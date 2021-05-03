一個概念值十萬　數碼港「拍住上」撐初創創新

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-03 08:00

每間初創最初均由一個創新概念開始，其後不斷被市場反覆驗證，初創公司便一路變強或被淘汰出局。數碼港「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃和抗疫基金金融科技人才計劃（FAST），分別批出每項目10萬元及每月1萬元的資金予合資格的初創企業，以支持創新項目發展。

兩項計劃均由財經事務及庫務局委託數碼港進行。「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃就創新金融服務產品進行概念驗證測試（Proof-of-concept），並推動金融機構與金融科技企業合作。政府已預留1,000萬元資助，予合資格的初創企業。每個獲批項目可獲10萬元資助，如涉及跨金融界別或距境應用等項目，最多可獲15萬元資助。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，目前有逾100間初創公司表示有興趣，而當中有約90間初創企業合符資格並進入提交完整概念報告的程序。「10萬元的金額雖然不多，但對初創企業來說，得到數碼港批出資金，是對其概念的認可，亦有助企業們外出再找其他投資者。」

初創概念獲市場認可為重要準則

初創公司iDDY就是參與是次「拍住上」的一員，公司主營投資虛擬助手，於聊天室以聊天機器人為用戶提供財經資訊，尤如「財經界的Siri」。iDDY聯合創辦人陳耀峻表示，在尋找金融機構合作時碰上不少釘子，「當初公司無人認識、無人有信心，要將產品概念賣給金融機構實在有難度，現有『拍住上』和數碼港推廣之下，可接觸到不少金融機構。」他指，過去接觸過3至4間金融機構，目前有1間金融機構認可其概念，該機構為中資券商行，而iDDY現亦進入遞交完整概念報告階段。此外，公司亦有意於今年獲取香港證監會「4號牌」（提供證券諮詢）。

「拍住上」已於4月30日完成首階段申請，而視乎名額而決定會否開展第二階段，第二階段料將於5月9日至6月30日進行。初創企業需獲得金融機構認可及贊同其概念，才可進入提交完整概念報告的程序。

金融機構對監管科技需求漸大

既然有了概念賣家，亦要與買家成功配對才可成事。作為金融機構一方的恒生銀行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍表示，銀行也需要透過初創公司來改善服務客戶和自身的能力，而「拍住上」正好降低了成本和風險的顧慮。

李文龍指，過去恒生曾就遙距醫療、藥物物流、為航空行業人員提供外匯管理等方面上，與初創企業合作。「未來有意在跨行業和跨地域上發展，特別是大灣區，恒生或可將部分不敏感的數據予初創公司去進行測試」。他表示，由於恒生銀行是持牌機構，必須符合監管要求，未來對監管科技（RegTech）的需求亦會愈來愈大。

另外，數碼港亦推出抗疫基金金融科技人才計劃，旨在創造新的金融科技工作機會，總共有1,000個補貼名額，以先到先得的方式公開申請，每間金融科技公司可以申請一個新全職職位補貼，資助額須全數用作支薪，為期最長12個月。陳思源指，「至今已接獲超過860宗申請，其中逾650宗申請已通過資格審核，並有超過470間金融公司已有新員工履新。」