專訪｜Kakao Friends吸金力驚人　周邊產品年銷6億　兩招維持人氣

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-02-01 07:30

不少人使用手機發送訊息時，都愛用上卡通貼圖（Stickers）來表達心情，其實商家們設計這些貼圖，除了可以從用戶身上賺錢外，也可打響卡通的知名度，為日後把卡通商品化舖路，韓國「國民卡通」Kakao Friends可謂精於此道。

該公司大中華授權副總經理董宵琛接受《香港01》專訪時表示，貼圖是一種在社交媒體中做推廣的手段，很多人是從Kakao Talk的貼圖認識Kakao Friends，公司便可順勢推出商品和開設實體店，再做產品授權，之後發展其他業務。「迪士尼的卡通都是通過電影走出來，消費者會對這些卡通賦與較高價值，但如果是網絡的卡通，很多人會覺得價值不高，而開設實體店後，就可以拉高IP（知識產權）的價值。當消費者喜歡購買我們自家商品時，他們便會購買利潤較高的授權商品！」

Kakao Friends設有8個角色，當中Ryan及Apeach較受歡迎。（官網截圖）

韓國即時通訊應用程式巨頭KakaoTalk自2010年3月推出，至今在韓國擁有接近4,600萬名用戶，以韓國人口數量5,182萬人來計算，有近88%的韓國人都有使用該程式，而Kakao Friends則是Kakao公司設計的一系列卡通角色，在2012年時借助KakaoTalk 平台作為貼圖上市，自然成為了韓國膾炙人口的卡通。有見Kakao Friends深受歡迎，公司便開設實體店售賣周邊商品，與不同品牌推出授權商品，另亦有推出短視頻、影片、漫畫及設立主題樂園，為IP增值。

Kakao Friends平均一年推出2,000款周邊商品，包括床鋪、服裝、家電、寵物用品、文具等生活用品。董宵琛透露目前Kakao Friends周邊商品全球銷售額達5億元（人民幣．下同）﹙折合約6億港元﹚，大中華區的銷售額為4,500萬元，當中授權商品銷售額約3,000萬元，門店及線上店的平均單價分別是300多元和200多元。

點擊下圖，一覽Kakao Friends的周邊商品：

+ 2 + 2 + 2

購買周邊產品的客戶以女性為主，佔比達75%，男性客戶則佔25%，客戶大多是80後和90後。此外，公司有與許多知名品牌合作推出授權商品，例如：三星、Vans、Nike、美的、KFC和Estée Lauder等。「Kakao Friends在2017年參加了LV巡迴展，是全球唯一一家跟LV有合作的卡通形象，我們的人氣角色Ryan在去年9月更代表韓國Coach去參加紐約時裝周。」

年推500款新品 2招維持粉絲熱度

人氣卡通人物授權有着龐大商機，但維持卡通的人氣方是王道！董宵琛坦言秘訣是不斷推陳出新，公司的周邊商品每年有1500款為長銷款，新品則有500款，設計師們每年都會根據韓國流行趨勢、顏色、風格和圖案繪製20套以上的圖庫，之後從中挑選合適圖片及設計新品。另外，公司會在節日時推出限量版商品，又會夥拍明星推出聯乘商品。

被問及為何未有像Line Friends一樣，跟韓星合作設計卡通角色，她稱公司的卡通角色都是長線發展，若交由明星設計卡通，萬一之後明星傳出負面消息、退役、甚至是解散團體，公司多年來經營卡通的心血相當是白費了，故公司傾向採取3至6個月的短期合作模式，根據潮流轉變，與當下最受歡迎的組合合作。

Kakao Friends在2019年8月與韓國女團TWICE合作，推出一系列由TWICE參與設計的產品。（官方Youtube截圖）

現時Kakao Friends在韓國開設了超過26間門店，另在上海及東京分別開了1間店，歐美地區則主要是在亞馬遜平台作銷售。董宵琛說縱然疫情使零售業大受打擊，但因門市及授權商品銷情理想帶動，公司大中華區銷售有上漲的趨勢。「疫情比較嚴重的地區，例如歐美市場就有一些影響，我們本來打算去年在英國開店，現在也要暫停，而東京的Apeach Cafe亦因疫情而要關店一年多。」她認為人們過去一年已經待在家很久，若果未來疫情逐漸緩和，他們便會外出消費及娛樂，估計今年年底或明年初市道將會反彈，因此，公司正計劃今年9至10月於香港旅遊區開設主題店，並會繼續在中國開店，以捕捉報復式消費商機。另外，公司也將斥資逾億元來開拓東南亞市場。

評泡泡瑪特：靠IP突圍 產業鍊完善

內地潮流玩具公司Pop Mart泡泡瑪特（9992）是「盲盒」市場龍頭，手握90多個IP，在經濟不景下，去年上半年收入仍按年增長50%至8.18億元。Kakao Friends過往也有與泡泡瑪特合作推出「盲盒」玩具，董宵琛覺得泡泡瑪特具有完善IP產業鍊：首先該公司會跟著名藝術家合作，通過盲盒形式提升消費者對IP的認知，2至3年後當某個IP的盲盒銷售額下降時，便可拿該IP做授權商品，以及開設門店，售賣自家商品，延續IP的生命周期。「中國潮流玩具市場才剛剛起步，即使是行業龍頭—泡泡瑪特，在中國潮流玩具市場的市佔率只有8.5%，遠低於日本行業龍頭的25.5%，相信該公司業務仍有不俗的增長空間，而未來市場或會興起更多AI（人工智能）動漫角色。」