LEGO港區銷售去年勁升　呢個系列數周沽清　風頭不遜小熊維尼

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-05-24 07:15

疫情肆虐逾一年，零售業遭受重創，不少零售商紛紛關店或削減門店面積，惟生產及銷售塑膠積木的Lego卻決定逆市開店。Lego香港、澳門及台灣區域董事總經理Troy Taylor認為網店是一種營銷工具，客人查詢產品庫存和尋覓心頭好，實體店則可讓客人「拎上手」試玩，了解產品細節及有趣的設計，使消費者留下深刻印象，「網店和實體店將會並存，不會有一個取代另一個。」

他指儘管本港失業率高企，人們消費時或會較為審慎，但公司生意不跌反升。加上香港LEGO定價已是亞洲區內最便宜的其中一個地方，故相信沒有折扣也不會對銷情有太大影響。

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去年疫情肆虐全球，一些國家更要實施封城措施，以防止疫情擴散，很多人均要居家抗疫，砌Lego便成為了他們消磨時間的好方法，最終令Lego去年收入按年上升13%至437億元丹麥克朗（約544億港元），消費者銷售額則增長21%。Troy Taylor透露去年香港銷售額錄得高雙位數增長，網上銷售額按年增長3倍，這個趨勢在今年仍然持續，增長速度甚至比去年更快。

花藝LEGO數周沽清

當中較為熱賣的是Super Mario（超級瑪利奧）、迪士尼公司、小熊維尼和花藝系列等產品。「在疫情期間，不少成人都會在家砌LEGO，而女性比較喜歡花藝，因此我們就推出了花藝系列產品，這些產品也可裝飾家居，故很受客人歡迎，推出數周後便已全數沽清，未來我們會推出更多家居裝飾的產品！」

LEGO的主要客戶是小孩子，但仍有不少成人是品牌的支持者，甚至會排隊買LEGO。Troy Taylor說Kidult（童心未泯的成年人）並非公司的主要目標客戶群，以澳洲、紐西蘭、美國和英國為例，大部分客戶是6至12歲的兒童，但香港的玩具收藏風氣盛行，是世界上最多活躍LEGO粉絲的地方，成人客戶的銷售增長率也是最高。這些玩家傾向購買貴價系列產品，一般會買5至6套，「雖然香港人的居住地方較小，惟這未有影響到他們購買LEGO，近年來他們由平均買3至4套，升到買5至6套，似乎是愈買愈多呢！」不過公司將會繼續把重心放在兒童客人，希望讓他們從小就喜歡公司的產品，成為大人後仍舊會玩LEGO。

LEGO繼推出哈利波特斜角巷積木套裝後，去年11月又推出「霍格華茲時刻」新系列，產品外觀是立體書，打開則可以拼出課堂場景。（鄭子峰攝）

聯乘產品化危為機

科技發展改變了大眾的生活，過往電腦及遊戲機興起亦對LEGO銷售造成衝擊，最終公司靠推出聯乘產品化危為機。Troy Taylor認為聯乘產品可吸引更多未曾接觸過LEGO的客人購買產品，有助兩個品牌擴闊客路，是交叉推廣的銷售模式，因此公司推出了哈利波特、蝙蝠俠或星球大戰產品，未來公司將與迪士尼、華納兄弟、任天堂等維持合作關係，又會跨界別地進軍日常產品，例如：公司夥拍UNIQLO推出服裝、跟adidas推出聯名鞋款等，惟公司現階段未有考慮與泡泡瑪特（9992）推出盲盒積木。

疫情時有個別零售商決定關閉實體店，轉戰網購業務，不過，Troy Taylor指在疫情嚴峻時，LEGO 香港網購業務的確大幅增長，惟當疫情好轉和政府放寬社交措施時，市民便會重新到店購物，希望親身體驗和觸摸到產品，新加坡亦有類似情況，這可能因為香港和新加坡購物、用餐和娛樂均較方便，而外國居民外出時通常要開車，到達目的地後，還要找地方泊車，比較不便，故他們較喜歡使用網購。有見及此，公司將會雙軌發展網購及實體店業務，讓客人可以事先在網店內搜尋想購買的商品，再到店內看看產品的細節及獨特之處。

設於尖沙咀K11 MUSEA的香港樂高探索中心3月開幕，是全港最大親子主題室內遊樂場。（資料圖片）

傾向進駐民生區

目前LEGO在香港設有5間分店和1間室內遊樂場香港樂高探索中心，Troy Taylor透露公司自進入香港市場後，一直有探索更多開店機會，希望揀選面積較大的店址，人流要夠旺，不會因一時租金水平下跌就去開設更多分店，反而是以未來4至6年的年期來作長遠規劃。「我們的戰略是首年在遊客區開店，之後就在民生區開店。」

他續道沙田新城市廣場分店是其全港最小的店舖，但總面積也有2,000呎，未來公司不會再開設比該店更小的門店，以維持一定質素的客戶體驗。