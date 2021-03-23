港產機械人初創：以DJI為目標　將夥阿里雲於內地展開合作計劃

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-03-23 08:00

阿里巴巴香港創業者基金主辦的創業比賽JUMPSTARTER 2021昨日（周一）公布結果，其中一位冠軍得主是本港機械人初創公司Rice Robotics。Rice Robotics創辦人兼行政總裁李國康上周五（19日）接受訪問時表示，在比賽結果公布前，公司已與阿里雲內部商討合作計劃，稍後將在內地展開商業合作，惟詳情不便透露。

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今年售逾百部機械人

Rice Robotics成立於2019年年初，公司研發了3款機械人，分別是負責送餐或小型文件的Rice、提供消毒服務的Jasmine，以及巡邏服務的Portal。公司在去年12月與日本綜合企業軟銀（SoftBank）旗下公司簽訂代理協議，進駐日本市場；公司更於本月中獲新世界發展（0017）注資，共同研發本港首個多功能機械人。李國康說公司早已與新世界合作一年，未來每年會為新世界製造60個機械人，以客製化來說，數量算很多。而Rice Robotics作為香港初創公司，獲得新世界和阿里等大機構支持，他感到相當鼓舞，未來可以有資金研發更多產品，「由以往一年出一款（機械人），變一年兩款。」

市場上有不少機械人公司，但Rice Robotics卻能獲得知名投資者垂青。李國康覺得雖然市面有許多定價較為便宜的機械人，惟公司設計機械人加入了不少有趣元素，把產品設計得好玩，使用介面也十分簡化，方便前線員工使用。不過，他坦言公司所有訂單都是在疫情之後「跑出」，第一張訂單是來自華懋集團如心廣場，當時商場購買了3個機械人，之後訂單就慢慢上升，今年接近出售了過百個機械人。「我哋都係摸著石頭過河，見到有咩問題就做。」另外，因日本疫情較嚴重，難以做到面對面銷售，導致日本市場銷售增幅不及本港市場。

李國康透露公司的機械人最快4月底開始，在K11商場的Food court（美食廣場）派送食物，暫時最大的挑戰是應付繁忙時段。（鄺月婷攝）

料第三季晶片供應逐漸平穩

近期全球晶片供應短缺，李國康稱公司機械人的某些部件是類似電動車使用的部件，目前內地對電動車需求大，使部件來貨價錢上漲，公司將會備多一點貨，以及夾準貨期來應對。他透露現在下單大概要等1個月才有貨，如果訂單量較多，就要等待更長時間，估計第一至第二季仍要「捱」一段時間，直至第三季供應就會逐漸平穩。

現在Rice Robotics只有3款機械人，李國康形容公司是早期的無人機製造商大疆創新（DJI），雖然現在只有數款產品，但會專注做好最核心枝術，其後就會延伸多幾款產品，推出不同價位和不同類型的融合用途機械人，並進攻B2C（企業對客戶）市場。「當公司不斷壯大，就要響深圳有研發團隊，而香港就會係做銷售營運嘅地方！」