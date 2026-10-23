RWA拆局｜監管不鬆、技術看似慳皮　為何機構仍爭做代幣化？

談論RWA（真實世界資產代幣化），很多人第一時間想到的是「慳錢」。智能合約取代承銷商，區塊鏈取代清算系統，聽起來像是一場成本革命。但真實情況是技術本身確實便宜，卻不是故事的全部。



發行一個代幣化產品，除了技術部署，還有前期設計、合規審批、持續運營。這些成本疊加起來，目前未必比傳統路徑低。既然如此，為何傳統金融機構、資產管理公司、交易所仍在積極佈局？《香港01》拆解RWA代幣化成本迷思，直指這場變革真正的價值所在。



技術很便宜 「從零到一」卻不便宜

成本結構是解讀RWA行業邏輯的關鍵，亦決定了這場變革能否從小眾實驗走向主流。先看最直接的技術成本。

HashKey的RWA合夥人王普玉經手過不少代幣化項目，從金融資產到實物資產都有涉獵，他直言：「﹙代幣化成本﹚整體在幾萬到幾十萬美金不等，比傳統發行方法要低很多倍。」傳統證券公募涉及承銷商、律師、審計、監管申報等一系列費用，成本遠高於此。而代幣化的技術部署本身很快，「如果只是將資產代幣化發行到鏈上，整個部署過程一到兩週就可以完成。」

但真正耗時的，從來不是技術，而是前期的設計和溝通。事關，每個資產都需要量身定製方案：「Token代表什麼權益？申購贖回機制怎麼設計？二級市場怎麼做市？」這些問題因資產而異，往往需要數週甚至數月的打磨。若涉及定制化開發，比如特殊的分紅自動派發、與外部數據源的複雜對接，開發周期可能從一兩週延長到一兩個月。

HashKey的RWA合夥人王普玉認為，真正耗時的，從來不是技術，而是前期的設計和溝通。每個資產都需要量身定製方案。（HashKey提供）

技術的新增成本極低，但「從零到一」的設計成本是必須的。 純技術部署確實便宜，但要把一個資產真正變成合規的數位代幣，前期的投入遠比想像中多。這道成本，任何發行方都繞不開。

制度成本疊加 合規不是慳錢而是「買保險」

如果說技術成本是「一次性投入」，制度成本則是「持續性開支」。香港大學經管學院金融學助理教授、金管局CBDC專家小組成員游楊指出，代幣化在合規層面的成本不跌反升：「你先需要拿了傳統牌照，你再來找我申請升級，那又是一筆律師費。」

問題的根源在哪裡？游楊將成本歸結為兩個因素：第一，人會帶來成本，「因為人會騙人」；第二，監管有額外的限制要求，會帶來成本。他舉例：「我有一千隻羊要融資，那我這一千隻羊健不健康，這個不是技術的問題。」投行與審計機構仍需實地盤點核查，區塊鏈對此無能為力。區塊鏈的賬簿只能確保鏈上數據不可篡改，卻無法保證鏈下信息在錄入時的真實性。

香港大學經管學院金融學助理教授、金管局CBDC專家小組成員游楊指出，代幣化在合規層面的成本不跌反升。（香港大學網頁截圖）

在他看來，傳統金融的高昂費用並非源於技術落後，而是源於制度性壟斷。「很多成本是由於牌照壟斷，所以它收你很高的費用。」區塊鏈的真正價值，在於以去中介化的技術方案打破牌照壟斷，讓交易回歸市場化定價。但香港目前的監管路徑，恰恰不是在打破壟斷，而是在疊加新成本。

然而，這筆成本並非純粹的浪費。 王普玉提出了一個同樣現實的問題：如果發行實體破產或違約，代幣持有人的權益如何保障？「如果底層資產破產了，Token能不能代表持有人權益？有的地方承認鏈上代幣作為權益憑證的法律地位，有的地方則不承認。」在沒有明確法律規定的情況下，普通投資人要通過傳統的法律渠道起訴發行方，「時間成本和資金成本都非常高。」

換言之，制度成本的本質，是為投資者買一份保險。代幣化若要走向主流，這份保險不能省。問題不是要不要付，而是如何付得更有效率。

證監會最新行動綱領中就代幣化投資產品（包括代幣化黃金及其他現實世界資產）制定監管框架，並支持香港可持續披露生態圈的發展。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

持續運營成本 發行只是開始

技術部署完成了，監管審批通過了，產品上了線。但這不是終點，而是另一筆成本的起點。

南方東英副行政總裁兼首席市場官和弦指出，代幣化不是把傳統基金「複製粘貼」到鏈上。傳統基金有自己的登記、過戶、對帳系統；區塊鏈上的代幣則有錢包地址、智能合約、鏈上交易紀錄。

兩者是兩套不同的帳簿。若與傳統份額混在同一帳本體系中，對帳會極為繁瑣。南方東英的解法是設立獨立的「Unlisted Tokenized Share Class（非上市代幣化股份類別）」，將代幣化份額單獨放在一個帳本體系裡，鏈上鏈下的對帳只需在封閉的類別內進行。

這意味着發行方要同時維護兩套系統：一套傳統的基金運營系統，一套區塊鏈帳本系統。額外的人手、額外的技術對接、額外的合規監控，都是持續性的開支。

南方東英副行政總裁兼首席市場官和弦指出，傳統基金有自己的登記、過戶、對帳系統；區塊鏈上的代幣則有錢包地址、智能合約、鏈上交易紀錄。（資料圖片）

更根本的問題在於，鏈上的申購贖回機制與傳統基金完全不同。和弦指出：「鏈上的申購贖回叫Mint and Burn（鑄造與銷毀），這個流程跟傳統基金完全不一樣。」她還透露，現階段投資者仍以法幣進行申購，未來待港元穩定幣市場成熟後，可直接接入穩定幣支付，但底層資產仍是傳統資產，基金管理人需在後台完成換匯。每一層轉換，都意味着額外的運營成本。

這些成本不會因為技術成熟而自動消失。 它們是代幣化產品日常運作的必要開支，貫穿產品的整個生命周期。

代幣化資產獲得監管批准後，發行方需在選定的區塊鏈上部署智能合約、鑄造代幣（Mint），並通過持牌虛擬資產交易平台或傳統分銷渠道向投資者進行一級市場發售。（Getty Images）

成本不便宜 為何機構仍積極佈局？

技術便宜、制度成本疊加、持續運營開支不菲。三筆賬計算起來，RWA在成本上並不具備壓倒性優勢。既然如此，為何傳統金融機構、資產管理公司、交易所仍在積極佈局？

答案或許不在成本，而在通往「新藍海」的渠道。王普玉觀察到，傳統金融機構的意願非常強，經常主動來溝通：「你們的區塊鏈投資人喜歡什麼資產？我們能把什麼資產搬上鏈？」這種積極性說明，機構看到的不是當下的成本，而是新的分銷渠道，那些持有穩定幣等虛擬資產、不願落鏈的鏈上原生客戶。

對機構而言，多一條渠道，就多一個收入來源。制度成本和運營成本是開拓新渠道的入場費，而這筆入場費，許多機構認為值得。更何況，今天的成本是過渡期的代價。當收益模式逐步遷移到鏈上、當監管框架逐步清晰，這些成本將自然回落。

真正決定RWA成敗的，不是今天的成本高低，而是誰能在過渡期中率先建立起可複製的標準和生態。 成本從來不是機構卻步的理由，RWA的回報，已經在傳統金融的空白處悄然浮現。