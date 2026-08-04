美國初創推半人馬搜救機械人！羊頭造型驚悚　官方附弱點圖防叛變

據媒體報道，美國一家初創公司Satyress推出一款名為「Threehalfes」的半人馬機械人，憑藉獨特外形與特殊配置，這款兩米高的特種機械人一經發布便引發關注。據研發公司介紹，該機械人主打高危場景作業，核心用途為災區搜救工作。



它可替代人類進入坍塌建築、災害現場等危險環境開展作業，同時設備支持模塊化改裝，能夠搭載電鋸等工具，輔助完成破障、清理廢墟等高強度、高風險工作，以此規避救援人員直面危險的風險。

據媒體報道，美國一家初創公司Satyress推出一款名為「Threehalfes」的半人馬機械人，憑藉獨特外形與特殊配置，這款兩米高的特種機械人一經發布便引發關注。（Satyress）

「Threehalfes」半人馬機械人外觀展示：

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不過這款機械人的外觀設計引發了大量網友爭議。其採用獨特的羊頭造型，整體視覺效果詭異驚悚，不少網友表示該造型極具壓迫感，觀感令人不適，顛覆了大眾對救援機械人溫和可靠的印象。

針對外界對羊頭造型的質疑，研發方解釋稱並非單純追求外觀特色，而是具備實用功能。據悉，機械人的羊角位置可搭載全景攝像頭，能夠實現全方位取景，優化設備後向視野，以此彌補傳統救援機械人視野盲區的短板，提升複雜場景下的作業適配性。

值得注意的是，該公司還發布了這款機械人的弱點圖紙，公開標註設備薄弱區域，並表示「當它叛變後請按照圖紙攻擊薄弱區域」。

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