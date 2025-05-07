2nd STREET｜日本二手古著店周五落戶旺角　期待在港開設更多門市

投資推廣署今日（7日）宣布，日本二手時尚零售商2nd STREET將於周五（9日）在香港開設首間門店，將落戶旺角，標誌着該公司拓展區內業務的重大進展。2nd STREET香港有限公司的母公司為日本GEO Holdings Corporation，是日本其中一間最大的二手商品及租賃業務集團。



2nd STREET在香港首間門店的店面。（政府新聞處圖片）

1996年在日本成立 全球約有1000間門市

2nd STREET於1996年在日本成立，買賣包括服裝、手袋、皮鞋、配飾和家具等各種商品。目前在日本約有900間門市，全球約有1000間門市。

盼通過買賣二手產品促進可持續消費文化

2nd STREET香港有限公司的母公司為日本GEO Holdings Corporation，是日本其中一間最大的二手商品及租賃業務集團。香港店位於旺角，該公司希望通過買賣各種二手產品，促進可持續消費文化，提升顧客日常生活質素。

投資推廣署助理署長劉智元指，香港具備強大的消費實力，是企業拓展業務的理想平台。署方歡迎2nd STREET落戶香港，推動可持續發展，共創綠色未來。

2nd STREET香港：香港消費者時尚觸覺敏銳提供了獨特商機

2nd STREET香港有限公司董事長兼總經理出口定治則指，香港消費者時尚觸覺敏銳，亦了解二手市場運作，為公司提供了獨特商機，有助實現提升市民日常生活質素的使命。他們期待未來在香港開設更多門店，為推動本地回收經濟作出貢獻。

2nd STREET香港有限公司董事長兼總經理出口定治則指，香港消費者時尚觸覺敏銳，亦了解二手市場運作，為公司提供了獨特商機。（政府新聞處圖片）

他亦指，香港擁有成熟的消費市場及強大的消費力，亦被譽為潮流指標，有利他們擴展區內業務。他們的香港店將專門銷售和採購二手服裝和配飾產品，致力提升區內消費者的環保意識。