定（USMCA）合格產品繼續處於豁免。初步估算，本次對等關稅完全落地後，美國進口關稅平均稅率將上升大約17個百分點，升至20%以上。

特朗普本次公佈的關稅稅率高於此前按照關稅+VAT估算的各國可能面臨的關稅稅率。是因為美國商務部將市場准入、政府補貼、壓制人工工資、限制進口等非關稅、非增值稅壁壘在決策中佔了重要位置。其官網文件大段大段闡述了中、印、德、日、韓、阿根廷、巴西等非關稅、非增值稅壁壘。

白宮文件明確指出，10%和對等關稅是在現有關稅上的額外徵收（in addition to）。按照這一方式估算，中國的34%是疊加到之前20%的芬太尼關稅上的，也就是累積關稅是54%。如果進一步考慮2018-2019的301關稅（加權平均關稅稅率大約為12%），則累計對華有效關稅幅度可能在66%。301關稅不在本次對等關稅的豁免名單中，理論上它和對等關稅是不重疊的。但如果301被豁免，則對華關稅幅度為54%。

2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）手持簽署的關稅行政命令。（Reuters）

但近年來，美中這兩個全球最大的經濟體正在穩步脫鈎，減少了相互依賴，減輕了關稅措施的影響。在2018年至2024年期間，中國佔美國貿易總額的份額從15.7%下降至10.9%，同期美國佔中國貿易總額的份額從13.7%下降到11.2%。最新關稅對中國來說是「相當可控的」，中國對美國的出口只佔整體經濟的一小部分，而汽車幾乎對美國市場沒有出口。據推算，即使特朗普全面禁止從中國進口產品，可能也不會對中國的國內生產總值造成超過一個百分點的影響。

市場走勢呈現非常明顯的衰退交易邏輯，而非傳統的「關稅交易」。美股期指暴跌，截至4月3日上午6:30，納指和標普500的期指分別下跌4.3%和3.5%。美債利率大幅下降，10y收益率下行15bps至4.05%左右。美元指數先漲後跌，整體震盪。

民調機構數據之前已經對特朗普政府處理經濟的方式發出警告。美聯社與芝加哥大學全國民意研究中心於3月31日公佈的一項最新民調結果顯示，在美國與多國貿易爭端不斷升級之際，約六成受訪美國人不贊成本屆美國政府處理關稅和貿易談判的方式。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

從理論上看，加征關稅將使美元走強，降低美國產品在國際市場上的競爭力，導致美國當地的生產和就業被進一步取代。同時，多國已準備好對美國關稅政策採取報復措施。一旦美國與主要貿易夥伴爆發大規模關稅戰，美國通脹率、失業率均將大幅上升，美國經濟也將面臨更嚴重的衰退風險。

特朗普美國無視全球貿易結構和貿易規則，與各國為敵開打貿易戰，主要基於美國是全球最大的消費市場，這是其有恃無恐的最大籌碼，以此來拿捏貿易對手。不過，美國市場並非沒有軟肋。美國對進口商品加徵關稅，究竟由出口商承擔，還是進口商支付？當然是由美國進口商支付。如果美國的進口商有超強議價能力，或在其他地方能找到價廉物美的替代商品，或可消化加徵的關稅；如果進口商不具備以上能力，那麼只有把加徵的關稅部分轉嫁給國內消費者，一損俱損，美國經濟和普通民眾將為關稅埋單。同時由於面臨貿易對手的報復性關稅措施，美國的生產者和出口商也會面臨出口困難的窘境。

按照特朗普的想法，他的關稅政策可以同時實現三個目標：首先，增加稅收，彌補聯邦財政預算，填補美債缺口；其次，逼着海外的製造業回歸美國；實現美國外交、安全的戰略目標，迫使競爭對手讓步。但實際上，這三個目標就是個「不可能三角」，沒有國家會同時在兩個以上的方向讓步。特別是由於新冠疫情的經濟衝擊，大部分國家都同美國一樣面臨自身巨大的債務窟窿。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為總統特朗普（Donald Trump）在玫瑰園簽署行政命令。（Reuters）

如今面對美國關稅的大規模上漲，使得很多的貿易變得無利可圖，自然而然的就會把全球市場分割成「兩個世界——一個是圍繞着世界第一大消費國以美國為核心的美洲市場，一個是圍繞着以世界最大製造國以中國為核心的亞歐市場。美中之間形成分裂，會讓很多國家為了不丟失市場，只能佈局兩套供應鏈體系，最後都會因為成本的激增和性價比的下降，導致其喪失了市場競爭力，最後只能夠依附於中美兩國的企業。這個趨勢已經形成，在這輪美國對等關稅大棒後的未來會更加明顯。

全球貿易戰開打，鹿死誰手尚未可知。而魚死網破亦有可能，即出現全球貿易萎縮、經濟下行的大蕭條局面。