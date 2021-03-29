萬國數據香港首個數據中心明年中啟用　隨客戶出海攻東南亞市場

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-29 00:00

萬國數據（9698）董事長兼首席執行官黃偉接受訪問時表示，中國及亞洲數據中心行業處於增長的早期階段，5G發展、人工智能及物聯網料會帶動算力需求進一步擴大，集團過去專注中國市場，未來除續部署國內「算力」下沉，亦會跟隨中國客戶在海外部署，以香港作為主要基地，逐步把平台擴展至東南亞市場。

本港首個數據中心下年中啟用

對於為何以香港作為主要基地，黃偉說，香港切合大灣區的發展戰略，是集團大部分客戶出海的「第一站」，亦是全球互聯網、雲計算巨頭的所在地，發展程度和需求量都非常大，「香港是個成熟的市場，進來是理所當然」。

他說，香港首座自建數據中心上月已正式動工，並會再選兩至三個地點擴展，以滿足客戶需求，預計首個數據中心下年中投入服務。對於本港地價會否影響利潤率，他指香港數據中心同業財務表現佳，行業需求旺盛，競爭有序，對未來投資回報有很高期望。

萬國數據（9698）董事長兼首席執行官黃偉表示，對本港數據中心的投資回報有很高期望。（羅國輝攝）

東南亞似早期內地市場

萬國數據的戰略是跟隨客戶尋求更多東南亞市場，黃偉指，東南亞互聯網人口、智能手機滲透率有巨大潛力，形容是像十年前的內地市場，成長率非常高，除中國公司在東南亞部署，本土公司如「東南亞小騰訊」SEA，「東南亞UBER」Grab等亦冒起，認為是非常有吸引力的潛在市場。

對於東南亞市場挑戰，他指不像中國有統一國家政策，東南亞分散成多個市場，各國有不同營商環境、政策和法律，但相信公司具備規模和競爭優勢應付挑戰。

黃偉表示，萬國數據具備規模優勢，應付東南亞市場挑戰。

覆蓋內地幾乎所有雲計算公司

萬國數據是內地最大第三方數據中心運營商，黃偉指，幾乎所有內地雲計算公司都是集團客戶，包括頭部公司騰訊（0700）、阿里（9988），華為，百度（9888），金山雲（美：KC）等等，從客戶比例看，有70%為雲計算公司，20%為互聯網公司，餘下10%為金融機構及其他行業等。

他強調，結構會隨行業變化而變動，客戶組合亦相當分散，相信公司的往績，優秀營運，資源和平台可滿足客戶的多地域部署，是公司獨有優勢。

問到雲計算公司自建數據中心的影響，他指客戶採取分散策略，部分數據中心為自建，但主流仍是外包，認為外包數據中心增長仍然非常快，不擔心會有影響。

萬國數據是內地最大第三方數據中心運營商。（公司網站）

3月季檢獲納入恒生科技指數的萬國數據，早前公布去年業績，全年收入上升39.2%至57.39億元人民幣（人民幣．下同），經調整EBITDA上升47%至26.8億元。

據券商引述管理層指引，公司預計2021年實現收入77至80億元，EBITDA為36.6至38億元，分別按年上升34.2%至39.4%和36.5%至41.8%。