ATMX動力弱　科技股「第二梯隊」炒味濃　背後贏家皆有阿里影子？

關稅戰「鳴金收兵」，港股靜待貿易談判，受制於兩萬四關口。儘管正逢業績期，市場卻似對傳統重磅藍籌「炒到膩味」，ATMX動力不足。相較之下，部分「第二梯隊」科技股橫空殺出，動輒單日暴漲兩成，誘惑惹人心癢癢。



事實上，看似眾股跑出的原因各不相同，背後竟仍多有阿里巴巴（9988）與騰訊（0700）兩大巨頭的投資手筆，阿里尤為大贏家。專家明言，市場時下「投機」情緒重，在「炒股不炒市」的策略下，惟須謹記一條原則，方有希望「搵快錢」。



阿里影業宣佈改名為「大麥娛樂控股」，全周股價大升近六成。（資料圖片）

阿里影業全周飆六成 美圖獲合作股價見近7年高

阿里巴巴上周業績略遜預期，股價應聲急插半成，時至當下，尚未復甦元氣。不過公司旗下阿里影業（1060），僅因宣佈改名為「大麥娛樂控股」，拓展多元化業務，股價單日就暴漲23%。隨後升勢不減，全周大升近六成，實可謂「改名轉運」。

既有脫鉤阿里名號的，亦有藉其名聲受惠的。內地圖像、影像設計平台美圖（1357），此前因投資比特幣大賺，已受市場關注。公司於去年12月初，趁特朗普當選的利好時機，清倉手持的比特幣和以太幣，獲利折合約6.2億港元，股價一度勁揚。

而本周內，公司突向阿里發行可換股債（CB），並開展電商、AI技術等領域的戰略合作，獲得阿里投資2.5億美元。該筆債券為3年期，票面息率1厘，且美圖承諾，未來三年向阿里採購不低於5.6億元的雲服務，令股價狂升兩成，甚至見2018年以來，近7年的高位。

持股小鵬、微博績優 股價應聲飆一成

若論上述股份的炒起，算作「平地驚雷」，亦有部分「第二梯隊」股份，因為績優順理成章飆升，而其背後便多有阿里的持股。

小鵬汽車（9868；美：XPENG）此前一度虧損嚴重，被決心減持非核心資產的阿里，密密沽售。不過公司近期財報亮眼，首季虧損收窄五成，預計第四季將步向盈利，績後股價應聲飆逾10%。

事實上，據美國證券交易委員會（SEC）13F報告顯示，今年首季，阿里雖仍對小鵬有所減持，共沽出308萬股，但尚持3487.2萬股，佔美股投資組合逾八成，最為「重倉」。據13F，截至首季持貨價值約7.2億美元，折合約56.2億港元，相當於每股作價20.7美元。以小鵬周三放榜後，美股交易時段22.3美元的收市價計，貨值折合大增近4.5億港元。

而阿里美股持倉位列第二的，則為微博（9898；美：WB），持有900萬股，貨值8523萬美元。公司周內公佈業績，首季純利大漲近1.2倍，勝於預期，帶挈股價愈升愈有，兩日大漲一成，阿里所揸貨值自然也水漲船高。

據美國證券交易委員會（SEC）13F報告顯示，阿里首季尚持有3487.2萬股小鵬汽車，900萬股微博。（資料截圖）

中通快遞染藍揚4% 阿里為第二大股東

此外，在上周五最新一次的恒指季檢中，晉升為「藍籌新貴」的中通快遞（2057），也可算作阿里「麾下猛將」。據最新年報披露，阿里巴巴通過淘寶中國、菜鳥等合計持有中通7194.1萬股A類普通股，持股比例約8.9%，為中通的第二大股東。

榮獲染藍後，中通快遞本周高開，單日股價一度漲逾4%。不過公司周內業績公佈後，毛利率下滑顯著，又惹回吐。

騰訊及阿里近來股價動力不足，反而受其投資的「第二梯隊」公司，股價勁揚。（資料圖片）

騰訊系騰訊音樂彈更勁 押中優必選、老鋪黃金

其實不單阿里系，騰訊（0700）系旗下小市值公司，也有此趨勢。以關稅戰殺到的「黑色星期一」低點為例，騰訊從4月7日的441.8元，反彈至當下的516.5元，漲幅其實只約16.9%；而騰訊音樂（1698）從當日48.8元，回升至66.6元，漲幅就足達36.5%。

另有周內業績放榜後，一度漲逾7%的嗶哩嗶哩（9626），「人形機械人第一股」優必選（9880）乃至近期聲勢浩大、上市不足一年股價狂飆20倍的老鋪黃金（6181），其背後投資，均有騰訊手筆。

可見當ATMX動力不足，轉向有其投資作背書的「第二梯隊」，不失可行。即便是騰訊系的閱文集團﹙0772﹛雖因遭踢出科指，一度瀉逾7%，幸之後急彈，現已收回失地。

郭思治表示，，時下仍是「現金為王」，至少可以揸住五成的現金。（資料圖片）

憶嗶哩嗶哩教訓 郭思治籲「投機」嚴控成本

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，大市點數雖然仍處高位，但需要留意成交額已經縮減，一度跌穿2千億元，反映了市場仍然心有憂慮，恐指數升勢乏力。

他解釋稱，影響大市值公司股價的因素，頗為錯綜複雜，散戶恐「炒不動」，因此轉而在小市值公司尋找機會是沒問題的，惟需嚴格控制成本，最多不宜超過8至10萬元。他表示，儘管「第二梯隊」公司，或具備龍頭科企投資，但本質仍是「投機」，且當中不乏有估值過貴、風險較大的個股。

郭思治舉例，嗶哩嗶哩績後升幅，看似不俗，但投資者需記得，早在2021年6月，公司股價曾突破千元的，最高曾見每股1052元，而至去年初就已低殘至僅得68元，相當於大跌93.5%，即便每手僅20股，高峰低谷之間，也有一手近2萬元的驚人輸蝕。

且他認為，中美最終的關稅貿易談判，仍未見結果，時下仍是「現金為王」，至少可以揸住五成的現金。而股票投資中，雖然可以小注「投機」，但最大的倉位，還是值得投資給滙豐（0005）、中移動（0941）此類公司。