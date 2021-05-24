專訪｜曾想當足球員　LEGO港舵手分享入行經過︰讓小孩笑很有意義

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-05-24 07:00

不少人兒時的夢想就是在知名玩具品牌公司工作，LEGO香港、澳門及台灣區域董事總經理Troy Taylor自4歲時媽媽帶他去看樂高展覽後，便迷上了砌LEGO積木，不過，他只是以此為興趣，從來沒想過會進入LEGO工作，且一做就做了差不多20年。

在大學畢業後，他的目標是成為足球選手，偶然間發現LEGO在聘請人手，就「膽粗粗」地遞履歷嘗試應徵，最終獲得聘用，把興趣成為自己的職業。其後他慢慢由業務銷售員晉升到客戶經理、銷售總監和營銷總監，再到現在的港澳台區董事總經理。

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零件缺失可申請補發

Troy Taylor坦言在玩具行業工作是一件很棒的事，皆因公司製造的玩具可讓小孩子臉上展現笑容和喜悅，非常有意義。而且香港大部分人都從事金融和地產行業，當他告訴他人自己是在LEGO工作，通常他人都會覺得這是很有趣的工作，「我很多朋友知道我在LEGO工作後，會叫我幫忙訂購特別版款式，例如是訂林寶堅尼LEGO，當有積木零件缺失和損毀時，又會叫我幫手申請補發，其實我都要循正規途徑去處理！」

他透露自己亦有不少LEGO收藏品，當中最喜歡的藏品是2007年推出的巴黎鐵塔和合體機器人。「LEGO積木不只是玩具，更是一種建材，希望可以令客人可以成為LEGO的建築師。」的確，LEGO不止可以砌出車子和太空船，更可以拼砌藝術品和建築物，例如：香港地標尖沙咀鐘樓及中環前立法會大樓、悉尼歌劇院、自由女神像等。

LEGO辦公室內有不少有趣設計，這是以超過6萬顆粒積木拼砌的 3D 香港人兼 LEGO 自動轉換訊號交通燈，可以轉換交通燈的燈號。（鄭子峰攝）

Troy Taylor見證了LEGO多年來的高低起伏，在2005至2006年期間，公司曾面對電子產品的衝擊，銷售陷入低谷，最終憑藉推出聯乘產品翻身。他說該段時期是相當困難，但始終不及本港在2019年爆發社會運動那時候這麼艱難，當時LEGO的分店不時要關門，管理層亦難以預先作出準備，只好「摸着石頭過河」地見招拆招，惟這卻令公司在疫情侵襲時迅速把銷售搬到網上平台，最終錄得理想的銷售情況。

「10至15年前，小孩子玩簡單的LEGO積木就已經十分滿足，現在小孩子喜歡超級英雄，所以我們將會推出更多聯乘產品，產品內會增加更多科技元素，可以着燈和發出聲音，未來甚至可以用上手機內的藍芽裝置，來控制LEGO車子。」Troy Taylor說道。