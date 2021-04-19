專訪｜CASETiFY網站封鎖內地網民卻有意外發現　仲帶挈淘寶代購

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-04-19 07:15

港產手機殻公司CASETiFY過往未有開拓內地市場，更是封鎖了內地網民到訪其網站，此舉卻使不少內地網民「翻牆」購買產品，也有人會買貨再去淘寶做代購，可謂「無心插柳柳成蔭」。

CASETiFY業務發展高級副總裁莫機權坦言公司下決定前完全沒想過有這個效果，只因公司熟悉外國社交媒體的營銷方式，但內地的社交媒體較多，例如有：淘寶、QQ、微信、小紅書、大眾點評和微博等，「真係唔識做，所以之前就覺得不要入住內地市場。」

不過，眼見不少淘寶代購都會加價20%轉售產品，公司也在考慮進入內地市場，傾向先開網店，之後再在一線城市開設期間限定店「試水溫」。為迎合內地用戶的使用習慣，公司並計劃推出華為、小米旗艦型號的手機殻，惟不會降低手機殻價錢吸客。

點擊下圖，睇睇CASETiFY手機殻有幾硬淨：

手機殻50%物料可循環再造

對於內地抄襲風氣嚴重，莫機權強調最重要是讓客人對品牌有信心，不太擔心抄襲問題，皆因淘寶的客群與公司客群不一樣，公司的產品質數亦較有保證。他以液體流沙手機殻為例，稱「（公司出品的與坊間其他品牌的）睇落外表一模一樣，但我哋全部有哂證書，對人體無害，之前有睇過報道，有啲流沙手機殻入面嘅液體不安全，會灼傷皮膚，就好似買名牌衫著上身都唔會癢咁，買CASETiFY都是信心保證！」此外，公司手機殻50%的物料是可循環再造，客人可把不再使用的舊手機殻拿到門店回收，為環境出一分力。

CASETiFY推出的聯乘款式手機殻不時掀起搶購潮，若果消費者向炒家買貨，如何分辨產品是正貨？莫機權教路最簡單是看看單價是否合理，以及查看手機殻相機鏡頭位置的CASETiFY品牌商標，未來公司會考慮在產品內設有QR碼或NFC晶片等，以加強防偽技術。