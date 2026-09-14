3COINS逼爆、LOFT回歸　幕後推手曝與日企合作秘訣　靠一招破局

香港零售界流傳一個不成文規定，日本貨在港定價，至少比日本貴七成。這個「行規」存在多年，無人質疑，直至羅盛昌的出現。他創辦的YAICHI谷日百貨，以「與日同價」四個字挑戰行規，日系名店3COINS逼爆銅鑼灣、LOFT闊別多年強勢回歸，幕後推手就是他。



羅盛昌接受《香港01》專訪，揭開與日本品牌合作的獨特門路，不簽約、先「開波」，靠業績建立信任。他的野心不止香港，更預告本月有日本知名藥妝品牌落戶，一場日系零售革命正在上演。



羅盛昌接受《香港01》專訪，揭開與日本品牌合作的獨特門路。（鄧倩螢攝）

挑戰1.7倍「行規」 首創「與日同價」

去年7月，日本生活雜貨店3COINS首度登陸銅鑼灣，開業首日即打破品牌30年來的單日銷售紀錄，並以「與日同價」掀起全城熱話，至今一年多時間香港已有3間分店。

搶先將這個品牌帶入香港的，正是2022年才成立的YAICHI谷日百貨，其創辦人之一是羅盛昌，他做了三十年以上貿易，目前YAICHI旗下代理逾百個日本品牌，包括東京香蕉（Tokyo Banana）、大阪王將、白色戀人等。此外，還經營著向全港逾180 間日本餐廳供應海鮮的供應鏈生意。

日本人氣生活雜貨店3COINS去年攻港，開業首日人頭湧湧。（夏家朗攝）

倒模移植日本品牌，搬字過紙，肯定有生意？羅盛昌選擇由價錢著手。「其實好多日本品牌出海，都會有個錯覺，覺得可以賣貴啲。」羅盛昌指出，香港市場上的日本產品價格普遍是日本本土的1.7倍以上，「呢個就係香港零售界賣日本貨嘅『行規』，但而家香港消費者去日本好似返鄉下咁方便，佢哋見到同一個產品有咁大差價，會覺得自己蝕底！」

正因如此，YAICHI首創「與日同價」模式，直接打破這條不成文規定，即消費者不用付額外的海外進口溢價，能以接近日本當地的定價在香港買到日系商品。例如在3COINS，330日圓的商品，會員購買只需17元。

羅盛昌透露，要做到與日同價，另一關鍵是收費會員制度。（鄧倩螢攝）

逆向思維會員制 客人「唔買反而覺得蝕底」

既然堅持「與日同價」，且要吸收物流及營運成本，YAICHI的利潤又從何而來？羅盛昌的答案是「貨如輪轉、薄利多銷」，以價格優勢換取更高流轉量，從而創造可持續的商業模式。而要做到與日同價，另一關鍵是收費會員制度，「香港好多公司要畀好多推廣出嚟，消費者先至成為會員。但我哋呢個係逆向思維，消費者唔介意畀會員費，佢哋一旦鍾意你個品牌，復購率會不斷提高。」

羅盛昌透露，3COINS的會員計劃自2026年2月推出以來，已有逾5萬名會員，年費會員99元，，即會員費收入近500萬元，平均每個會員至少「幫襯」兩次，「佢覺得唔買反而會蝕底，本來會考慮其他品牌，但因為係會員，有價格優惠，就會重複幫襯。」

這個模式同時解決了推廣成本高昂的問題，「通常啲公司廣告費開支好大，但我哋可以喺自己嘅『內循環』去做推廣」。市場競爭激烈，羅盛昌坦言不擔心對手抄襲，「如果我哋只係單一品牌，驚人抄襲，咁唔係一個好嘅生意模式。依賴性太強嘅生意，守唔到落去。」

羅盛昌表示，未來將優化會員制度，提供涵蓋單一及跨品牌的彈性選擇。（資料圖片）

打造日系生態圈 預告本月引入藥妝品牌

羅盛昌表示，未來將優化會員制度，提供涵蓋單一及跨品牌的彈性選擇；這種「捆綁式」策略能有效整合品牌資源，對有意進軍香港的日本品牌而言極具吸引力。

「單一品牌出海，無論成本、物流、推廣各方面都好高。但我哋一個生態圈模式，例如一個商場有幾個我哋嘅品牌，同業主傾嘅議價空間已經好大，每個品牌又自帶人流，呢個凝聚力好重要。」羅盛昌稱，日本品牌普遍希望嘗試這種新模式，而谷日百貨正扮演著品牌與消費者之間的橋樑。

谷日百貨的野心，不止於此，旨在建立一個「衣食住行」的生態圈。繼引入3COINS後，也引入了日本生活雜貨專門店LOFT，未來也會陸續引入更多的品牌，包括日式居酒屋等，他預告，本月將會率先引入一間日本知名藥妝品牌來港。此外，羅盛昌透露，集團正發展覆蓋全球的跨境物流服務，與日本Family Mart、7-11及宅急便合作，旅客在日本購物後可於全國四萬個便利店網點以QR Code寄貨。

羅盛昌分享多年與日本人打交道的心得，當中有不少營商智慧。（鄧倩螢攝）

與日本人做生意 不簽約先合作

其實谷日百貨絕非橫空出世，背後有三十年的貿易根基，這是競爭對手難以一夜複製的「地基」。「幾年時間點解做到咁多嘢？其實都係之前嘅經營、資源、關係沉澱落嚟。」他強調，集團做了三十年以上貿易，物流成本極具競爭力，「錢可以好快做到一件事，但地基要時間建立。」

羅盛昌分享多年與日本人打交道的心得，當中有不少營商智慧，「同日本人做生意，最緊要係誠信。好多時我哋攞代理，都會諗自己想要乜，但你要從佢哋嘅角度諗多啲，佢想呢個品牌喺呢個市場係咩定位？短期嘗試定長期發展？」

他透露，不少品牌在合作初期甚至未簽約已開始營運，全憑實際成績換取對方信任。「有啲品牌我哋連一張合約都冇簽過，就已經開始合作，至今關係都好好。」羅盛昌說，合作約七、八個月後，日本品牌看到業績不俗，會主動調低價格；但在其他市場，若表現出色，對方可能要求提高費用。這種差異，正正反映他與日本夥伴建立的互信基礎。

對於獨家代理權，羅盛昌看得豁達，「日本人好謹慎，你一攞獨家，冇幾年都傾唔掂。我哋彈性大啲，唔一定要獨家，做得唔好，獨家都冇意思。反而你做到成績，佢自然當你係獨家。」

生態圈逐漸成形，羅盛昌的視野亦早已超出香港。（鄧倩螢攝）

「與日同價」目標全球市場 不為上市而上市

生態圈逐漸成形，羅盛昌的視野亦早已超出香港。3 COINS首間海外分店將於9月12日在台灣開幕，東南亞及歐美市場亦在洽談中。羅盛昌的願景，不止香港，「我哋唔係淨係香港做到與日同價，而係想將日本產品帶去全世界」，不過，其他地區會與不同的夥伴合作經營，暫時只有香港是親自經營。

至於上市計劃，羅盛昌坦言是目標，但不為上市而上市，「一間好嘅公司，市況唔旺都可以上；一間唔好嘅公司，市況幾旺都上唔到。最重要係自己準備好。香港IPO市場今年好旺，但我哋唔會跟市況走，係睇自己。」

從打破「行規」到構建生態圈，從香港到世界，羅盛昌的這場零售實驗，正在一步步把「唔得」變成「得咗」。