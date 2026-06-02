騰訊飆逾一成 領港股全日升600點 收復二萬六點關
撰文：張偉倫
出版：更新：
騰訊（0700）及美團（3690）等科技股攀升，帶動港股上揚。
【16:16】港股全日升640點
港股全日升640點，收市報26038點，國指升255點，報8762點，科指升234點，報5199點，成交額為3,737.8億元。
騰訊（0700）曾創1個月新高，高見484.8元，收市報481.6元，升10.5%。美團（3690）升9.3%，收市報85.5元，阿里（9988）升6.6%，收市報130.9元。
【15:42】港股升逾600點
港股升幅擴大至逾600點，最新報26007點，升608點。
騰訊（0700）升10%，最新報479.6元。
【14:51】港股升幅擴至575點
港股升幅進一步擴大，最新報25973點，升575點。
騰訊（0700）曾創1個月新高，最新報483.2元，升10.8%。
至於美團（3690）則升8.5%，報84.9元；阿里（9988）升6.4%。
【13:32】港股升逾400點
科技股升幅進一步擴大，刺激港股在午後升幅增至逾400點。恒指最新報25849點，升451點，國指升198點，報8706點，科指升201點，報5166點。
科技股方面，阿里（9988）升5.8%，報129.9元，騰訊（0700）升8.6%，美團（3690）升8.7%。
港交所（0388）升1.9%，報407.8元。不過滙豐（0005）跌1.4%。
【11:05】港股重上25700點
恒生指數最新報25702點，升304點。
美團升7.6%，騰訊最新報465.4元，升6.7%，阿里巴巴（9988）升4.8%，報128.7元，百度（9888）升2.6%，小米（1810）升2.2%。
金融股方面，港交所（0388）升0.7%，不過滙豐（0005）卻逆市跌2.1%。
消費股方面，泡泡瑪特（9992）跌1.4%。
汽車股方面，比亞迪（1211）升5.6%。
晶片股方面，中芯國際（0981）升4%。
此外計劃回歸A股的智譜（2513）最新報1,426元，跌2.7%。