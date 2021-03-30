捷榮：港人對急凍及預製食品需求上升　料首季銷售表現平穩

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-03-30 08:00

疫情之下，不少市民傾向在家煮食，為捕捉這股宅經濟的商機，老牌咖啡紅茶品牌捷榮國際（2119）將加大力度拓展B2C（企業對客戶）業務，例如：在旗下的「Papa Chef 」品牌增設急凍和牛、西班牙黑毛豬及預製食品種類；又計劃在4月1日至30日參加香港市集協會在荃灣愉景新城舉辦的「高老山街食の祭」市集，以直接接觸更多目標客戶群。

集團企業市務部市務經理何嘉慧表示，疫情期間，港人對急凍及預製食品需求上升，集團的網店業務銷售錄不俗升幅，在晚市堂食限制措施放寬後，集團的業務正逐漸恢復，估計首季銷售表現平穩，未來集團將會使用結合線上及線下的營運模式，發展網購和參加不同市集，以吸引不同客戶群。

點擊下圖，一覽捷榮在市集內的特色食品：

捷榮在該市集開設了2個攤位，分別售賣飲品及食物，包括：日式風味咖啡、咸檸梳打清酒、日式芝心牛肉漢堡飯團及7式雞桶。何嘉慧透露咸檸梳打清酒是集團特別調配，只限在市集發售，而集團今年的主題是港式經典，希望透過罐裝飲品重現香港經典餐飲文化，讓大眾隨時隨地都感受到港式風味，其後擬推出薑檸樂、以及有氣酸梅湯（罐裝），研發期約3至9個月，每罐售價約10元左右。有見近年港人愈來愈注重咖啡質素，集團正計劃在第三季推出世界咖啡品鑑得獎系列產品，以及Una Pausa精品咖啡，這些高品質咖啡產品定價暫定較一般咖啡產品高。

捷榮近期成為歐洲植物奶品牌Alpro的獨家分銷商，把燕麥奶及椰子奶等植物奶引入本港。（鄺月婷攝）

為連鎖茶餐廳設計植物奶餐單

同時，攤檔內也有出售以植物奶調配的特飲，希望讓客人試一試植物奶的味道及了解其益處，何嘉慧稱：「集團也有跟連鎖茶餐廳品牌洽談中，為他們設計植物奶餐單及特飲，例如：港式奶茶、椰香咖啡、椰汁紅豆冰、香草奶茶等，讓餐飲客戶可向客人提供更多選擇。」

捷榮現正設立一條肉類加工線，計劃以自家品牌向B2B客戶銷售定製食品，加工線將會包括切肉及切片設備，預計於2021年下半年投產。何嘉慧說加工線主要生產急凍及預製食品，除了會生產現有產品，集團正研究推出罐頭產品，惟可能要到明年方可面世。她續道其後集團將首先重點發展4個大灣區城市：珠海及中山、廣州、深圳、東莞，將在廣州和深圳開設辦公室，並在東莞設立廠房。此外，集團的內地銷售團隊正與內地火鍋店和茶飲店發挖合作機會，希望提升市場滲透率。