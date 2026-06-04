內地嚴打跨境炒股　長橋證券︰6月12日起暫停境內客開倉及入金

內地早前宣布嚴格禁止居民跨境炒股後，境外券商宣布禁止內地接納居民開戶申請，以及不再接受相關客戶的買盤指示。長橋證券亦公布，為落實中國證監會兩年集中整治期的相關行業監管要求，對來自中國大陸境內訪問長橋的服務作出合規調整，自 2026年6月12日起生效。相關調整包括僅支持賣出、平倉操作、資金轉出；而股票等所有品種的新開倉、加倉交易；資金轉入則不可執行。



長橋證券指，今次合規調整安排適用於來自內地境內訪問並通過長橋平台進行的證券交易，並強調公司多市場業務運營一切正常，客戶資產安全繼續受到完整保障，今次調整不影響為存量投資者在境外提供服務，也不影響全體客戶現有資產安全；客戶可正常查詢賬戶、持有及賣出已有持倉。

長橋還說，將嚴格按照中國證監會要求穩步推進合規工作，並持續通過App、郵件、客服等多渠道與客戶保持溝通。如後續中國證監會要求發生調整，將另行公告。

資料顯示，中證監上月進一步加強對防範及打擊非法跨境證券期貨基金經營活動，對老虎、富途、長橋三家境內外相關主體在境內非法經營證券業務等行為進行立案調查，及作出沒收三券商全部違法所得等行政處罰。同時中證監還聯合、人行、金融監管總局等八部門出台相關整治方案，設立為期2年的集中整治期，以全面清理相關境外機構的非法存量業務。