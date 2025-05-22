港交所有望帶動恒指衝上雲霄｜許繹彬

港股近日勁力十足，在守得穏23000點的情況下穏步上揚，儘管成交未見顯著增加，只能維持在2,000多億元，但昨日（21日）仍可以一度升穿23800點的心理關口，更高見23917點，直逼24000點大關，有如此現象，定必又是南下「北水」繼續大力支持。不過港股這星期上升的板塊，並非全部一面倒上升，而是今日造好的股份，明天就會回吐，只有科技股的走勢較為穏定，但仍並非全部走勢相同。因此，港股走勢對投資者來說確實有感「飄忽」，但如果投資者選擇買賣以恒指上升為主的牛證或ETF，就不會有「難以捉摸」之感。



投資者對後市仍存戒心

驅使恒指穏步上揚的原因，相信其中一個是因為中美雙方為長期鬥爭的貿易戰達成暫時「停戰」的共識，緊張氣氛暫且緩和，令中港美的投資氣氛有所改善；但這改善卻未可給予投資者充分信心，特朗普是真心「和談」，還是純粹在拖延時間策劃一些令人「措手不及」的措施？投資者因此時刻提高戒備，亦實屬正常反應，導致個別強勢股一到心理關口，便會顯著回吐。可幸的是，內地由本周二（20日）起，正式為1年期和5年期LPR報價下調10個基點，是自去年10月以來的首次政策減息，在減息降準全面落實下，相信會為市場注入1萬億元人民幣流動性，亦是令中港兩地股市均能夠靠穏的主要原因。再者，港元拆息自月初起持續急降，1個月銀行同業拆息近日更跌穿1厘，低見0.96厘，創下近3年新低；隨着拆息大跌，令大量資金湧港，亦令銀行出現「水浸」。在利率持續低企下，透過融資作買賣股票的成本亦因而下降，此現象亦是三年內少見，因而令港股的流通性亦見活躍。

內地電池生產商寧德時代。（資料圖片）

寧德時代招股反應理想

隨著「萬眾期待」的內地電動車電池製造商寧德時代（3750）在香港上市集資357億港元的IPO完成後，暫成為今年全球最大規模的首次公開招股（IPO）集資股份。儘管由年初至今通過在香港主板新上市股票所籌集的資金總金額為600億港元，對比2020年1至5月期間所籌集的資金只有21%，但今年IPO逐漸復甦的情景已開始浮現，更令香港暫時重奪全球IPO排名第二，此情景可說是「久未聞矣」。

港交所更透露，現正審理約150宗上市集資的申請個案，當中不少更是國內龍頭企業，涉及集資額更高達約10億美元以上。隨著寧德時代以「先A後H」的身份在港上市，整個上市過程公開發售部分獲得超購150.2倍，凍資額約3,515億元，此凍資額是在證監會作出孖展認購整改後首見，因而可用真正「凍資額」來形容是次的集資反應。而且當「寧王」上市後，股價升幅亮麗，更超越Ａ股。因而預料未來會帶動更多「先A後H」公司紛紛來港上市，相信投資者亦對此類股份會有一定的遐想，招股時的反應有機會變得熱烈。

許繹彬預料港交所股價或會升穿400元。（資料圖片）

在IPO憧憬持續暢旺及港股成交持續高企下，最大受惠者香港交易所（0388）股價昨天已偷步炒上，高見392元，創下6個月新高，更與去年10月高位392.9元只欠0.9元，情況如能持續，相信港交所有力挑戰400元大關或更高水平，從而帶動恒指有力升穿24100點的心理關口，確實並非沒有可能。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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