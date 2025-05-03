特朗普「百日維新」　股債匯五大資產檢閱　港股竟成亂世梟雄？

關稅大戰、貿易角力，國際形勢開年來，雲譎波詭。而作為「幕後操盤手」的美國總統特朗普（Donald Trump），恰迎來重返白宮100天的日子。



盤點股市、債市、匯市、黃金、比特幣，五類資產，在這場「百日維新」的動盪中，遍覽環球資產表現，究竟是「覆巢無完卵」，還是「亂世見梟雄」？



特朗普就職美國總統以來，美股三大指數齊挫。（資料圖片）

美股：納指挫逾11% Tesla狠跌32%落神壇

特朗普今年1月20日回朝，至本周二（4月29日），恰好百日。期間美股三大指數，全線下挫，納指最傷跌逾11.5%，標指亦挫7.5%，創下半個世紀以來，美國總統上任百日內，最差的股市表現。

曾經風光無限的「科技七雄」，紛紛跌落神壇，芯片龍頭「股王」英偉達Nvidia（美：NVDA）期內狠挫21.7%，股價甚至屢屢失守100美元大關，為去年拆股後首次。

而力挺特朗普的馬斯克（Elon Musk），曾銀彈助攻其「登基」，怎奈「功臣」辛苦一場，損失反而慘重，其旗下電動車企特斯拉Tesla（美：TSLA），股價狠跌32.5%，為七雄中最慘烈。粗略估算，公司市值百日內蒸發約4,480億美元，折合近3.5萬億港元。

港股：恒指反漲近一成 醫藥板塊成黑馬

「東邊日出西邊雨，道是無晴卻有晴」，港股雖然在對等關稅殺到當日，暴瀉3021點，創下史上最大點數跌幅，但近來已漸追返裂口。若縱觀特朗普登場至今，恒指其實有近2000點或9.3%的升幅，表現可謂不俗。而計及4月7日的「黑色星期一」至4月29日的百日紀念，港股亦反彈約11.0%。

再細看港股「封神榜」，素日炒風未算勁的生物醫藥板塊，竟成大贏家。撇除港美開市時差，漲幅排名前三的均為醫藥類股份，分別為阿里健康（0241）、石藥（1093）與翰森製藥（3692），齊漲約40%。板塊中亦有中國生物製藥（1177）、藥明生物（2269）躋身前十。

阿里系同樣表現靚麗，除卻榜首的阿里健康，阿里巴巴（9988）亦憑藉35.6%的漲幅，位列第四。另外，周大福（1929）、比亞迪（1211）、小米（1810）、中聯通（0762）也憑藉新產品、新技術等推出，各顯神通上榜。

三藍籌最受累「侵侵」 跌超20%

論及「侵侵受累股」，83隻藍籌中，創科實業（0669）、金沙中國（1928）、比亞迪電子（0285）3隻，就以超過20%的跌幅，敬陪末座。

大摩年初時，曾提前示警，認為有29隻內地股票，存在重大關稅風險，呼籲投資者規避，當中就包括電動工具股創科實業，以及零件製造商比亞迪電子，二者也確乎表現不佳。

瑞銀近期亦指，料關稅戰間接拉低需求，對澳門博彩業的看法轉為謹慎，作為澳門博彩股龍頭，金沙中國恐也遭池魚之殃。

美債：長債息創「911」後單周最大升幅 驚魂後企穩

而今次最令市場大驚失色的，還是素來被視為「避風港」的美國國債遭血洗。美國10年期國債，歷來被視為「全球資產定價之錨」，因為債券價格和收益率呈負相關，所以債券收益率的飆升，反而意味著市場的大舉拋售，致使價格下跌。

自4月7日對等關稅殺到，10年期國債狂升不止，單周內飆升超過50個基點，逼近4.6厘，創下2001年「911」事件以來最大單周升幅。

不過近來美債漸企穩，10年期國債收益率已回落至4.2厘，較特朗普初登場時，還有所下降。30年期國債收益率，也從5厘的高位，回落至4.6厘，與1月底水平相若。

匯市：美元貶值近一成 人民幣兌美元反彈

市場形容今次關稅大戰，對美國市場的影響，多形容為股債匯「三殺」，美元亦未能倖免。美匯指數，作為衡量美元對歐元、日元等一籃子主要外國貨幣的指標，下挫則意味著美元走弱。

百日內，美匯指數最高就為特朗普就任當日，曾觸及109，隨後便拾級而下，甚至失守100大關，累計跌約9.2%，為近三年的低位。

此消彼長，人民幣在對等關稅殺到時，雖歷經驚魂時刻，美元兌離岸人民幣低見7.4，但隨後就逐漸收復失地，頗具韌性，現重企於7.25左右。

但需留意，人民幣兌其他主要貨幣，仍未算強勢。參考國家外匯中心的CFETS人民幣匯率指數，自1月底的100左右，現已下滑至逾96的水平。單獨翻查歐元、日圓匯率，目前歐元兌人民幣已近8.3的高位；每百日圓兌人民幣，亦從4.6升至5.1。

幣金︰比特幣聲勢轉淡 金價大漲21%

經濟亂世之中，黃金作為重要的避險資產，難免水漲船高。百日之內，現貨金價漲幅達21%，最高曾觸及每盎司3500美元關口，漲勢一騎絕塵。

而特朗普頗為心水的比特幣，在其入主白宮後，似乎利好兌現，始終未突破就職當日，10.9萬美元的高位。不過其近期價格亦有回彈，再次迫近10萬美元關口。

專家教路 「債五、股二、現金三」配置

資深證券分析師彭偉新，教路資產配置比例稱，可以「債五股二現金三」的比例分配資金。他分析指，美債息率總體沒有到非常吸引的水平，因此長債，可保持30%的比例配置。另外，如果想要「保險啲」，選擇價格波動較小的資產，如2年期的短期美債避險，該類型債券的倉位佔比，應不超過20%。

在餘下的一半資金中，彭偉新認為，股票、現金乃至黃金等另類資產，應當視情況靈活調整其比重。他預計港股尚有水位，但當至於23000點樓上，就應部署減持至持倉20%左右。不過他也明言，在關稅談判未有進展時，不宜對市況太過樂觀。

他解釋稱，無論港、美股，關稅不明朗的背景下，極有可能影響下一季度公司盈利，成本不可能完全轉嫁給消費者。且內地整體消費及經濟增速，有放緩趨勢，如內銀股業績放榜後，股價急插，高盛發佈的研報態度亦未算樂觀，恐影響投資情緒。

彭偉新認為，當港股到達23000點時，需要部署減持。（資料圖片）

而在最後30%的資金中，彭偉新表示，即便有減息風聲，但市場普遍認為美聯儲最早在6月開始減息，減少0.25厘。因料不會偏離預期，故影響不會過大。

黃金固然風頭正盛，幾年內甚至可期每盎司4,000美元，但彭偉新認為，其完全依賴價格波動盈利，一旦大市風險降低，恐投資者就會沽售，兼之沒有利息收益，因此建議配置比例，最多不超過10%。