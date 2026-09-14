戶口曾剩幾個零　餐飲蝕足八位數　日式零售猛人羅盛昌訴30年跌宕

去年7月，3COINS登陸銅鑼灣，以「與日同價」掀起全城熱話；隨後LOFT重返香港，重燃港人集體回憶，亦由同一個名字引入，就是YAICHI谷日百貨。這家成立僅數年的日貨平台，創辦人羅盛昌，並非橫空出世的零售新丁，而是一個在日本商海浮沉三十年的猛人。



他17歲赴日，由賣手機繩起步，做到公司上市，再賣股重新出發。今日的「與日同價」與生態圈願景，全靠前半生的教訓鋪墊而成。羅盛昌接受《香港01》專訪，細數那些戶口只剩幾個零的日子、負債收購品牌的驚險，以及餐飲虧蝕數百萬的慘痛。每一次被蛇咬，他都選擇繼續走入草叢。



在日本商界打滾數十年的羅盛昌，白色頭髮紮著小馬尾，身穿筆直的西裝，頗有些日本商人的影子。（鄧倩螢攝）

手機繩起家 負債收購終上市

在日本商界打滾數十年的羅盛昌，白色頭髮紮著小馬尾，身穿筆直的西裝，頗有些日本商人的影子。但他其實在香港長大，父親是印尼華人，從事貿易生意，後母則是日本華人。羅盛昌自幼接觸日本文化，十七歲赴日留學，同時受父親經商影響，對生意感興趣，大學三年級與友人創辦第一間公司，做日本手提電話周邊產品起家。

當年風靡一時的手機繩，正是他的得意之作，「嗰陣時啲中學生，好鍾意將個夏威夷大紅花手機繩插喺褲袋，覺得好有型。」這門小生意，成為他進軍日本市場的起點。

其後他進軍手機殼市場。2008年金融海嘯期間，一個韓國手機殼品牌iFace因財困而面臨倒閉，對方主動詢問他有否興趣收購。羅盛昌透露，該品牌負債高達近億日圓（當年約值七百多萬港元），對當時的他而言是極大數目，加上銀行在金融危機下普遍不願借貸，他四出奔走，最終成功說服銀行批出貸款，負債收購品牌，最終成功令品牌「翻身」。

2015年，他旗下的手機配件公司Hamee 株式会社在日本上市。上市後他賣出股權，重新出發，先後創辦81Group、YAICHI谷日百貨，擁有東京香蕉、白色戀人等逾百個品牌的經銷權，近年引入日式生活雜貨品牌3COINS及LOFT來港。

YAICHI谷日百貨引入日式生活雜貨品牌3COINS及LOFT來港。（資料圖片）

年輕時被騙 戶口一度只剩幾個零

羅盛昌的創業路絕非一帆風順，年輕時一段被騙的經歷，至今仍是他口中的「重要一課」。

話說早年他做手機周邊產品生意，賺得第一桶金，「當年賺咗成二百萬，嗰陣時後生，好快就……」但他未說完，錢並非他花掉，而是被騙走的。

「嗰陣時經濟差，遇到一啲俗稱『計劃破產』嘅公司。佢同你攞咗產品，然後好平咁賣出去，跟住宣佈破產。」羅盛昌指，他們遇上了兩間這樣的公司，貨出了，錢收不回。「開頭自己覺得產品好受歡迎，最記得一次，我哋兩條麻甩仔走去嗰個老闆屋企，佢直情攤開手話『隨便攞』，我哋兩個嬲到攞咗佢部電視機走。」

當時損失慘重，但更難捱的還在後頭，「之後有一次，戶口真係得返幾個零。」羅盛昌輕描淡寫地說，但那種從高峰跌到谷底的滋味，他記得很清楚，「但係我性格係咁，一朝被蛇咬，繼續入草叢！好多人被蛇咬，永遠唔敢再入去，跟住就走去打工。但其實你每一次失敗，一定有得著，你每一次再入草叢，捉到蛇嘅機會一定高咗。」

他憶述，當時行家知道他們的困境，主動出手相助，當時互聯網尚未普及，行家們也不太懂甚麼是網上商店，但仍願意給予機會，「我哋就係咁開始做Online Shop，跟住又做返起」。

羅盛昌的創業路絕非一帆風順，年輕時一段被騙的經歷，至今仍是他口中的「重要一課」。（鄧倩螢攝）

餐飲慘蝕千萬 輕敵買教訓

除了年輕時被騙，羅盛昌最慘烈的一役是進軍餐飲，「我哋集團自己做過餐飲，香港有間五千呎門店，入面有Cafe、Omakase、麵包店，澳門都開咗一間，結果兩年內全部離場。」虧損金額達「八位數字」，即數以千萬計。

雖然當時受疫情影響，但他卻指，失敗是源於輕敵和溝通失誤，「自己一路做貿易，覺得餐飲睇落好容易，但最大嘅成本唔係租金，唔係物流，而係溝通。你融入唔到廚師、店長嘅文化，溝通唔到，方向錯咗，浪費好多時間。你以為對方明，其實佢唔明；你以為自己明佢哋，其實都唔明。」

YAICHI谷日百貨首創「與日同價」，打造日系「衣食住行」生態圈。（鄧倩螢攝）

「一朝被蛇咬，繼續入草叢」

但這次失敗未有令他卻步，反而催生了今日的生態圈思維，未來也會引進日式餐飲品牌來港，他笑稱：「因為而家唔係單打獨鬥，餐飲只係生態圈嘅一部分，一加一唔等於二，可能等於四、五、六。」這種思維，後來直接體現在YAICHI的佈局之上，首創「與日同價」，打造日系「衣食住行」生態圈。貿易物流的多年根基，成為他推動零售革命的最大籌碼。

從手機繩到上市，從慘敗再企返起身，羅盛昌的故事沒有順風順水，只有一次又一次「被蛇咬」後繼續走入草叢的倔強。今日的YAICHI，正是他用這些教訓一磚一瓦砌出來的。而他的生態圈實驗，仍在繼續。