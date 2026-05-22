中證監：老虎證券、富途香港、長橋香港涉非法跨境展業行為將被罰

5月22日，中國證監會宣布，Tiger Brokers（NZ）Limited（老虎證券）、富途證券國際（香港）有限公司、長橋證券（香港）有限公司的非法跨境展業行為，違反中國證券基金期貨法律法規，破壞市場秩序，必須堅決予以打擊。依據相關規定，證監會擬決定沒收老虎、富途、長橋境內外相關主體全部違法所得，並依法嚴厲處罰。



《新華社》報道，中國證監會消息，近日，經國務院同意，中國證監會等8部門聯合印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》，明確經過2年集中整治全面取締境外證券期貨基金經營機構非法跨境經營活動。

根據方案，設置2年集中整治期清理非法存量業務，集中整治期內，禁止境外機構為存量投資者在境內非法提供買入交易、轉入資金等服務，只允許單向賣出交易並轉出資金。集中整治期滿後，境外機構要全面關停境內網站、交易軟件及配套服務器，禁止為存量投資者在境內非法提供交易等服務。

前些年，一些境外證券期貨基金經營機構未經批准，利用境內關聯或合作主體在境內招攬客戶，並通過網站、App向境內投資者提供境外股票等開戶、交易服務，嚴重擾亂國內金融市場秩序。

實際上，2022年12月30日，中國證監會就曾明確此類活動的非法性，依法開展對富途證券、老虎證券等境外券商非法跨境經營的整治工作，取締增量非法業務活動，禁止其招攬境內投資者及發展境內新客戶、開立新賬戶。

對於本次整治，各方十分關注存量投資者合法權益如何保護。對此，方案強調，投資者的財產安全不受整治影響。

證監會有關部門負責人表示，方案明確了諸多保障存量投資者合法權益的措施。例如，設置2年集中整治期分階段停止境外機構相關境內服務。要求境外機構做好與在境內受整治措施影響的投資者的溝通聯系及其賬戶處置安排，保障客戶財產安全等。