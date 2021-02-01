預告在港開實體店　Kakao Friends高層揭銷售秘密　Ryan原型是他

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-02-01 07:45

韓流文化席捲全球，不少港人可能都有聽過韓國「國民卡通」Kakao Friends的大名，甚至去韓國旅遊時會親身到專門店購物。是次《香港01》採訪Kakao Friends大中華授權副總經理董宵琛時，她透露了公司正計劃在9至10月在香港的旅遊區開設專門店，店舖面積大概是120至150平方米。「IP的商品並非必需品，只是為客人帶來附加價值，消費者較少會重複購買商品，故我們傾向在人流較多的旅遊區開店，避免過多商品滯銷！」同時，她也分享了Kakao Friends的銷量秘密。

在Kakao Friends的一眾卡通角色中，Ryan深受大眾喜愛。董宵琛表示Ryan的角色設計原型是Kakao公司創辦人兼董事長金範洙（Brian Kim），形象討人喜歡，是公司目前最受歡迎的卡通，所以公司推出了較多Ryan商品。單單是Ryan，便佔了整體周邊商品銷售額的70%，Apeach則有20%，其他6個卡通便佔了10%。另外，去年7月時，公司增設新角色秋褲貓，這是Ryan收養的流浪貓。「我們會陸續推出新的自營商品，把每年新款商品保持在約500種。」

Apeach令男女消費者失抵抗力

許多剛剛接觸Kakao Friends的人都會以為Ryan和Apeach是情侣，但其實Apeach是一個雌雄同體的桃子。董宵琛笑稱Kakao Friends惟一一對情侶是Frodo和Neo，系列內每一個角色都代表着社會內一個價值觀，例如：Ryan是一隻由非洲逃出來的獅子王，嚮往自由；Apeach外表男性化、搞笑，但內心有一點少女心。公司希望通過粉紅色的Apeach來吸引女性及男性顧客，而從網店及快閃店的商品銷售數據分析中，不少男客人都會購買Apeach的服裝及袋子，故公司未來將為男客人設計更多Apeach商品。

疫情之下，不少零售商都把陣地轉至網上平台，Kakao Friends在中國除了有開設天貓網店外，更有與知名網紅簽約做直播賣貨，包括：「直播一姐」薇婭和「口紅一哥」李佳琦。董宵琛認為網紅帶貨可以讓商品迅速沽清，減少商品庫存量，例如：李佳琦曾直播推銷Biotherm及Kakao Friends聯乘商品「凍齡小藍瓶」及隨機附送的限定萌盒，直播當日已賣出6,000多套，3周內便沽清1萬套。她相信隨著宅經濟抬頭，人們將會花更多時間上網，未來兩年直播帶貨仍是大趨勢。