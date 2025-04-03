美國對等關稅｜鋼鐵、鋁、銅和黃金未被列入徵稅清單

【美國關稅 / 特朗普 / US Tariffs / Trump Tariffs】美國白宮表示，進口鋼鋁將不受對等關稅影響，此舉至少將為國內買家提供一些緩解。美國已經對所有進口鋼鋁徵收25%的關稅，這些關鍵金屬用於從汽車到洗碗機等各種產品。



彭博社引述白宮的清單報道，對於已經徵收232條款關稅的鋼和鋁不會再徵收美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日宣布的對等關稅。這一決定表明，政府至少為金屬市場提供了一些迴旋餘地。

豁免條款中還提到了黃金和銅。

2025年4月2日，韓國平澤市平澤港的鋼捲。（Reuters）

中國反擊美國關稅措施後 鉍價飆升500%

彭博社3月下旬的報道指出，自北京方面2月初實施出口管制以回應特朗普的貿易攻勢以來，用於從塗料到國防等行業的一種小眾金屬鉍（bismuth）的價格已經大幅上漲。

在特朗普對中國商品初步徵收10%的關稅後，中國將包括鉍在內的五種材料列入出口管制清單。隨後，中國的鉍出口在2月驟降，導致全球市場供應緊張、價格飆升近500%。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

一系列捲入日益加劇的中美地緣政治競爭的戰略材料，都主要產自中國。特朗普援引《國防生產法》，鼓勵美國國內增加關鍵礦物的生產。

鉍在的價格波幅表明，北京方面有能力改變對國家安全至關重要的材料的流通。根據美國地質調查局資料，全球約80%的精煉鉍來自中國，美國自2013年之後就完全沒有生產過。美國約三分之二的鉍來自中國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

