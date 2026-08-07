AI性愛機器人｜專攻親密場景！　港男棄通用賽道︰性愛最易商品化

當矽膠公仔不再只是冷冰冰的靜態軀殼，而是擁有AI大腦、能轉換姿勢、甚至會因「好感度」而改變性格的「新物種」，這場關於慾望與科技的變革，正由一家香港人創辦的初創公司Somnia Lab領頭掀起。他們拒絕用「情感陪伴」來包裝，不只做「柏拉圖」，直言要做的是能換頭、換皮膚的性愛機械人。



為何在Tesla、宇樹等巨頭爭相研發通用機械人之際，這間初創公司選擇反其道而行，從「床」開始？公司創辦人兼CEO Xara（化名）從香港往深圳創業，他接受《香港01》專訪時道出真相──性愛最易商品化！



這是Somnia Lab第一代自研機械人硅姬 ，身高1.75米，體重20公斤左右。（受訪者提供）

Somnia Lab這間初創的野心有幾大，從他們宣稱打造的首款產品便一目瞭然。據創辦人兼CEO Xara（化名）介紹，Somnia Lab在深圳實驗室打造的機械人名為「硅姬」，身高1.75米，體重卻僅約20公斤，採用了金屬骨架，中層包覆3D打印的TPU（熱塑性聚氨酯）彈性塑料來模擬肌肉觸感，最外層則以水性聚氨酯皮膚解決傳統材質易出油的問題，並提供體溫感。

更具顛覆性的是它的「大腦」與「神經」。Xara透露，機械人內置24個自由度（控制點），團隊特意邀請真人進行動作捕捉，讓AI學會165種性愛動作間的流暢切換。配合內置的攝像頭與傳感器，機械人能識別用戶的位置和意圖，實時用語音回應對話，甚至根據雙方的「關係進度」改變性格。在這樣的軟硬件基礎上，為何Somnia Lab不一開始就進軍更廣闊的家務或通用機械人市場？

2026年被業界稱為「具身智能元年」，科企巨頭全力推進通用機械人進駐工廠與家庭。（路透社）

3原因不做通用機械人 先做床上機械人

2026年被業界稱為「具身智能元年」，宇樹、Tesla等科企巨頭全力推進通用機械人進駐工廠與家庭，Somnia Lab卻反其道，選擇從「床上」出發。

對此，Xara提出了三大考量。首先是技術成熟度，現有算法已能穩定實現性愛動作相反，如切菜、洗碗等依賴高度複雜物理互動的通用任務，其背後的AI模型尚未完善。

其次是消費心理，他用了一個生動的比喻：「如果一個家務機械人突然跟你說要發生性關係，你會覺得莫名其妙；但如果一個伴侶機械人突然學會煎蛋、洗衣，你會覺得是加分。從親密到通用是成立的，反過來不成立。﹙因此﹚若它一開始就是親密伴侶，未來領悟更多技能時，人類更容易信任它。」

團隊在設計上刻意保留了5%至10%的機械元素，以免產生「恐怖谷」效應。（Somnia Lab機械人概念圖，受訪者提供）

第三是商業變現能力，他指出，在所有機械人動作中，性愛是最直接能商品化的場景，這亦符合歷史上多數科技發展的軌跡，從DVD、互聯網到VR技術，其早期的大規模應用往往均與成人娛樂相關。Xara明言，Somnia Lab的最終目標，仍是讓機械人「走下床，走進車庫和廚房」。

科技巨頭不會做 內地團隊不敢做

如此潛力龐大的商業版圖，自然引來一個問題，如果Tesla或宇樹這類巨頭進場，Somnia Lab如何抵擋？Xara認為，科技巨頭礙於品牌形象和監管風險，不可能踏足親密機械人賽道；而傳統的矽膠公仔廠商，又缺乏深度的AI與機械人研發能力。

這造就了AI性愛機械人獨特的護城河。Xara強調，公司的壁壘在於技術整合與營運能力，專注海外市場，從美國、日韓及歐洲做起，並稱目前已完成三輪融資，金額達八位數美元，但具體投資者不能透露。「我們把總部設在深圳，因為全球最好的機械人供應鏈就在這裡；若在美國製造，成本和時間都要翻十倍。」

Xara認為，科技巨頭礙於品牌形象和監管風險，不可能踏足親密機械人賽道。（中新社）

非加劇生育率下跌 只解決孤獨

眼下「性愛」或「交配」雖然不再是難以啟齒的禁忌，但無可避免會碰到道德的「紅線」。與此同時，社會也面臨著人口危機，被問及性愛機械人會否加劇生育率下跌的隱憂，Xara直言人口負增長已是不可逆的大趨勢，其產品影響微乎其微。

他將視角拉闊至全人類的心理需求，指出：「全球每8個人就有1個是單身獨居，很多老年人、殘疾人、受過感情創傷的中年人，他們本來就沒有性與陪伴。我們不是要替代真人關係，而是用科技去讓那些沒有伴侶的人得到滿足。真人之間的性愛與陪伴，永遠不可能被取代。」

事實上，世界衛生組織（WHO）近年已將「孤獨」宣佈為全球性公共衛生威脅。若將焦點回到本港，香港同樣正滑向一個「孤獨之城」。根據香港社會服務聯會的最新數據，全港一、二人家庭住戶比例已突破五成，每戶平均人數降至 2.6 人，2025年全港獨居戶數目更已超過60萬，即每5戶便有1戶是單人住戶。

Xara表示，人口負增長已是不可逆的大趨勢，其產品影響微乎其微。（Somnia Lab概念圖，受訪者提供）

人類的心理需求，又能否合理化一些道德的質疑？Xara 反問：「我們傷害了誰？這裡沒有任何人被迫賣淫，這只是一項『快樂科技』。」他續指出，人類最古老的性產業年產值達5,000億美元，若未來有10%到20%由機械人提供，反而能有效減少被迫賣淫及性侵犯罪。他開玩笑說：「未來夫妻可以各配一個機械人，與其擔心伴侶出軌，不如買個機械人給他。」

翻查犯罪學與心理學上的「宣洩理論」（Catharsis Hypothesis）主張，提供合法且安全的性替代品（如色情產業、情趣用品或性交易合法化），可作為性慾望的出口，降低潛在加害者的衝動，進而減少性犯罪。然而，學界對此理論的正反意見分歧，至今尚無共識。

港產創業者 「我是公司最大粉絲」

這款極具前瞻性的產品，究竟出自怎樣的一群人？Xara稱自己在香港出生，Somnia Lab已不是他第一次創業。據他介紹，團隊核心成員全為技術背景。

他稱，Somnia Lab的腳步正不斷加快，計劃啟動全球預售，到10月東京首家體驗店開業，再到年底進駐香港，而明年將是關鍵的一年，屆時首批預售產品將交付，男性機型亦會發佈。而他的終極目標更宏大，便是帶領公司在2029年敲響美國納斯達克的上市鐘聲。

「我們不擔心銷量，去年全球賣得最好的機械人公司宇樹也不過賣了5,500台，我們目標賣一萬兩萬台，就可以是行業第一。但關鍵是售後和生態，所以我們先用體驗店收集數據，測試可靠性。」Xara稱。

Xara笑言自己絕對是自家產品的最大「粉絲」。（黃文琪攝）

訪問結束前，記者問他若將來機械人真的擁有情感，會否選擇它作為終身伴侶？身為公司CEO的Xara笑言自己絕對是自家產品的最大「粉絲」，並說：「未來AI可能比真人更懂共情，能跟人類產生更深的連結，我覺得是有可能的。」

這間另闢蹊徑的初創公司，在AI大浪潮下，正以前所未有的方式改寫人機關係的定義。當人類與機器的界線日漸模糊，Somnia Lab提出的問題或許比它的答案更為重要，當科技強大到足以滿足人類最深層的孤獨與慾望時，我們究竟是在創造完美的伴侶，還是正在重新定義「何以為人」？

