日本古著神店殺入銅鑼灣　RAGTAG：奢侈品佔比最高　最平100元起

香港二手時尚市場從未如此熱鬧，繼日本古著連鎖2nd Street進駐後，1985年創立於東京原宿的「神級」古著選品店RAGTAG，亦於上周五（7月31日）正式落戶銅鑼灣希慎廣場。社長平野大輔接受《香港01》訪問時表示，集團看好香港對奢侈品的需求及使用率，加上租金回落，認為現在是進軍香港的最佳時機。



他透露，香港門市的所有貨品均由日本直接引入，並計劃於2026年第四季推出本地回購服務，期望長遠能調整定價，貼近日本水平。



RAGTAG社長平野大輔表示，集團看好香港對奢侈品的需求及使用率，加上租金回落，認為現在是進軍香港的最佳時機。（黃文琪攝）

選址銅鑼灣因租金回落 投資額較同業進取

被問及為何選擇此時來港開店，平野大輔解釋，集團此前已在台灣、泰國開設分店，熟習了海外營運模式，「我們一直對香港市場有興趣，也一直在觀察香港的租金走勢。現在租金逐漸回落，加上找到合適的舖位，便決定在這個時機開設香港首間分店。」

他透露，集團對香港市場的投資額「比一般二手品牌店舖更高」，目標是吸引甚至原本只購買一手產品的顧客，「我們在裝修和人力物力上投入了很多，同時注重選品，並非如同行般用大量商品填滿店舖。」他補充，今年計劃開設第二間分店，惟具體時間及地點尚未落實。未來三年內，希望再開多4間門店，不排除其中一間會是專門做回收的店舖。

平野大輔表示，發現香港客戶對奢侈品牌需求強烈，因此香港店的奢侈品貨量會較其他地區多。（黃文琪攝）

第四季推本地回購 冀價格回落

價錢方面，他透露，目前RAGTAG香港店的貨品全數由日本運送，價格範圍由最便宜的100至200港元，至Hermès手袋等高端貨品可達4萬至5萬港元，甚至更高。集團計劃於今年第四季啟動香港本地回購服務，屆時有望因節省運輸成本而令售價下調。

不過，對於被質疑香港回收的二手衣物品質或不及日本。平野大輔承認，由於服務尚未開始，暫難評論香港回收貨品的質量，「我們會安排日本來的專業買手在香港處理回收及鑑定，初期回收的貨品仍會送回日本工廠進行清潔修整」，之後會在香港本地尋找合適的外判商完成清潔等程序。

RAGTAG計劃於第四季啟動香港本地回購服務，屆時有望因節省運輸成本而令售價下調。（RAGTAG提供）

四重檢驗保正貨 冀與本地二手店差異化

面對香港市場已有日本的2nd Street等古著連鎖店及本地的米蘭站等二手奢侈品店，RAGTAG如何突圍？平野大輔指出，RAGTAG的強項是融合奢侈品與時尚設計師品牌的選品能力，「香港的街頭品牌集合店很多，但我們除了LV、Chanel、Hermès等奢侈品牌的手袋，也重視時尚服飾，例如三宅一生、NEEDLES等日本設計師品牌。」

他強調，RAGTAG的「四重品質檢驗程序」是其優勢。每件商品須經買手評估、送回日本倉庫進行真偽鑑定、清潔修整，再於上架前作最終復檢。所有貨品均附有「商品狀態說明」標籤，列明使用痕跡。他補充，集團更採用日本AI真偽鑑定服務，結合多年累積的數據庫，進一步提升鑑定準確性。

平野大輔指出，RAGTAG的強項是融合奢侈品與時尚設計師品牌的選品能力。（黃文琪攝）

按地區市場調整貨品 香港店主打奢侈品

RAGTAG在台灣、泰國均設有分店，平野大輔比較三地市場差異時指出，泰國的營運模式與香港較相似，因兩地均有大量旅客，店舖選址在遊客區，貨品偏向奢侈品。台灣則因「哈日族」較多，店舖貨品內容與日本總店最為接近。

至於香港，集團除了參考泰國經驗，更分析了其全球電商網站的數據，發現香港客戶對奢侈品牌需求強烈，因此香港店的奢侈品貨量會較其他地區多。他期望透過數據及開店後的實際銷售，持續調整貨品組合。

香港電商同步上線 暫未決定與日本聯通

RAGTAG香港官方網店已與實體店同步開幕。平野大輔表示，香港網店現時僅出售香港店舖及倉庫的貨品，暫時未開放購買日本貨品。

被問及會否與日本電商產生競爭，他認為兩者客群不同，暫不構成直接衝突,「將來若開設更多香港分店，網店可成為庫存共享平台，客人可先在網上瀏覽，再到就近分店試穿購買。」