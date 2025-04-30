星展︰中國「保5」信心堅決　料下半年政策續出台　港贏貿戰商機

星展銀行（香港）首席中國/香港經濟學家紀沫表示，目前特朗普對華的145%關稅，相信不會持久，即便是維持現狀，應該對中國的GDP有超過1%的影響。且她相信，內地當局今年維持5%GDP增長的信心堅決，相信第二季度以後，會有一系列的刺激政策出台。



該行經濟研究部高級經濟學家周洪禮預計，第二季有機會降準50個基點，下半年另有50個基點的降準空間；減息方面，第二季LPR或下調10個基點，下半年則有另外20個基點的下調空間。



星展認為，第二季度結束關稅明朗後，內地會有一系列的刺激政策出台。（資料圖片）

內地「保5」信心堅定 下半年將出台刺激政策

紀沫解釋稱，內地官方在設立今年的GDP增長目標時，已經將內房、地方債、以及需求相對不足等問題考慮在內，但仍然選擇設置該目標，是因為希望藉助「強有力的刺激政策」，完成「十四五」規劃的收官之年。

她認為在關稅政策明朗，即第二季度以後，內地會有一系列的政策出台，且不止局限於貨幣政策，還會針對每個產業提供支持，包括此前每當經濟低迷時，總會出手的對於基建的刺激和支持，都有希望在今年的第三、四季度見到。

紀沫認為，目前特朗普對華的145%關稅，相信不會持久。（資料圖片）

內房還需2年去庫存 未來15年GDP平均增長3%

她續解釋稱，在GDP的計算中，除卻消費、投資、淨出口，中國的增長模式中有一項特別之處，即政府政策有非常大的主動性，對於未來行業的投入有多大，這會是未來中國發展的核心變量，例如投入高新科技，增加諸如養老、育兒等服務業消費的比重。

據其預計，在到2040年的未來15年間，中國GDP的平均增速為3%，但不排除在政府的大力投入下，該增速可以上升至5%。在2035年，中國可成為中等收入國家。

針對內房問題，紀沫預計，內地大概還需要2年，才能實現地產去庫存，屆時房地產價格將相對穩定，對於地產固定資產的投資，也將有所回升，可仍然貢獻經濟增長，只是該增長會較此前減少。

星展認為，內房還需兩年去庫存。（資料圖片）

料美元美債續承壓 官方將保衛人民幣幣值

談及外圍環境的波動，她認為，美國國債將繼續承壓，不僅是全球央行，也見到許多日本的銀行也在賣出美債。

同時，美元也將疲弱，全球對於美元的資產趨於不信任，美元年初至今已經貶值8.4%，而人民幣貶值幅度僅0.06%，因此內地當局會維持人民幣，以及通過人民幣計價的資產的穩定保值。

星展認為，香港的港口反而可以藉助貿易戰的機遇。（資料圖片）

貿易戰港贏商機 設想貨物經港進口內地

而對於貿易爭端，該行也明言，從今日公佈的製造業PMI數據可見，大跌至49，失守榮枯線，可見出口前景並不好，尤其當中新出口訂單的PMI，大約創下兩年新低，至疫情時水平。

不過有危有機，星展認為，香港的港口反而可以藉助貿易戰的機遇，因為香港維護自由港的地位，相當於對於美國方面是0關稅，潛藏商機。紀沫設想，香港可以作為進口港，將貨物轉運回大灣區，甚至轉運波音飛機等大型商品。