AI性愛機器人│識傾偈換姿勢　港男攻千億成人經濟　謀港開體驗店

「性愛經濟就是人類歷史上最持久、最抗周期的生意！」Somnia Lab創辦人兼CEO Xara（化名）一句話概括創業由來。他和團隊花了半年時間，造出一個1.75米高、20公斤重具AI腦袋的性愛機械人。



依他描述，這個機械人能做出165種「動作」，更可換頭、換皮膚、換身材，搭配AI進行直接對話。當AI（人工智能）不再局限於螢幕上的對話框，而是化身為擁有「身體」、能與你進行交流的「夢中情人」，人類間的親密關係將迎來怎樣的顛覆？



要求化名的Xara，是一名在深圳創業的香港人，他接受《香港01》專訪，揭示如何將冷冰冰的機械及數字打造成科技與慾望交匯的親密新體驗，在禁忌聲中憑破格概念吸引到八位數字的美元融資，揚言今年底將在香港開體驗店。



Somnia Lab創辦人兼CEO Xara和團隊花了半年時間，造出一個1.75米高、20公斤重具AI腦袋的性愛機械人。（黃文琪攝）

直擊深圳「私密」實驗室 自研性愛機械人首度曝光

走進深圳一棟不起眼的工商廈，沒有顯眼標誌，只有盡頭一盞粉紅色的手寫體霓虹招牌，低調地亮着「Somnia Lab」。這裡沒有科幻電影般的冷冽金屬感，更像一個硬件工作室，工作台上散落着各種設備，還有幾具尚未完工的機械軀體。記者剛舉起手機，工作人員便輕輕示意：這裡不允許拍照。

該公司創辦人兼CEO Xara（化名）沒有用「陪伴機械人」或「情感伴侶」這類修飾詞，而是直接地對記者說：「我們做的，是一款性愛機械人」。創辦僅半年的Somnia Lab，正以「親密陪伴」為切入點，打造專注親密場景的具身智能（Embodied AI）。

在實驗室內，記者看到了Somnia Lab第一代機械人的運作，當工作人員輕鬆將她「公主抱」起時，眼前的她不再只是一具靜態的軀殼，而是一個有回應、能動起來的「實體」。工作人員讓機械人在床上做了一組動作，她能調整姿態，開始規律地擺動。至此，就是Somnia Lab向記者展示的全部畫面，其他就由 Xara親自向記者描繪。

這是Somnia Lab第一代自研機械人硅姬 ，身高1.75米，體重20公斤左右。（受訪者提供）

「這是我們第一代自研機械人『硅姬』 ，身高1.75米，體重20公斤左右，充電一小時，可以連續做三小時動作，或者四小時俯臥撐，你覺得有多少人能做到三小時（高強度運動）？」Xara笑稱。

據他介紹，目前該公司研發的「硅姬」能與人直接對話，動作暫時僅限於親密場景，至於「行走」等複雜動作則仍在研發當中。

自研骨骼結合動作捕捉 熟悉165個動作

這款產品聽上去「小眾」，但在Xara眼中，則是一門擁有龐大潛力的生意。他分析數據後發現，全球情趣用品市場規模達700億美元﹙約5,460億港元﹚，其中單是矽膠公仔品類的年銷售額便約佔100億美元﹙約780億港元﹚，且每年以20%至30%的驚人速度增長。「性愛經濟，就是人類歷史上最持久、最抗周期的生意。」

傳統成人玩具五花八門，外界或許會好奇，「硅姬」有什麼「過人之處」？Xara指出，傳統矽膠公仔有三大致命傷──重達數十公斤難以搬動、毫無互動性、材質極易出油（用戶使用前甚至要在公仔身上塗滿爽身粉以減輕油膩感），「我們要做的是用機械人技術解決這些問題，而不是做一個更重的公仔。」

於是，為針對傳統矽膠公仔的缺點，Somnia Lab 的研發重心率先由硬件層面切入，Xara稱：「它裡面的骨骼是金屬，中間包覆着由3D打印技術製成的TPU（熱塑性聚氨酯）彈性塑料來模擬肌肉的觸感，最外層的皮膚是水性聚氨酯皮膚包覆材料，能解決出油的問題，同時也有體溫功能」。

有別於傳統矽膠公仔被動、了無「生氣」，Xara介紹道，Somnia Lab的機械人內置了24個自由度（人類全身大約有230到250個自由度），這24個控制點足以覆蓋大部分的性愛姿勢。團隊更特意邀請真人進行動作捕捉，共錄製了165種動作，再通過AI強化學習與模仿，讓機械人學會流暢的動作切換。

解構AI扮演的三大核心

在這類機械人中，AI具體扮演了什麼角色？Xara拆解了三個層面。首先是動作層面，機械人將配備攝像頭，能識別用戶的位置、姿態、甚至意圖。當用戶移動時，機械人會跟隨調整，你往左它往左，你翻身它跟着翻身。用戶只需下達指令，機械人就會由AI控制運動軌跡，自動切換動作。其次是感知層面。機械人下半身內置傳感器，能感知力度和速度並給予觸覺反饋。

第三是互動層面。他指出，機械人內置AI實時對話系統，它會回應、會拒絕，更會根據與用戶的「關係進度」改變態度。例如一開始，它可能設定為較高冷的律師性格，但隨著雙方互動增多、好感度提升，它會慢慢放下防備，變得熱情。

不能「太像人」 防「恐怖谷」效應

更具顛覆性的是，Xara介紹，機械人的頭部、皮膚、身材全部採用模組化設計，可隨時拆卸更換。未來甚至可訂製精靈等非人角色，「已有投資人笑言要求訂製『奧特曼』形象。」

然而，團隊在設計上刻意保留了5%至10%的機械元素，如背部散熱孔及可拆卸電池艙。Xara解釋：「我們不想做得太像人，太像人會有恐怖谷效應（意指當機器人、人偶或虛擬CGI角色的外貌和動作極度像人，卻有微小的不協調感時，人類對牠們的好感度會突然急劇下跌，產生強烈的反感、詭異與恐懼感），也會讓人覺得只是高級矽膠娃。我們要提醒用戶，這是新物種，是高科技產品。」

團隊在設計上刻意保留了5%至10%的機械元素，以免產生「恐怖谷」效應。（Somnia Lab機械人概念圖，受訪者提供）

記者現場還觀看了一段概念影片，畫面中的機械人動作流暢、幾可亂真，追問Xara目前的產品能否做到影片效果時，他坦誠回應：「我們當然還沒有達到那個階段，還有很多要優化的地方，我們第一代原型機已經工作差不多四、五個月，第二代已經加入了表情，第三代即將發佈。但要真正做到影片那樣的效果，我預計需要三到五年時間。」他強調迭代速度是指數級的，「半年時間能做到這樣已經很快，畢竟這是極其複雜的系統。」

看到這裡你可能會疑惑，為什麼沒有男性機型？Xara透露，目前僅推出女性機型，男性機型預計2027年第二季才發佈，原因是男版技術難度更高：黑暗環境下如何準確尋找私密部位、如何確保力度不會誤傷用家、如何檢測潤滑度等，皆是嚴峻的安全考驗。因此團隊選擇先從女性機型入手，在可控場景中積累數據，再挑戰更複雜的男性機型。

從賣硬件到「能力排行榜」 構建多元商業模式

「Somnia Lab最新一代性愛機械人即將啟動全球預售，買家需支付少量定金，正式發貨期則定於2027年。」Xara透露，初期售價約為五位數美金，第一層是硬件售賣，未來硬件有望貼近成本價出售，目標降至約4,000至5,000美元（約等同一部高階手提電腦），藉此大幅拓展市佔率。

雖然性愛機械人尚未面世，但他強調，公司的商業模式絕不只是一次性的「賣機械人」，還構思多個商業化渠道。

第二層是機械人的頭部、皮膚、身材皆可拆卸更換，這些猶如遊戲「Skin」的耗材，將成為龐大的持續性收入來源。

第三層是軟件生態與遊戲化，提供付費解鎖的「性格、語音包」及特殊動作，例如律師、間諜性格。更具話題性的是，公司將推出全球用戶的「能力排行榜」，記錄每次的性愛時長、速度等數據。所有數據透明可比較，Xara說，「男人最喜歡排名，這本身就是個遊戲」。

此外，他介紹，還有「養成系」任務，透過APP設定如擁抱時長、互動頻率等任務，增加用戶黏性，並支援遠程控制智能家居。

硬件、耗材、軟件之外，第四層是線下體驗店。Xara表示，計劃今年10月東京將開設全球首家「機械人體驗店」，每店僅放5至10台機械人；今年底落戶香港，每次體驗收費尚未正式敲定，可能約100至200美元（折合約800港元至1,600港元）。

Xara指出，公司計劃後續還將提供換膚、清潔、維修等售後服務。（Somnia Lab概念圖，受訪者提供）

他解釋，此舉不僅能降低大眾的體驗門檻，更能收集數據測試機器可靠性。後續還將提供換膚、清潔、維修等售後服務，「我們是具身智能公司中商業模式最豐富的，賣硬件、賣耗材、賣軟件、賣體驗、賣服務。」

構思許多，有待落地，一切便從深圳這間不起眼的大廈出發，Somnia Lab正在試探一條較少人走的道路。在科技與慾望的交匯處，這些嘗試或許充滿爭議，但無可否認，他們正嘗試重新定義人與機器的界線——從一張床開始。

