美心請實習出手高過Big 4　冀吸更多新血加盟　申請者要過4關

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-05-06 10:59

隨着疫情回穩，本港經濟正逐步恢復，不少企業亦開始招聘更多人手。美心集團最近亦重啟Trainee Programme（實習計劃），希望吸引更多新血加盟。美心集團高級人力資源總監林嘉儀表示，集團目前每個部門都缺人，故一直都有招聘人手，歡迎有興趣認識餐飲業嘅年輕人加入集團，「未來嘅世界係由年輕人主導，未來集團嘅客人都係年輕人，希望同年輕人一齊為市民提供更好嘅產品及服務！」

傳統餐飲行業工時長，薪金不高，較難吸引年青人入行，惟林嘉儀透露實習生的薪金甚至「高過Big 4」，也可享有其他員工福利，包括在員工餐廳吃飯有7折優惠，在集團旗下餐廳消費有85折優惠；可在員工餐廳試食新產品；拿到免費月餅，以接近半價的員工優惠價購買節日產品；優先認購流心奶黃月餅（有若干限額）等。

若能順利在實習計劃「畢業」，職級會直接跳到高級主任（Senior officer）級別，曾有表現出色的實習生直接晉升為助理經理（Assistant Manager）職級。

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可申請調派出國工作

除了有優厚的待遇外，實習生亦會由資深員工帶領，邊做邊學。林嘉儀說為了使實習生了解每日工作事項及有機會參與大型項目，他們大概半年轉一次工作部門，如他們有興趣，也可以申請調派到內地或東南亞分部工作。在計劃完結之際，他們需要在管理層面前作匯報，講述自己過去一年的工作成果。

林嘉儀透露根據前年經驗，計劃大概有900至1,000份申請，惟今年失業情況嚴峻，故難以估計申請情況。（受訪者提供圖片）

實習計劃將由5月1日開始接受報名，6月6日截止，申請人士需要經過虛擬遊戲、心理評測及個人評測、虛擬面試和終極面試4大關卡，最後集團將會揀選約20至40名實習生，分派到人事部、資訊科技部、食品研發部、供應鏈管理部、營運部門等，他們將在8月上任新崗位，該項實習計劃為期一年。

在去年年初，美心向香港所有員工派錢，全職員工派2,000元，兼職員工派1,000元。被問及今年會否推出類似措施，林嘉儀說集團一直關注員工需要，可是現在經濟環境比較艱難，惟若集團有能力做到，都會盡量回饋員工。

對於美心創辦人伍沾德長女伍淑清曾發表放棄年輕人之言論，使不少年輕人對美心有較負面印象，她稱集團不會刻意做一些事去「澄清」，將會按照原本的發展計劃，專注做實事。