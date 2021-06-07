港大畢業生搞初創　研人工智能技術助政府部門破解鼠患問題

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-06-07 07:30

本港有不少鼠患黑點，老鼠除了帶來衛生問題，亦對居民造成滋擾。初創企業集智坊（Datax Limited）使用熱能探測攝錄機，配以人工智能分析技術，自動識別和監察老鼠在多個鼠患黑點的活動範圍和活躍程度，協助政府部門揀選合適位置，來放置殺鼠劑及捕鼠器，執行更具針對性的滅鼠工作。負責該項目的集智坊客戶總監馮兆軒透露公司分別在旺角及九龍城區數十條食肆後巷放置了熱能探測攝錄機，每條後巷擺放約1至3部，「睇片可以發現啲老鼠會一堆咁出黎，試過1個監測點有成20至30隻老鼠！」

集智坊由5位香港大學畢業生在2017年底成立，公司提供影片語音辨識系統、⽂檔資料⾃動識別及提取系統、物件及動作的⾃動標註系統、文字自動標註系統等技術，目前有30至40名客戶，包括：不同的政府部門、本地銀行、物管公司及製造業廠商，因公司不斷投資在研發方面，至今尚未收支平衡。聯合創辦人及技術總監龍羽騫表示物件及動作的⾃動標註系統較受客戶歡迎，該系統可監察人和動物的動作除了可以用作自動識別老鼠之外，更可為製造業廠商做品質控制，篩走有瑕疵或破損的產品，甚至拍攝那些地區有人非法傾倒垃圾、拍到超速駕駛車輛的車牌等。

集智坊的物件及動作的⾃動標註系統較受客戶歡迎，基本收費為5至10萬元。（Datax Limited網頁截圖）

物件及動作⾃動標註系統基本收費5萬起

一般而言，集智坊的物件及動作的⾃動標註系統基本收費為5至10萬元，若項目較為複雜，收費可高達100萬元。龍羽騫指項目的洽談、研發、測試和落實簽約通常需時數個月，公司收集好數據後，會在1個月內提供分析報告。他舉例道製造業廠商會在生產線上安裝3個鏡頭，拍攝產品上、左和右的照片，之後再把產品換位，拍攝產品底部照片，以查找產品有沒有瑕疵，「客人普遍想減少改動硬件，愈少改動就愈好，擔心改咁多會洗好多錢，最好只裝個鏡頭就做到哂啲嘢。」

今年年初，集智坊的人工智能分析技術在協助政府部門滅鼠時大派用場，該技術可偵測老鼠活動的進入點、路徑和經常出沒的範圍，有助執行更具針對性的滅鼠工作。為了避免老鼠咬斷電線，以及防止裝置被弄濕，龍羽騫指公司用了大型防水膠箱去放置電子部件和重達20公斤的大電池，再把鏡頭安裝在長形柱子上，每個檢測點大概拍攝一星期，之後就把裝置移到下一個檢測點，「每一次project有50至100個地點，我哋已經做左2至3次，都係配合返政府部門嘅行動，所以冇特定時間表，一年都會有好多次。」

該項技術可以讓政府部門在滅鼠行動前後安裝攝錄機進行分析，量化及檢視行動的成效。（張浩維攝）

保障私隱 黑膠紙封好視像鏡頭

在鬧市安裝攝影鏡頭，或會涉及市民的私隱，龍羽騫說大部分市面鏡頭都會同時設有視像鏡頭和熱感應鏡頭，為了保障市民私隱，公司會用黑膠紙封好視像鏡頭，確保不會拍攝到市民的面容，只會使用熱感應鏡頭來查看老鼠的活動。「有啲情況少不免會用到視像鏡頭，我哋會植入一個程式，永久地將啲人嘅樣整到模糊，之後再處理資料。」

除了鼠患外，這個技術可否識別到蟑螂和蚊兩大害蟲呢？馮兆軒坦言老鼠是恆溫動物，而蟑螂和蚊是冷血動物，加上體積細小，難以用普通視像鏡頭和熱感應鏡頭拍攝到它們，需要用到雷射鏡頭，但使用熱感應鏡頭成本只需3,000元，此款鏡頭成本較熱感應鏡頭高10至20倍，硬件成本昂貴得多，技術也未太成熟，若真的要使用，研發時間會更長。

龍羽騫在中學時已立志做科研，他認為現時網上有不少資源和途徑讓年輕人自學AI的知識，未必要靠正規的課程學習。（張浩維攝）

不少香港年青人在畢業後都會選擇投身醫療、銀行業等起薪點及前景較佳的行業，然而龍羽騫自從中學就讀皇仁書院時，便發現自己喜歡做科研，最終他大學時升讀香港大學工商管理學(資訊系統)雙學位課程，大學未畢業就跟同學一同創立集智坊。他說自己沒有刻意地想甚麼時候創業，只是想繼續做自己喜歡做的事，例如是研究人工智能技術和開發應用程式，「我哋都有攞到唔同嘅資助、都有投資者注資，做落都還可以，所以我畢業後都響呢間公司做。」他認為若港府希望推動初創發展，應要鼓勵企業嘗試採用創新科技，旨因不少公司都是看到有其他公司做，才會「跟住做」，反觀台灣企業是願意主動投資去試用初創企業的解決方案，這樣將會有助推動創新科技達至廣泛應用。

霍露明坦言許多初創企業的技術很難向潛在終端用戶解釋，STP Platform可讓他們預先演繹相關技術，大大提升配對成功率。（鄺月婷攝）

科技園推「STP Platform」助初創拓生意

最近科技園推出了科技驗證服務平台「STP Platform」，目前有30至40間初創公司參加。該平台提供虛擬及實體場境測試功能，讓政府部門和企業預先看到若採用這些初創企業的技術可達至的效果，大大降低他們採用新技術時的成本及風險，並加快達成概念驗證（PoC），而初創公司就會根據不同客戶的需求，以項目形式來設計解決方案。集智坊亦是該平台AI先導項目的參加者，公司有為政府部門提供鼠類自動識別技術，透過紅外線熱感應鏡頭監察老鼠的蹤跡和出沒範圍，從而更有效地放置殺鼠劑及捕鼠器，再分析和檢視滅鼠行動的成效。

科技園人工智能、機械人技術平台及精密工程總監霍露明認為，集智坊專注做好人工智能技術，知道要如何利用和分析收集好的數據，因此可在芸芸參加者中贏得政府部門合約，「好多初創企業都唔知自己做緊乜，唔太識點應用自己嘅技術，但其實同一個技術，可以應用到唔同範疇！」她續指該平台會透過虛擬沙盒環境測試各間初創公司的解決方案，之後評估那一間初創公司的得分最高，再讓客戶在匿名的情況下，只根據各個解決方案的成效，決定會否採用初創公司的解決方案。「用公平嘅方法去睇到實際結果，最終用唔用都係啲客決定，啲初創公司都會知道自己嘅實力，再去改善佢哋既研發方式，例如係提升準確度或降低成本。」