疫下市民注重居家清潔　港產管家服務平台生意逆市升雙位數

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-03-23 08:30

都市人生活繁忙，平日下班回到家可能已經是晚上8時至9時，對於新婚夫婦及單身人士來說，下班後做家務更會令自己累上加累，甚至可能為做家務而爭執。為了提升港人的居住質素，從事銀行業的九十後林樂宜、陳德鴻和馬筠皓於2017年9月斥資近7位數字，創立管家服務預約平台Butler，平台在2018年年尾正式推出，至今擁有接近1,000名會員。

疫情之下，市民更為關注家居清潔，使平台期內生意逆市上升雙位數，未來Butler擬與太古地產（1972）和遠中集團等發展商合作，為住戶提供仿如服務式住宅的專人家居清潔、衣服洗熨等服務。

Butler現時團隊人數近30人，當中有19位是管家。（鄺月婷攝）

酒店式體驗服務冀吸中高收入客

港產初創公司Butler除了提供清潔家居、洗熨衣物、衣櫃整理、煮飯等家居服務外，另設有禮賓服務，為客人節日前佈置家居、籌備生日派對、維修冷氣機和通渠等，解決家中大大小小的事務。要成為Butler會員，首先需要支付一次性入會費800元，其後可選擇：鐘點式收費（每小時250元）或月費計劃2,500元起；入會後，便可使用禮賓服務（將會扣除月費計劃的鐘數或者按公司報價收費）。創辦人林樂宜表示公司的目標客戶為剛結婚的雙職家庭、搬出去住的單身人士、外藉人士及大家庭等中高收入的客戶，希望向他們提供酒店式體驗服務。

可是，若要找人做家務，市場上有家務助理及家庭傭工可供選擇，為何要使用Butler的服務？林樂宜解釋道市面的家務助理或鐘點傭工質素參差，通常要靠朋友介紹才「靠得住」，若找到好的，也有很多人「爭住要」，而平台上的「管家」是全職員工，他們全部都要通過2個月的酒店式訓練課程及試用期，並在資深管家的考核下取得合格成績，方可「出道」做管家，可以保證服務質素，也不會出現「甩底」情況。對於不想與家庭傭工同住，以及無法提供工人房的客戶，有一定吸引力。他估計：「香港2019年有40萬個工人，單人至雙人家庭中，有30萬戶家庭收入超過5萬元，更有10多萬戶的大家庭，擁有超過10萬元以上家庭收入，所以市場潛力好大！」

創辦人陳德鴻（圖右）說，轉季期間，不少客戶會使用洗冷氣服務，希望可以殺菌。（鄺月婷攝）

管家有需要可穿上保護衣打掃

疫情期間，市民對清潔衛生關注度上升，設有家居清潔整理、消毒服務及洗冷氣機服務的Butler自然逆市受惠，生意錄雙位數增長，營運上已做到收支平衡。創辦人陳德鴻說為保障員工及客戶的安全，管家每日都要探熱，公司會留意政府公布的確診大廈名單及患者行蹤，並且向管家無限量提供口罩、手套，如有需要可穿上保護衣，「管家會在門口外面脫鞋，之後會洗手及換口罩」，又會讓員工定期檢測，以及鼓勵他們接種疫苗。他續指疫情改變了市民的生活習慣，在新常態下，人們覺得家居要用心打理，而整潔的家居更可維繫家人的關係，故他相信未來大眾對此類服務仍有一定需求。

為了繼續擴張業務，去年年尾，Butler完成籌集首輪資金，集資額達7位數。近期公司參加了由阿里巴巴香港創業者基金主辦的線上創業比賽JUMPSTARTER 2021，更成為20強入圍隊伍。林樂宜稱參加比賽令公司知名度增加，又認識到行內有經驗的投資者和大企業的管理層，有助開拓更多業務合作機會，未來公司希望與更多地產發展商合作，擴大合作夥伴名單，並開設禮賓服務平台和家庭傭工培訓班。