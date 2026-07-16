長橋推AI投資平台謀百萬用戶　CEO：領先行業一年　非同時代產物

AI 世代，如何利用該技術加強競爭力，為企業面對的共同課題。券商長橋集團（Longbridge Group）稱，已正式發佈新一代 AI 投資平台，今次發佈的四項產品，包括投資平台Longbridge App、投資分析工具Longbridge AI 、機構級分析能力Longbridge Skill、Longbridge Agent Platform，由市場機會發掘、訊號分析、策略制定、委託單草稿，以至投資覆盤，構建完整的 AI 原生投資生態。



長橋集團CEO兼聯合創始人Nowa Zhu接受訪問時表示，AI團隊已有近500人，投入不設上限，「這是我們唯一認為最好的機會」。



券商長橋集團（Longbridge Group）稱，已正式發佈新一代 AI 投資平台。(黃文琪攝)

技術層面已完善 監管協調需時

Nowa Zhu透露，新產品包括「Catalyst」（信號）和「Trade Plan」（計劃）兩大功能。信號整合市場事件（Event）與因子（Factor），為用戶提供符合其風險偏好的投資信號；計劃則提供具體投資建議。Nowa Zhu承認，技術層面沒有問題，但現在面對監管問題，這兩項功能在香港需與監管進一步溝通。

他預計，LUI版（指令式）App最快8月在香港推出，但信號與計劃功能可能暫時隱藏。他透露，新加坡也希望在第三季推出。

值得留意的是，長橋的AI agent服務將獨立於持牌證券業務，以訂閱制模式面向全球用戶推廣。Nowa Zhu明確提出首個目標：「第一個小目標，就是希望能到100萬的AI活躍使用用戶，第二個目標就是希望拿到100萬訂閱用戶」。他強調，這100萬用戶是全球範圍，不限於香港，因為AI服務不涉及投資建議，可脫離證券牌照的限制。

稱領先行業一年 「不是同一個時代的產物」

被問及如何比較長橋與富途、老虎等同行近月推出的AI功能，Nowa Zhu直言不諱：「我覺得都不是同一個時代的產物。」

他解釋，絕大部分券商今天仍停留在用AI做新聞摘要（News Summary），「你提到的友商的AI，這個星期他們剛剛宣布Expert Mode可以去使用Skill，這個東西是我們去年就已經具備的能力。」

他以長橋的Agent Platform為例，指出該平台從兩年前開始構建，去年幾乎完全重構，「我今天其實是領先行業超過12個月。」

Nowa Zhu補充，同業要追趕並非單純複製功能，而是需要對AI架構有深度認知，「如果你不能真正理解今天AI背後到底要構建什麼，就很難做出同樣水平的東西。」

長橋集團CEO兼聯合創始人Nowa Zhu。(黃文琪攝)

已按中證監要求完成調整 影響輕微

中證監5月22日宣布對老虎、富途及長橋三家券商立案調查，打擊非法跨境證券業務，Nowa Zhu直言，整改對業務影響比較小，公司已配合監管要求完成相關調整。

他同時透露，長橋在香港擁有約20多萬零售客戶，公司不會急於追求香港用戶數大幅增長，但實體店擴張、AI產品及科技業務將全速推進。

被問及業務策略會否因監管事件改變，Nowa Zhu表示，公司從新加坡起步，目前美國即將展業，預計到明年底將進駐超過10個國家。正積極部署日本、中東及東南亞市場。

有信心戰勝富途

長橋集團業務涵蓋三大板塊：證券平台「Longbridge」、機構交易解決方案「LONGPORT Whale」及AI金融基礎設施平台「LongbridgeAI」。Nowa Zhu透露，科技業務在香港已有超過100家銀行及券商客戶，今年目標增長50%。

他解釋，以前機構更換系統需要9個月，現在更換成長橋的系統只需要5個星期，「香港原本的供應商系統太差，才給了富途機會，我們有信心戰勝它」。

中證監5月22日宣布對老虎、富途及長橋三家券商立案調查，打擊非法跨境證券業務。

開店計劃不變 銅鑼灣店打造「香港Times Square」

外界關注長橋會否因監管事件收縮實體店投資，Nowa Zhu明確表示「不會變慢」。「我們在尖沙咀那家店三年前就開始開了，銅鑼灣那家是兩年前，跟監管事件沒有關聯。」

他透露，荃灣店7月開業，旺角大店年底前開幕，銅鑼灣羅素街7,300呎旗艦店因LED工程審批，預計明年初正式開業。

他形容銅鑼灣店「一整棟樓，我們會把它打造成香港的Times Square」。長橋未來可能進駐中環、沙田甚至機場。

已連續兩年賺錢 暫無上市時間表

Nowa Zhu透露，長橋過去兩年已實現盈利，目前沒有融資計劃。

被問及會否跟隨富途、老虎上市，他表示：「從規模來講，我們已經超出了他們上市時候的規模好多倍，但目前還沒有明確的時間表，我相信我們最終一定會上市的。」