世界盃百億商機　體育概念股兵家必爭　惟內需勢弱邊類仍有贏面？

2026年美加墨世界盃（2026 FIFA World Cup）開波，規模空前，美斯、C朗等傳奇球星將在綠茵場上演「最後一舞」，而中國IP爆款泡泡瑪特（9992）Labubu的出現，同令人驚喜。球迷的狂熱背後便是商機，而運動品牌毋庸置疑，成為體育賽事的核心受惠者，堪稱兵家必爭之地。



不過伴隨內地5月「三頭馬車」數據出爐，社會消費品零售總額按年跌0.6%，扭轉了4月原本的增長勢頭，亦遜於預期的下降0.2%，惹市場憂慮。在足球熱潮與消費疲弱的對決中，世界盃背後的百億商機，是否能點燃內需等概念股的再展雄風？



世界盃開鑼 料今年可貢獻國際足聯694億元收入

本屆美加墨世界盃，賽事規模打破歷史紀錄，不單由三國聯合舉辦，賽事橫跨北美大陸，參賽球隊更是首度由32支擴至48支，有望帶動的經濟效益更甚。

據國際足聯（FIFA）估算，在2023到2026這四年世界盃周期裡，國際足聯總收入將達到創紀錄的130億美元，比上一個周期大漲超過70%，今年就將貢獻89億美元，折合約694億港元。具體而言，轉播收入預計突破40億美元，而贊助收入亦近30億美元。

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）。（Reuters）

球衣供應商三足鼎立 安踏旗下PUMA贊助11支球隊

論及經濟收益，體育運動品牌無疑是隊前先鋒，從48支參賽球隊的球衣供應品牌佔有率看來，首三位龍頭大抵相若，幾乎呈現三足鼎立之勢。

首位的Adidas（美：ADDYY）贊助14支球隊，包括阿根廷、德國、西班牙等奪冠熱門；緊隨其後的Nike（美：NKE）為12支，包括東道主美國，以及巴西、法國等老牌隊伍；PUMA就為11支，拿下葡萄牙、摩洛哥等新秀。

恰在今年年初，安踏體育（2020）宣布，以約123億元人幣。收購PUMA29.06%的股份，成為其最大股東。換言之，PUMA今次贊助的隊伍如有驚艷表現，或都可惠及安踏的表現，且公司旗下尚有FILA以及持股的Amer Sports等品牌。而體育概念熱炒下，港股中李寧（2331）、特步國際（1368）與361度（1361）就同樣份屬此概念。

年初，安踏體育收購PUMA近三成股權，涉逾122億人幣，成最大股東。（資料圖片）

代工及經銷概念股多 合作Adidas、Nike

除卻直觀的運動品牌，其實港股上市公司中，不乏此類品牌背後的製造商以及零售經銷商。以代工製造商而言，申洲國際（2313）是Adidas、Nike的核心供應商，業務包括服飾製造乃至於面料研發。而裕元集團（0551）則是全球最大的運動鞋製造商，同樣為上述兩間龍頭代工。此外，百麗國際旗下滔搏（6110），則是零售經銷商龍頭，門店網絡豐富，亦可視為概念股。

聯想（9992）與海信（0921）參與提供AI以及裁判技術支持。（資料圖片）

科企入局官方贊助 獨家轉播權或吸廣告

除卻體育概念本身，時下大型賽事往往也是「含科量」的比拼。在今次世界盃的官方合作及贊助品牌中，聯想（9992）與海信（0921）便參與提供AI以及裁判技術支持，另外蒙牛乳業（2319）亦參與提供官方乳製品。

而體育賽事的熱潮背後，亦都有賽事轉播權的較量，直接標誌著廣告與訂閱的風向。目前本港的獨家播出平台則來自於電訊盈科（0008）旗下。

溫鋼城表示，中國隊未能入圍世界盃，表現實在令人失望，居民的投資熱情難免受阻。（資料圖片）

溫鋼城：國足表現阻情緒 內地消費弱不利體育用品股

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城表示，儘管近來世界盃風頭正盛，不過從市場表現看，其實並沒有感受到資金對於此類股份的追捧，投資者完全不買賬。其苦笑稱，或許本質原因還是因為中國隊未能入圍，表現實在令人失望，投資熱情難免受阻。

以安踏和李寧兩大龍頭為例，安踏雖然手揸眾多品牌，表現不容樂觀，周內甚至直跌至一年新低。李寧股價走勢就同樣拾級而下，在23元位置，呈現出危險的「雙頂」形態，亦都跌穿「頸線」，下試早先的底部，反彈動力相當不足。

而從消費的角度看，淘寶等網購平台崛起，體育用品的平價替代品層出不窮，因此傳統體育品牌面臨的競爭激烈。且視乎零售表現，內地的消費熱情始終沒有見及顯著回彈，「老百姓花錢比以前更加小心」，購物的氣氛並不高漲，反而旅遊方面還行，大家更願意像小紅書上展示的一樣，傾向於打卡而非購物消費，股市的情緒似乎就更為不濟。

港股周內失守24000點大關，整體走勢疲弱。（資料圖片）

港股「一潭死水」 內需股難掀升浪

但從目前股市表現看，溫鋼城表示，環球目光所聚焦仍是AI概念，大眾睇波熱情高漲，在資本市場就未必。尤其是港股較外圍股市已經處於窪地，甚至失守24000關，堪稱「一潭死水」。在整體表現疲弱的情況下，內需股本來就非熱門概念，相信就更難掀動升浪。

至於贊助的科企，他就認為需待回調才可考慮，尤其是聯想近期已然大漲，早先橫行數年，如若失守22元位置，最好離場。而電訊盈科作為收息股可以吸納，惟不宜於因世界盃概念而買入。

溫鋼城指出，諸如啤酒股等飲料股份，港股表現雖弱，外圍卻有炒風。（資料圖片）

外圍股票世界盃概念有炒風 可樂、曼聯可留意

相對而言，海外的世界盃浪潮更加熱烈，因此上述代工或零售經銷商的表現，相信會較安踏李寧等品牌略好，惟股價走勢集體呈橫行向下，仍未可算極具吸引力。

溫鋼城指出，諸如啤酒股等飲料股份，港股表現雖弱，甚至部分股份破底，外圍卻又炒風，尤其是啤酒、可樂以及其他休閒食品。他表示，可口可樂（美：KO）畢竟擁有股神巴菲特力挺，如若回調至重要移動平均線，可考慮吸納。

另外曼聯（美：MANU）作為頂級球隊，同樣可受惠於足球概念，該股年內已經大漲四成，若回調可考慮分段部署。