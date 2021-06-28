L'Oréal訪問｜改宣傳字眼　聘拾荒老人　港區一姐：兼負社會責任

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-06-28 09:40

去年5月底，黑人男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸致死，導致美國掀起「Black Lives Matter」反種族歧視運動，運動席捲全球，其後多個大型品牌開腔譴責種族歧視，全球最大的化妝品公司歐萊雅（L'Oreal）並在去年6月26日宣布，不再於旗下晚用護膚產品使用「white」（美白）、「fair」（白皙）和「light」（亮白）的字眼。

一年過去，究竟晚用護膚產品不再使用這些字眼，會否影響產品銷售？歐萊雅香港總裁暨董事總經理余寶珍表示，現時公司護膚品在宣傳時，會強調產品能為客人帶來的效益，同時美容顧問會根據客人的需求及生活習慣，為客人揀選合適的產品。另外，香港消費者較為精明，他們大多對產品的成分及主要作用有一定認識，例如令膚色均勻、針對色斑或提亮膚色、去暗瘡印等，因此更改產品字眼後，未有影響產品銷售。「我哋唔會統一用某啲字眼，黎代表哂所有類似產品，最重要係要知道客人的真正需要，再俾意見佢哋！」

在Loreal Paris的英文版網頁內，美白產品的字眼由white（美白）轉為brightening（提亮）。（網頁截圖）

除了更改產品宣傳字眼，集團也有身體力行，聘請不同種族的員工。余寶珍坦言集團一直提倡包容及共融文化及價值觀，香港分部就聘請了不同年紀、不同種族、不同工作經驗的員工，也有僱用傷殘人士，並致力推動性別平等。她續道無論是甚麼職位和背景的員工，也應獲得尊重及肯定，集團作為美妝行業龍頭，希望不只是賺錢，而是要肩負起社會責任，希望令更多人感到滿足和快樂。

去年碳排放量較15年前減少81%

此外，集團也不斷推動可持續發展及環保議題。余寶珍透露集團很多年前便開始著手減碳，在2020年的碳排放總量已較2005年減少81%，現在旗下約6至7個牌子中，有超過130款產品設有補充裝，目標到2025年時，旗下塑料包裝產品將 100%是可補充裝 (Refillable)、可重複使用 (Rechargeable)、可回收(Recyclable)或可堆肥的 (compostable)。

歐萊雅香港3月起開展全城跨品牌回收計劃，希望與消費者一起身體力行、保護環境。（網頁截圖）

在3月中時，歐萊雅香港夥拍本地環保社企V Cycle推出首個全城跨品牌回收計劃，涵蓋旗下13個美妝品牌，如：Kiehl's、Lancôme及L’Oréal Paris等，除了膠樽外，可回收的物料還包括美妝產品包裝的玻璃及金屬部分，如睫毛液容器、眉筆筆身及筆蓋、唇膏滾筒及粉底盒等。余寶珍指計劃開展只有3個月，便已回收了2萬個膠樽，相信隨着未來有更多旗下品牌加入回收計劃後，回收量可進一步增加。

她續指社企V Cycle就該合作計劃，聘請了4位拾荒老人負責清洗及分類回收物，當中有一位伯伯之前每日花10小時執紙皮，以賺取微薄收入維持生計，並且照料患上抑鬱症的太太，受僱後他每星期上3日班，上班日只需工作2.5個小時，每月收入已較昔日執紙皮翻倍，工作環境也較安全及舒適。「響環保回收計劃入面，我哋都想幫到社會嘅弱勢社群，未來我哋會繼續循呢個方向盡力去做！」