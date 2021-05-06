【LEGO】繼大熱花卉系列後　天堂鳥植物積木勢成下一個必搶設計？

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-05-06 19:25

LEGO較早前宣布將推出天堂鳥 Birds of Paradise模型，上回搶不到花卉樂高系列的朋友，今回絕對不容錯過。

LEGO較早前宣布將推出天堂鳥 Birds of Paradise模型（LEGO）

本年一月，LEGO推出品牌史上最具詩意的花卉樂高系列，系列共有花束、盆景樹及櫻花樹三個版本，花束款式共有756塊部件，盆景樹則有878塊。官方宣傳照發布後，系列立即成為網民焦點，加上$49.99美金（約$388港元）親民定價，結果系列在短時間內火速售罄。



回顧上回花卉樂高系列：

有見及此，LEGO較早前宣布再度以植物為原型，設計出天堂鳥Birds of Paradise模型。天堂鳥Birds of Paradise模型共有1173塊部件，據悉單是底部花盆的直徑便有13公分，最高的枝葉更高逾46公分，吸睛度足可媲美真正的天堂鳥。與一般的樂高模型一樣，買家亦可按照喜好隨意將模型拼砌成心目中的樣子。

天堂鳥積木設計細節相當精緻。（LEGO）

相關圖片發布後，不少網民馬上關注發售日及定價，更有網民擔憂模型在消息公布前早已售罄。然而大家無需擔心，天堂鳥Birds of Paradise模型尚未正式發售，而暫時僅有消息指此設計將於8月1日率先在美國發售，定價為$99美金（約$769港元），有興趣的朋友不容錯過。