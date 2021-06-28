L'Oréal訪問｜建共融工作環境　港一姐任職20年　難忘韓國爆疫

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-06-28 09:43

不少跨國企業都向員工提供優厚完善的福利，希望讓員工做得開心，這樣他們的生產效率自然水漲船高，也可減低員工流失率。化妝品公司歐萊雅香港總裁暨董事總經理余寶珍認為企業除了要向員工提供不同的福利外，也要持續培訓員工，讓他們不斷學習，並要為員工提供充裕的事業發展空間，方可提升員工忠誠度。「希望員工有個共融嘅工作環境，有好嘅福利，響度學到好多嘢，令佢哋覺得響呢間公司做係好開心、好驕傲！」

歐萊雅是全球最大的化妝品公司，其香港辦公室位於灣仔，辦公室的座位設計是「自由坐位」，每個部門會獲劃分一個特定區域，讓員工自行決定在區內哪個位置工作，他們可以選擇坐在高枱或可調節高度的辦公桌，如要召開會議或講電話，則可到包廂、電話房和會議室內進行，公司更設有殘疾人士洗手間和哺乳室，以照顧不同員工的需要。

此外，員工平日可在飯堂內享用半價優惠，每逢星期五就有免費早餐，提供麵包、沙律、乳酪及果汁等食品和飲品，每一層的茶水間還有免費水果和茶飲，更可獲得免費產品試用和員工購物福利。同時，公司設有彈性工作時間，讓員工自行選擇在早上7時半至10時這段時間開始上班，工作9小時後便可下班。

余寶珍坦言公司實施彈性工時多年，措施相當受員工歡迎，他們可以下班後有更多時間陪伴子女，也可以用作進修。即使疫情逐漸緩和，不少公司讓員工重回辦公室工作，公司則決定反其道而行，讓員工每星期最多兩日在家工作，讓他們更好地兼顧工作和家庭。「我哋差唔多有四成員工是在職母親，都有好多係爸爸，收到唔少同事反映在家工作措施幫到佢哋湊小朋友，所以公司就決定聽取同事意見，想推出以人為本嘅措施！」若然員工覺得在公司工作會更適合自己，也可以如常回到辦公室工作。

舉辦興趣班 讓員工平衡工作和生活

做好硬件後，軟件也是不可或缺的一環，公司亦會為員工作持續培訓，以及制定事業發展空間，甚至員工有意轉到其他部門工作，公司都會與他們商討，以配合他們的個人需要。余寶珍稱為了讓員工平衡工作和生活，公司更會舉辦興趣班，如：瑜珈班、月餅和蛋糕製作班等，也會有團隊建立活動，以培訓員工的團隊合作精神和加強歸屬感。

余寶珍坦言集團理念跟其個人理念相近，不只想做好美妝，並要為客人帶來滿足感。（鄭子峰攝）

因工作環境理想，晉升發展工間也不俗，余寶珍在歐萊雅一做就做了20年，她笑指自己工作這麼久，1日也不覺得沉悶，皆因美妝行業可以為客人解決儀表上的問題，例如是脫髮、有頭皮屑、暗瘡、皺紋等，令他們變得更自信和漂亮，加上這個行業競爭激烈，又會善用科技來銷售，不同時期都會有變化，「歐萊雅好專注做美妝，冇其他範疇，真係好用心去做，由人材到科技投資，在這個行業是佼佼者，我真係好鐘意呢間公司。」

最難忘韓國爆發中東呼吸綜合症

她憶述自己最難忘的經歷是2015年時韓國爆發中東呼吸綜合症，當時她任職亞太區旅遊零售董事總經理，負責亞太區內25個國家的免稅店生意，本來韓國仁川機場免稅店生意佔全球免稅店一大部分，在疫情爆發後，過往人流不絕的仁川機場就變得水盡鵝飛，對生意造成重大打擊。其後，公司發現旅客轉到泰國、日本和香港旅行，便立即調配資源到這些地方，最終彌補到部分業績。余寶珍認為這個經歷令她明白到天災、公眾衛生問題屬於不可控制因素，但企業管理層可以靈活應變來減少損失，「我係鐘意挑戰，呢啲挑戰會令公司更強壯。」而這次疫情後，公司也是採取靈活變通的措施，使業務逐漸恢復。

作為管理層，每日工作必定十分繁忙，有時候可能要捱夜工作，若遇上睡眠時間不足，如何可以為肌膚急救？余寶珍表示她會在睡覺前或隔天早上上班前敷面膜，令皮膚狀態變得好一點。另外，她也會用上不同的化妝技巧，包括用遮瑕膏遮黑眼圈、使用光影和暗影改善面部輪廓及暗沈膚色等。「要配合唔同產品，搽嘅時候都要有技巧，呢啲都係平時我哋啲美容顧問和化妝師教我。」