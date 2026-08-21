LOFT重返香港！八位數投資　一年限定店明開幕　會員獨享與日同價

繼成功引入3COINS後，YAICHI （谷日百貨）集團今日（21日）宣布其日系生活零售生態圈迎來另一重要里程碑，日本生活及文具雜貨專門店LOFT 正式重返香港。

LOFT 香港將以為期一年的期間限定店形式進駐旺角MOKO 新世紀廣場，並於明日（22日）正式對外開放。據悉，店內有約3,500 款日系生活產品，當中五成爲香港限定產品。

LOFT 香港將以為期一年的期間限定店形式進駐旺角MOKO 新世紀廣場。﹙黃文琪攝﹚

續「與日同價」 惟會員限定

集團表示，是次LOFT 期間限定店將秉承YAICHI「與日同價」理念，參考日本當地零售價格及日圓兌港元匯率釐定產品價格，但僅限參與YAICHI LOFT TOMO年費會員計劃的顧客。

YAICHI 集團創始人及主席羅盛昌表示，在現時充滿挑戰的經濟環境下，消費者對每一次消費都更加審慎。相比單純將上升成本轉嫁予顧客，更希望建立一個長遠經營模式。他透露，今年2月至今，3COINS會員計劃已吸納超過5萬名會員。

是次LOFT 期間限定店將秉承YAICHI「與日同價」理念。

一年限定店 投資八位數資金

羅盛昌又指，對香港零售市道感樂觀，今次投資了八位數資金，保守期望一年能達到收支平衡。雖然是次LOFT是一年限定店，但若果生意理想，有機會不止一年，甚至開更多門店。

他透露，未來會爲香港引進更多日本品牌，包括生活百貨、美妝、服飾等，打造日系生活零售生態圈。