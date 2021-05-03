專訪｜新世界鄭志雯料本港酒店業終見曙光　有信心疫後香港更強大

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-05-03 07:00

本港將於本月26日與新加坡啟動旅遊氣泡，飽受疫情打擊的旅遊業及酒店業邁向復甦又走近一大步。新世界第三代、瑰麗酒店集團 (Rosewood Hotel Group) 首席行政總裁鄭志雯表示，隨著疫情好轉和市民開始接種疫苗，估計今年夏天休閒旅遊將會強勢反彈，緊接而來的秋冬兩季，商務與團隊旅遊也會開始回復正常，集團繼去年以夏令營的形式為大人和小朋友身訂造各種活動，今年將再下一城，推行更豐富的夏日計劃吸客，稍後會公布更多細節。「終於開始看到隧道盡頭的曙光，瑰麗旗下近乎所有的酒店已經復業，現在香港瑰麗酒店亦差不多恢復正常運作的水平，我對經營情況與未來展望保持樂觀。」

疫情肆虐全球一年多，部分國家更實施封城措施，在全球16個國家管理27間酒店的瑰麗酒店集團，期內一度有18間酒店要停業一段時間，分別位於北美、加勒比海或大西洋、歐洲、中東以及亞洲，惟大中華區的4間酒店（香港瑰麗酒店、廣州瑰麗酒店、三亞保利瑰麗酒店和北京瑰麗酒店）就一直有開業，目前瑰麗品牌旗下近乎所有的酒店已經復業，只有4間尚未重開。

鄭志雯透露在Staycation（宅度假）趨勢興起下，大中華區今年首季的客房入住率平均達到 50至60％，當中廣州瑰麗酒店和三亞保利瑰麗酒店入住率更達至80%以上，而香港瑰麗酒店的入住率則約50至60％，顯示本地消費市場正逐步恢復。在2月情人節帶動下，該月入住率接近七成。

旅發局由3月26日起推出「賞你住活動」，市民於香港零售和餐飲商戶消費滿800元便可參加，活動反應熱烈，已全數換領完畢。（賞你住網頁截圖）

推外賣及廚師上門烹製服務 幫補餐飲收入

另外，旅發局近期推出「賞你住活動」也有助刺激生意，鄭志雯指活動反應非常好，根據網上數據，香港瑰麗酒店的名額都已經爆滿，相信可令第二季入住率錄得較佳的升幅。在餐飲業務方面，酒店推出了外賣服務和廚師上門烹製服務「Chef Supper Club」，又開設廚師在線烹飪課程，以幫補餐飲收入。鄭志雯指隨着港府放寬餐飲業的堂食限制，更多顧客前來餐廳用餐，使酒店餐飲業務表現出色，好過在疫情前制定的目標。

經此一役，大眾旅遊時更為關注衛生安全問題，人們的旅遊模式隨之改變。鄭志雯認為疫情大流行使市民以一種前所未有的全新方式開展日常生活，未來旅客將會更注重健康與安全、靈活與透明，以及個性化服務，集團為此重新思考了酒店設計到賓客體驗等各方面環節，以迎合客人的喜好，例如：推出健康與安全措施「Commitment to Care」、預訂政策變得更靈活等，而且要確保客人完成所有測試與隔離要求。「疫情目前仍然在影響着世界，特別是旅遊服務業，隨着全球疫苗的推廣普及， 旅行業正以驚人的速度反彈，我對未來保持樂觀，之後本港開關後，人們仍會較為謹慎地旅遊，故本地遊和鄰近周邊地區的旅行仍將繼續受到歡迎。」

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因此，在疫情爆發後，瑰麗酒店集團仍持續發展海外業務，並宣布了多個全新酒店項目：包括上海瑰麗酒店、阿姆斯特丹瑰丽酒店、羅馬瑰麗酒店、倫敦梅費爾瑰麗酒店、沖繩宮古島瑰麗酒店、芽莊新世界酒店、富國島新世界度假酒店和二世古新世界·羽·度假村。

鄭志雯稱集團目前僅瑰麗酒店品牌就有22間新開發酒店項目，所承接的每一個新項目均經過仔細考量，未來將會繼續加大投資在大中華與歐洲主要市場，向客人打造能反映目的地歷史、文化與地理特色的真實而獨特體驗。

早前有傳瑰麗酒店集團擬通過SPAC上市集資最多4億美元，鄭志雯未有回應傳聞。

料港旅遊業仍可再次崛起

鄭志雯自2008年加入瑰麗酒店集團，經歷過旅遊業的高低起伏，去年10月更成為了香港旅發局新成員，為局方不同範疇的工作提供意見。鄭志雯覺得新冠疫情是當前最具挑戰的時期之一，但這些艱難的日子終會過去，就像2003年的沙士一樣。香港是一個極富彈性的城市，縱使面臨過無數次的變化與挑戰，每一次都能再次崛起，且變得比以前更爲強大，「堅信這次也不例外，經歷過最近事件後的香港一定會變得更為強大！」

再者香港擁有濃厚的歷史文化底蘊，中西合壁文化匯集在此地，更有各式各樣的美食，吸引多國旅客訪港。鄭志雯相信未來香港仍會是國際領先都市與全球一流旅行目的地，對香港旅遊業的復興與持續增長充滿信心。她又希望這次的疫情能警醒人們去呵護生命中重要的人，繼續維繫與家人和朋友、同僚和鄰里、全球社區的關係，珍惜相聚的時刻。