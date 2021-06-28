L'Oréal訪問｜疫下電商業務突圍　擬第四季推「自製唇膏機」吸客

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-06-28 09:34

疫情持續一年多，不少女士因為日日戴口罩，化妝也化少了，或者只會化眼妝，不搽唇膏，這些消費者使用習慣的改變，對化妝品銷情造成影響。全球最大化妝品公司歐萊雅（L'Oréal）香港總裁暨董事總經理余寶珍接受《香港01》訪問時表示，疫情影響化妝品銷售，尤其是唇膏的銷情，客人轉至購買保濕和持久的化妝品、防曬產品，買唇膏就要買啞面、霧面的唇膏，「以前啲人會追色，呢期朝流興咩色，就會去買果幾隻色，依家會想買唔甩色嘅唇膏，驚痴到落口罩，同埋想襟用啲！」

疫情期間每日戴口罩，加上夏天時天氣悶熱，令面部更易出油，增加誘發粉刺和暗瘡問題的機會，亦改變了人們買化妝品的習慣。歐萊雅早前調查便發現，疫情之後，八成受訪用家使用更多深層清潔產品、暗瘡產品及油性皮膚相關產品；約72%客人希望購買更持久的唇膏和粉底。

余寶珍坦言疫情使大眾對健康的認知提高，人們對醫學美妝有更高需求，也希望使用更多深層清潔、去油、輕柔保濕和清爽產品，避免出現「口罩肌」。另一方面，鑑於戴上口罩後，只可看到眼部妝容，故不少女士會重點化眼妝，導致眼影、眼線、眉筆等眼妝產品銷量上升，因此公司在推廣及銷售策略中做了相應的調節。

不少女士每天長時間戴著口罩，化妝時會重點化眼妝。（Getty Images）

首季亞太區銷售額升近24%

儘管疫情仍然持續，但原來美妝行業已開始復甦。歐萊雅全球首季銷售額按年增長10.2%，至76.15億歐元，當中亞太區銷售額按年上升23.8%，中國銷售額則增長37.9%。余寶珍形容亞太區首季生意已回到疫情前水平，對前景感到樂觀，在香港業務方面，美妝行業生意在2月時就回復到正增長，公司更有部分品牌的銷售額回到疫情前水平，當中有的是大眾化品牌、有的是貴價品牌。「我哋響香港有18個品牌，好貴到好平都有，符合不同客人需要，近年發現客人購買產品時，由價錢主導變到去由價值主導，唔再係睇產品平定貴，而係睇下值唔值得！」

有見客人更為重視產品價值，公司除了透過科研，不斷提高產品質素之外，又有推出更多個人化產品，例如旗下醫學美容品牌設有個人化精華調配方案，可針對客人的肌膚問題，再由醫學護膚顧問調配產品；頭髮護理品牌就提供髮絲改造療程，為客人在髮廊實驗室內度身訂造護髮療程。

余寶珍透露公司將在今年第四季在出售AI智能家用設備「Perso」，客人可使用YSL紅色、裸色、橙色或紫紅色的彩色墨盒套裝，自行調配單劑量的口紅色調，可調配出過千種顏色組合。

客人可使用智能家用設備「Perso」，製作出數千種定制的口紅色調。（歐萊雅旗下YSL品牌網頁圖片）

AI設備調配一次性唇膏

她續道客人除了可以利用機內原本的三原色調配外，也可以把自己的照片上載到「Perso」手機應用程式（app）內，再看看甚麼唇膏顏色會比較適合，甚至可以上載喜歡的明星照片，再由程式找出那位明星是用甚麼顏色的唇膏，之後再調配一次性唇膏。「我覺得呢個係夢寐以求嘅機，可以因應唔同場合及衣著打扮，再去配置唔同嘅唇膏色，之後再可以出post同朋友分享，已經唔係買一枝唇膏咁簡單，成個使用過程都好個人化。」

購買化妝品時，客人需要先試用產品，看看上面時會否有「色差」，效果是否合乎預期，然而疫情肆虐下，基於衛生考量，許多人都不會試用產品。因此，公司旗下的Maybelline美妝品牌夥拍屈臣氏推出ColourMe美妝相機手機app，讓客人揀選用上不同唇膏、眼妝、眉、粉底液產品的妝容濾鏡自拍，拍完照後，app內會顯示使用了甚麼產品，並可以直接購買，或者儲存下來，稍後有空時再到店內選購。余寶珍指該手機app反應相當好，帶動相關產品銷售，她相信未來美妝科技將成為潮流，客人買任何產品都會有科技元素，以提升銷售過程的效率。

Maybelline美妝品牌夥拍屈臣氏推出ColourMe美妝相機，客人試用妝容濾鏡時，可順道選購心水產品。（屈臣氏FB圖片）

料未來網購佔整體銷售一半

若果做好虛擬試妝技術，客人網購時也能「試用」產品，將有助公司在網購戰場中突圍而出。歐萊雅今年首季電商業務銷售額按年增加47.2%，佔銷售額的26.8%。余寶珍說疫情加速了全球數碼化進程，電商業務有明顯增幅，「1年等於行咗5年嘅時間，見到有好大商機」，她預期未來公司整體銷售中有一半是來自網購生意，故公司會繼續加大電商業務投入，並使用線上方式與客人互動，除了會使用直播銷售，也會邀請素人在社交媒體作宣傳推廣，分享真實的用家試用體驗。

在實體店方面，余寶珍指公司計劃8月在尖沙咀海港城開設全新高級訂製彩妝品牌Valentino Beauty專門店，今年下半年將會在澳門增設多3間新店。「受惠於大灣區政策，澳門商機會比較大，我哋響澳門會比較進取開店，香港賣產品唔洗經過好多重審批，所以我哋會推出多啲創新產品及體驗，開新品牌都會響香港開。」